Microsoft, Xbox One için Google Asistan desteği sunmaya başladı

Microsoft’un Google ile olan dostluğu, Xbox One platformuna da ulaştı. Firmanın oyun konsolu Xbox One, daha önceden eklenen Alexa entegrasyonunun üzerine bir de Google Asistan sahibi oldu . Asistan ile oyunları başlatmak, videoları durdurmak gibi pratik uygulamalar ve çok daha fazlası yapılabilecek. Özelliği kullanabilmek için ise Android ya da iOS bir cihazda Asistan’a sahip olmak gerekiyor. Xbox One içerisinde direkt olarak çalışmayacak olan Google Asistan, başka cihazdan aldığı komutları uygulayacak.