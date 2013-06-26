Microsoft, Xbox One ve Office 365 için 700 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı yapıyor





Bulut altyapısının hem kurumsal bazda hem de tüketici bazında giderek daha çok önem kazanması, teknoloji devlerinin bu alana yaptıkları yatırımı da artırıyor.





Bugüne kadar masaüstünde kullanılan Office platformunu Office 365 ile buluta taşıyan Microsoft, Xbox One ile de bulut yükünü artırıyor. Bunun neticesi olarak da firma Iowa eyaletinde mevcut veri merkezine 700 milyon dolarlık yatırım yapacak.





Bölgeden gelen haberlere göre Project Mountain adlı projede 2009 yılında eyalete kurulan veri merkezi genişletilecek ve 50 olan çalışan sayısı da artırılacak. Önümüzdeki 6 yılda toplam yatırımın 1 milyar dolara çıkması bekleniyor.





Microsoft artan bulut altyapı yükünü böylece yeni veri merkezlerine kaydırarak kullanıcılara en hızlı hizmeti vermek istiyor.





Microsoft haricinde Google artan iş yükü nedeniyle veri merkezlerinin genişletilmesi için 1.5 milyar dolar yatırım yaptı. Facebook da kısa süre önce veri merkezleri için 300 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

http://blogs.desmoinesregister.com/dmr/index.php/2013/06/21/microsoft-behind-nearly-700-million-data-center-investment-in-west-des-moines/article?gcheck=1&nclick_check=1