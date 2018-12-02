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Microsoft'dan çift ekranlı katlanabilir tablet geliyor: Centaurus

Microsoft'un çift ekranlı büyük bir mobil cihaz üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Centaurus kod adı ile geliştirilen cihaz Andromeda'ya benzer form faktörüne sahip olacak.
5 ay
7b
1
1
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un Surface Andromeda'yı ertelediği ve 2019'dan önce gelmeyeceğine yönelik söylentiler vardı. Dün yayınlanan bir başka haberde Andromeda'nın 2019'un dördüncü çeyreğinde çıkacağı ve şirketin çift ekranlı cihazın boyutunu artırdığı için cepte taşınamayacak büyüklükte olacağını öne sürdü.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm ve Apple arasındaki savaş sona eriyor"
Görünüşe bakılırsa Microsoft Andromeda'dan daha büyük bir cihaz üzerinde de çalışıyor. Şirket içerisinde "Centaurus" olarak adlandırılan cihazın önümüzdeki yıl tanıtılabileceği belirtildi. Bildiğiniz gibi Andromeda bir galaksi ismi. Centaurus ise güney yarımküreden gözlemlenebilen bir takımyıldızı.

Katlanabilen büyük bir tablet olabilir

Microsoft’un çift ekranlı cihazı Centaurus, Andromeda form faktörüne benzer ancak daha büyük bir cihaz olacak. Bu da cepte taşınabilecek boyutlarda olmayacağı ve katlanabilir büyük bir tablet olabileceği anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde yazılım devinin yeni mobil cihazları hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/zacbowden/status/1068873976666038272 Yorum Yaz
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yorumculuklar 5 ay en beğenilen
Windows hala tam anlamıyla tablet uyumlu bir sistem değil. Uygulamalar ve arayüzler tablet uyumlu hale geliyor fakat temel Windows uygulamalarında hala bir gelişme yok (Dosya Gezgini gibi). Bunlar için Microsoft basit bir yola kaçarak ölçeklendirme kullanıyor fakat ölçeklendirme açık olduğunda yüksek çözünürlük çöp, görüntü kötü oluyor.
Windows hala tam anlamıyla tablet uyumlu bir sistem değil. Uygulamalar ve arayüzler tablet uyumlu hale geliyor fakat temel Windows uygulamalarında hala bir geli...
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yorumculuklar 5 ay en beğenilen
Windows hala tam anlamıyla tablet uyumlu bir sistem değil. Uygulamalar ve arayüzler tablet uyumlu hale geliyor fakat temel Windows uygulamalarında hala bir gelişme yok (Dosya Gezgini gibi). Bunlar için Microsoft basit bir yola kaçarak ölçeklendirme kullanıyor fakat ölçeklendirme açık olduğunda yüksek çözünürlük çöp, görüntü kötü oluyor.
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