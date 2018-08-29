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Microsoft beyaz renkli Xbox One X çıkardı

Oyuncular neredeyse bir yıldır Microsoft'tan beyaz bir Xbox One X çıkarmasını bekliyor. Şirket sonunda beyaz renkli Xbox One X çıkardığını duyurdu. İşte konsolun fiyat etiketi ve tüm detayları.
8 ay
2,7b
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3
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bugüne kadar beyaz renkli bir Xbox One X satın almak mümkün değildi. Çünkü Microsoft'un en güçlü oyun konsolunda böyle bir renk seçeneği yoktu. Şirket beyaz Xbox One S satsa da Xbox One X'de tüketicilere böyle bir seçenek sunmamıştı. Bu durum Microsoft'un Xbox One X'in beyaz olarak satın alınabileceğini resmen açıklaması ile birlikte değişti.
Ayrıca Bkz. "Nikon'dan özür: Z7 siparişlerini zamanında karşılayamayacağız"
Şirket bugün resmen Robot Beyaz Xbox One X çıkardığını duyurdu. Konsol, Fallout 76 ve beyaz renkli Xbox Elite kablosuz oyun kumandasının da dahil olduğu bir paket şeklinde satılacak. Bu paketi satın alan müşteriler, Fallout 76 yayınlandığında full sürümünü indirebilecek. Şimdi ön sipariş verenlere ise Kasım ayında çıkacak oyunun beta sürümüne erken erişim verilecek.

Beyaz Xbox One X, 16 Ekim'de çıkacak

Microsoft'un bu paketi 14 Kasım’dan itibaren perakendecilere göndereceği açıklandı. Beyaz Xbox One X'in 16 Ekim 2018'de piyasaya sürmesi bekleniyor. Konsolu satın almak isteyenler Microsoft Store veya GameStop'tan 499 dolar karşılığında ön sipariş verebiliyor.
Xbox Elite kablosuz oyun kumandası bu renk seçeneğinde ayrı olarak da satılacak. Beyaz renkli oyun kumandasını tek olarak satın almak isteyenlerin ise 149.99 doları gözden çıkarması gerekecek.

https://www.gamestop.com/xbox-one/consoles/xbox-one-x-1tb-robot-white-special-edition-fallout-76-early-pickup-bundle-only-at-gamestop/166585 Yorum Yaz
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tidus 8 ay en beğenilen
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betulsarardi 4 ay
Çok güzel olmuş
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egecano 8 ay
Türkiyede ne kadara satılacak merak ediyorum. Eğer 2000-2500 arası çıksa direkt önsipariş ederim.
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tidus 8 ay en beğenilen
Çok tatlı duruyor
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