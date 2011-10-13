Microsoft çift çekirdekli ve LTE uyumlu Windows Phone cihazları üretebilir









Windows Phone platformu ile büyük başarılar hedefleyen Microsoft, iş cihaz üretimine gelince Zune ve Kin örneklerinde olduğu gibi bir türlü başarı sağlayamıyor. Ancak yine şansını denemekte kararlı.



Windows Phone başkanı Andy Lees bir demecinde firmasının gelecekteki cihaz hedeflerinden bahsetti.



Lees, çift çekirdek ve LTE uyumlu cihazların üretim aşamasında olduğunu ancak piyasaya çıkışı için kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını belirtti.



Microsoft cihazları için LTE ağlarının yaygınlaşmasını bekleyecek. LTE teknolojisinin batarya kullanımını aşırı artırdığını belirten Lees daha verimli batarya kullanımı sunacak teknolojiler üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Lees üçüncü dalga Windows Phone cihazları için çift çekirdekli işlemci şartının olup olmayacağının sorulması üzerine tek çekirdekli modellerinin piyasadaki çift çekirdekli olanlarla performans olarak başabaş gittiğini asıl önemli olanın bu olduğunu vurguladı.



Hali hazırdaki cihazların tek çekirdekli ve LTE desteksiz oluşu? Microsoft için sorun oluşturmuyor. Gelecek planları arasında tarayıcı performansını artırmak için geliştirilecek teknolojiler gibi konular bulunuyor. Donanım performansını artırmak da bunlardan birisi.



