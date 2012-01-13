Microsoft, lisans bedeli aldığı firma listesine LG'yi de dahil etti.





Microsoft'un Android üreticileriyle yaptığı lisans ücreti anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi. Bilindiği gibi Activesync adlı email verilerinin senkronizasyonuna imkan veren uygulama ile LCD ekranlarda görüntünün iyileştirilmesini sağlayan ClearType fonksiyonunun patentini alan Microsoft, bunları kullanan Android ve Chrome OS cihaz üreticilerine lisans ücreti ödemeleri konusunda anlaşma yapmaya başlamıştı. Bu konuda 11. firma LG oldu.



Dün bir basın açıklaması yayınlayan Microsoft, LG firması ile Android veya Chrome OS cihazlarında kullanacağı kendisine ait patentler için lisans bedeli anlaşması yaptığını duyurdu. HTC, Samsung ve Acer gibi firmalarla birlikte Android dünyasının yüzde 70'i Microsoft'a lisans bedeli ödemeye başladı. 2003 yılında fikri hak lisanslama programını başlatan Microsoft toplam 1100 anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmalardan elde ettiği yıllık gelir ise 500 milyon doları buluyor.



Microsoft kıdemli danışmanı Horacio Gutierrez programın amacının Ar-Ge bölümündeki gelişmeleri diğer firmalarla paylaşmak ve onların da teknolojilerini geliştirmesine yardımcı olmak şeklilnde tanımladı. Ayrıca açıklamada ortaya çıkan diğer bir husus da LG'nin Chrome OS kullanan cihazlar üretmek üzere olduğu.

