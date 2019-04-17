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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Xbox One S All-Digital Edition: Blu-ray sürücüsüz 249 dolarlık konsol ve üç oyun

Microsoft'un bir süredir beklenen disk sürücüsüz konsolu sonunda resmi olarak tanıtıldı. Firmadan yayınlanan tanıtım videosu ile Xbox One S All-Digital Edition geliştirme süreci anlatıldı.
1 ay
3,7b
1
6
Oyun Konsolları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Microsoft’un bir süredir beklenen disk sürücüsüz konsolu Xbox One S All-Digital Edition sonunda tanıtıldı. Cihaz 249 dolarlık bir fiyata sahip ve 7 Mayıs’ta satışa sunulacak.
Orjinal Xbox One S ve daha güçlü Xbox One X’in yanında satılacak olan bu model, standart One S’e kıyasla Blu-ray sürücüsü bulunmadığından fiyatı 49 dolar aşağıya çekiyor.
Dahili 1TB HDD ile gelen model, içerisinde Forza Horizon 3, Sea of Thieves ve Minecraft yüklü olarak kutudan çıkacak. Donanımsal olarak One S ile herhangi bir fark bulunmuyor.
Önümüzdeki yıllarda Microsoft’un tüm konsollarının disk sürücüsüz satışa çıkması muhtemelen bu modelin satış sonuçlarına göre kararlaştırılacaktır.

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Biyturs_OnSr 1 ay en beğenilen
En azından konsolu yeniden icat ettik, şöyle bir alet yaptık, böyle inovasyonlarda bulunduk vs. dememişler. Adam gibi, "Alt tarafı Blu-ray'i kaldırdık" diyorlar :) Bence bayağı iyi olmuş. PC oyunculuğu yıllardır all-digital zaten.
En azından konsolu yeniden icat ettik, şöyle bir alet yaptık, böyle inovasyonlarda bulunduk vs. dememişler. Adam gibi, "Alt tarafı Blu-ray'i kaldırdık" diyorlar...
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itachi237 1 ay
Xbox one SAD Edition lol
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Askaparta 1 ay
Konsolun üstünde konsol keyfi yapamadık.
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Biyturs_OnSr 1 ay en beğenilen
En azından konsolu yeniden icat ettik, şöyle bir alet yaptık, böyle inovasyonlarda bulunduk vs. dememişler. Adam gibi, "Alt tarafı Blu-ray'i kaldırdık" diyorlar :) Bence bayağı iyi olmuş. PC oyunculuğu yıllardır all-digital zaten.
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DenzeL_28 1 ay
Black Fridayda Bluray sürücülü + oyunlu olanı o fiyattan aldı insanlar, fiyat bence maks 199$ olmalıydı ölü doğmuş resmen. :(
Edit: Bluray sürücülü + oyunlu Güncel Amazon.de fiyatları
199€ amazon.de/...
239€ amazon.de/...
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neglectful 1 ay DenzeL_28
Keşke öyle olsa ama adamlar yılda 1 günlük sattığı fiyat için çıkış fiyatını neden öyle yapsın.
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