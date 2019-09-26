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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Xbox One için Google Asistan desteği sunmaya başladı

    Microsoft'un oyun konsolu, yeni yayınlanan açık beta kapsamında akıllı ev ekosistemine Google için de dahil oldu. Artık konsolunuzu Google Asistan ile kontrol edebilir, oyunlar başlatabilirsiniz.
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    Oyun Konsolları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft, Xbox One için Google Asistan desteği sunmaya başladı
    Microsoft’un Google ile olan dostluğu, Xbox One platformuna da ulaştı. Firmanın oyun konsolu Xbox One, daha önceden eklenen Alexa entegrasyonunun üzerine bir de Google Asistan sahibi oldu. Asistan ile oyunları başlatmak, videoları durdurmak gibi pratik uygulamalar ve çok daha fazlası yapılabilecek. Özelliği kullanabilmek için ise Android ya da iOS bir cihazda Asistan’a sahip olmak gerekiyor. Xbox One içerisinde direkt olarak çalışmayacak olan Google Asistan, başka cihazdan aldığı komutları uygulayacak.
    Bir Google grubuna katıldıktan sonra aktive edilebilen özellik, tıpkı yeni bir akıllı ev cihazı almışsınız gibi kurulum basamaklarına sahip olacak. Google Home uygulamasından eklenecek cihaz, uygulamanın listesinde “[beta]” Xbox olarak görünecek.
    Halka açık beta olarak sunulan özellik, önümüzdeki haftalarda stabil sürüme geçecek. Microsoft, Reddit’te özelliği aktive etmek için gereken tüm basamakları ise paylaşmış durumda.


    https://news.xbox.com/en-us/2019/09/26/expanding-xbox-voice-capabilities-with-google-assistant/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 36 dk.
    Microsoft'un kafalar karışık, telefonda Android'e sağlam yatırımlar yapıp bir şekilde götürmeye çalışırken Windows tarafında sesli asistan Cortana yanına Alexa tercihi yapılıyor; xbox'da ise Google Asistan... Hepsi seçenek olarak sunulacaksa güzel, özellikle Google asistan'a bilgisayardan erişebilmek fena olmaz
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