Microsoft'dan çift ekranlı katlanabilir tablet geliyor: Centaurus

Microsoft'un Surface Andromeda'yı ertelediği ve 2019'dan önce gelmeyeceğine yönelik söylentiler vardı. Dün yayınlanan bir başka haberde Andromeda'nın 2019'un dördüncü çeyreğinde çıkacağı ve şirketin çift ekranlı cihazın boyutunu artırdığı için cepte taşınamayacak büyüklükte olacağını öne sürdü.

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Görünüşe bakılırsa Microsoft Andromeda'dan daha büyük bir cihaz üzerinde de çalışıyor. Şirket içerisinde "Centaurus" olarak adlandırılan cihazın önümüzdeki yıl tanıtılabileceği belirtildi. Bildiğiniz gibi Andromeda bir galaksi ismi. Centaurus ise güney yarımküreden gözlemlenebilen bir takımyıldızı.

Katlanabilen büyük bir tablet olabilir

Microsoft’un çift ekranlı cihazı Centaurus, Andromeda form faktörüne benzer ancak daha büyük bir cihaz olacak. Bu da cepte taşınabilecek boyutlarda olmayacağı ve katlanabilir büyük bir tablet olabileceği anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde yazılım devinin yeni mobil cihazları hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://twitter.com/zacbowden/status/1068873976666038272