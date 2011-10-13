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Microsoft çift çekirdekli ve LTE uyumlu Windows Phone cihazları üretebilir

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone platformu ile büyük başarılar hedefleyen Microsoft, iş cihaz üretimine gelince Zune ve Kin örneklerinde olduğu gibi bir türlü başarı sağlayamıyor. Ancak yine şansını denemekte kararlı.

Windows Phone başkanı Andy Lees bir demecinde firmasının gelecekteki cihaz hedeflerinden bahsetti.

Lees, çift çekirdek ve LTE uyumlu cihazların üretim aşamasında olduğunu ancak piyasaya çıkışı için kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını belirtti.

Microsoft cihazları için LTE ağlarının yaygınlaşmasını bekleyecek. LTE teknolojisinin batarya kullanımını aşırı artırdığını belirten Lees daha verimli batarya kullanımı sunacak teknolojiler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Lees üçüncü dalga Windows Phone cihazları için çift çekirdekli işlemci şartının olup olmayacağının sorulması üzerine tek çekirdekli modellerinin piyasadaki çift çekirdekli olanlarla performans olarak başabaş gittiğini asıl önemli olanın bu olduğunu vurguladı.

Hali hazırdaki cihazların tek çekirdekli ve LTE desteksiz oluşu? Microsoft için sorun oluşturmuyor. Gelecek planları arasında tarayıcı performansını artırmak için geliştirilecek teknolojiler gibi konular bulunuyor. Donanım performansını artırmak da bunlardan birisi.


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ressambdrm 7 yıl en beğenilen
Microsoft istediği başarıyı mutlaka yakalayacaktır. Bkz: window 7, ie9, xbox kinect, bing vs. vs.
Adamlar yapıyor yapıyor yine yapıyor. Tutturduğu zaman da tam tutturuyor.
Microsoft istediği başarıyı mutlaka yakalayacaktır. Bkz: window 7, ie9, xbox kinect, bing vs. vs.Adamlar yapıyor yapıyor yine yapıyor. Tutturduğu zaman da t...
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sleepnir 7 yıl Batuist
Batuist

Microsoftun öyle tarayıcı performansı ile uğraşmasına işletim sistemini filan geliştirmesine gerek yok.. insanlarda ki algı rakamsal değeri büyükse en iyi odur algısı devam ettiği sürece işletim sistemi filan hikaye kullanıcılar için, özellikle günümüz gençleri için önemli olan işlemci hızı kaç GHz, ne kadar ram var, kamera kaç megapiksel önemli olan bu.. amaç; kullanışlı bir cihazdan öte asfalt ağlatacak, testlerde en üstte yer alacak bir cihaz olması. gerisi şimdikiler için pek önemli değil.. daya işlemciyi rami bak nasıl satıyorsun microsoft.. yeterki testleri geçsin gerisi mühim değil.. ergonomi, kullanışlılık, kalite, tasarım, estetik .....

Tabii canım, iPhone 4 de teknik özellikleriyle satıyor zaten. Kim ne derse desin, şimdiki gençler ne işlemcinin GHz'ine bakıyor, ne ergonomiye, ne de kendi ihtiyaçlarına, cihaz popülerse veya kendilerine bir statü vereceğini düşünüyorlarsa alınır. e.g. iPhone, Blackberry...
BatuistMicrosoftun öyle tarayıcı performansı ile uğraşmasına işletim sistemini filan geliştirmesine gerek yok.. insanlarda ki algı rakam...
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turbo-powwer 7 yıl
Android iyi güzel de , yazılım alanında uzman olmuş bir firmanın elinden çıkan ve stabil ve sağlam bir işletim sistemi daha tercih edilebilir duruyor özelliklede editlemeyi sevmeyen kullanıcılara göre ama ne olursa olsun artık TEKEL değiller ve bence bir daha da olamayacaklar tabi lisans patent olayları çıkmazsa yine. Sonuç olarak Windows 8 bir çıksın Ice cream sandwich ve üstü çıksın ios 5 ve üstü çıksın(ios 5 çıktı tabi) . Çıksın ki birbirlerini gelişmeye zorlasınlar , rekabet ateşi bizi ısıtacaktır aman yakmasında...
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Batuist 7 yıl
Microsoftun öyle tarayıcı performansı ile uğraşmasına işletim sistemini filan geliştirmesine gerek yok.. insanlarda ki algı rakamsal değeri büyükse en iyi odur algısı devam ettiği sürece işletim sistemi filan hikaye kullanıcılar için, özellikle günümüz gençleri için önemli olan işlemci hızı kaç GHz, ne kadar ram var, kamera kaç megapiksel önemli olan bu.. amaç; kullanışlı bir cihazdan öte asfalt ağlatacak, testlerde en üstte yer alacak bir cihaz olması. gerisi şimdikiler için pek önemli değil.. daya işlemciyi rami bak nasıl satıyorsun microsoft.. yeterki testleri geçsin gerisi mühim değil.. ergonomi, kullanışlılık, kalite, tasarım, estetik .....
1 Yanıt Yanıtla
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sleepnir 7 yıl Batuist
Batuist

Microsoftun öyle tarayıcı performansı ile uğraşmasına işletim sistemini filan geliştirmesine gerek yok.. insanlarda ki algı rakamsal değeri büyükse en iyi odur algısı devam ettiği sürece işletim sistemi filan hikaye kullanıcılar için, özellikle günümüz gençleri için önemli olan işlemci hızı kaç GHz, ne kadar ram var, kamera kaç megapiksel önemli olan bu.. amaç; kullanışlı bir cihazdan öte asfalt ağlatacak, testlerde en üstte yer alacak bir cihaz olması. gerisi şimdikiler için pek önemli değil.. daya işlemciyi rami bak nasıl satıyorsun microsoft.. yeterki testleri geçsin gerisi mühim değil.. ergonomi, kullanışlılık, kalite, tasarım, estetik .....

Tabii canım, iPhone 4 de teknik özellikleriyle satıyor zaten. Kim ne derse desin, şimdiki gençler ne işlemcinin GHz'ine bakıyor, ne ergonomiye, ne de kendi ihtiyaçlarına, cihaz popülerse veya kendilerine bir statü vereceğini düşünüyorlarsa alınır. e.g. iPhone, Blackberry...
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ressambdrm 7 yıl en beğenilen
Microsoft istediği başarıyı mutlaka yakalayacaktır. Bkz: window 7, ie9, xbox kinect, bing vs. vs.
Adamlar yapıyor yapıyor yine yapıyor. Tutturduğu zaman da tam tutturuyor.
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SystemApps 7 yıl
EMREMETIN
Hele şükür batarya hakkında konuşan biri çıktı.

ve tabiki çift çekirdek de dahil...
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