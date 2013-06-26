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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Xbox One ve Office 365 için 700 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı yapıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Xbox One ve Office 365 için 700 milyon dolarlık veri merkezi yatırımı yapıyor

Bulut altyapısının hem kurumsal bazda hem de tüketici bazında giderek daha çok önem kazanması, teknoloji devlerinin bu alana yaptıkları yatırımı da artırıyor.

Bugüne kadar masaüstünde kullanılan Office platformunu Office 365 ile buluta taşıyan Microsoft, Xbox One ile de bulut yükünü artırıyor. Bunun neticesi olarak da firma Iowa eyaletinde mevcut veri merkezine 700 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Bölgeden gelen haberlere göre Project Mountain adlı projede 2009 yılında eyalete kurulan veri merkezi genişletilecek ve 50 olan çalışan sayısı da artırılacak. Önümüzdeki 6 yılda toplam yatırımın 1 milyar dolara çıkması bekleniyor. 

Microsoft artan bulut altyapı yükünü böylece yeni veri merkezlerine kaydırarak kullanıcılara en hızlı hizmeti vermek istiyor.

Microsoft haricinde Google artan iş yükü nedeniyle veri merkezlerinin genişletilmesi için 1.5 milyar dolar yatırım yaptı. Facebook da kısa süre önce veri merkezleri için 300 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.

http://blogs.desmoinesregister.com/dmr/index.php/2013/06/21/microsoft-behind-nearly-700-million-data-center-investment-in-west-des-moines/article?gcheck=1&nclick_check=1 Yorum Yaz
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nedensiz07 5 yıl en beğenilen
xbox bu güne kadar ne yaptıysa gözümde bir türlü büyüyemedi.. bunun en büyük nedeni microsoftun türkiyeyi yıllardır 3. dünya ülkesi olarak görmesi
sony neredeyse bütün oyunlarını türkçe çıkartırken ps4'ü avrupayla aynı anda türkiyeye getirecekken dönüpte xbox'ın yüzüne bakmam.. bunun adına ister ''fanlık'' desinler ister müptelalık.. adı her neyse ama sony ps4'te oyuncular için cazip seçenekler sunmasa microsoft bizi resmen sömürecekti.. japon firması olan sony bana her türlü daha cazip ve mütevazi geliyor.. ne amerikalıları nede firmalarını sevmiyorum..
xbox bu güne kadar ne yaptıysa gözümde bir türlü büyüyemedi.. bunun en büyük nedeni microsoftun türkiyeyi yıllardır 3. dünya ülkesi olarak görmesisony nere...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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cenkcolak 5 yıl
xbox için sunu soyleyebilirim.Dunyada nasıl yankı bulur bilmiyorum ama turkiye için geç kalınmış bir hareket...
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nedensiz07 5 yıl en beğenilen
xbox bu güne kadar ne yaptıysa gözümde bir türlü büyüyemedi.. bunun en büyük nedeni microsoftun türkiyeyi yıllardır 3. dünya ülkesi olarak görmesi
sony neredeyse bütün oyunlarını türkçe çıkartırken ps4'ü avrupayla aynı anda türkiyeye getirecekken dönüpte xbox'ın yüzüne bakmam.. bunun adına ister ''fanlık'' desinler ister müptelalık.. adı her neyse ama sony ps4'te oyuncular için cazip seçenekler sunmasa microsoft bizi resmen sömürecekti.. japon firması olan sony bana her türlü daha cazip ve mütevazi geliyor.. ne amerikalıları nede firmalarını sevmiyorum..
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carter 5 yıl
Xbox ezilmeye devam ediyor. MS tükürdüğünü yaladı lakin yine de pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum.
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godless turtle 5 yıl
umut_baris
Office platformunu bilemem ama xbox ile karizmayı fena çizdirmiş durumda. Bu durumu bir an önce düzeltmeye başlarsa iyi olacak.

Aynen katılıyorum. Microsoft; son zamanlar da öyle bir marka imajı yarattı ki, artık aklıma Microsoft deyince hayal kırıklığı geliyor.
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gently weeps 5 yıl
microsoft hala eşşek yüküyle para kazanıyor kazanıcakta google playden bile para kaxanıyor adamlar
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Zaidax 5 yıl
umut_baris
Office platformunu bilemem ama xbox ile karizmayı fena çizdirmiş durumda. Bu durumu bir an önce düzeltmeye başlarsa iyi olacak.

+1, ama Microsoft düzeltecektir eminim
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umut_baris 5 yıl
Office platformunu bilemem ama xbox ile karizmayı fena çizdirmiş durumda. Bu durumu bir an önce düzeltmeye başlarsa iyi olacak.
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