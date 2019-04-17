Microsoft Xbox One S All-Digital Edition: Blu-ray sürücüsüz 249 dolarlık konsol ve üç oyun

Teknoloji Editörü
Microsoft’un bir süredir beklenen disk sürücüsüz konsolu Xbox One S All-Digital Edition sonunda tanıtıldı. Cihaz 249 dolarlık bir fiyata sahip ve 7 Mayıs’ta satışa sunulacak.
Orjinal Xbox One S ve daha güçlü Xbox One X’in yanında satılacak olan bu model, standart One S’e kıyasla Blu-ray sürücüsü bulunmadığından fiyatı 49 dolar aşağıya çekiyor.
Önümüzdeki yıllarda Microsoft’un tüm konsollarının disk sürücüsüz satışa çıkması muhtemelen bu modelin satış sonuçlarına göre kararlaştırılacaktır.
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