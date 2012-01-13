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Microsoft, lisans bedeli aldığı firma listesine LG'yi de dahil etti.

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Android üreticileriyle yaptığı lisans ücreti anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi. Bilindiği gibi Activesync adlı email verilerinin senkronizasyonuna imkan veren uygulama ile LCD ekranlarda görüntünün iyileştirilmesini sağlayan ClearType fonksiyonunun patentini alan Microsoft, bunları kullanan Android ve Chrome OS cihaz üreticilerine lisans ücreti ödemeleri konusunda anlaşma yapmaya başlamıştı. Bu konuda 11. firma LG oldu.

Dün bir basın açıklaması yayınlayan Microsoft, LG firması ile Android veya Chrome OS cihazlarında kullanacağı kendisine ait patentler için lisans bedeli anlaşması yaptığını duyurdu. HTC, Samsung ve Acer gibi firmalarla birlikte Android dünyasının yüzde 70'i Microsoft'a lisans bedeli ödemeye başladı. 2003 yılında fikri hak lisanslama programını başlatan Microsoft toplam 1100 anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmalardan elde ettiği yıllık gelir ise 500 milyon doları buluyor.

Microsoft kıdemli danışmanı Horacio Gutierrez programın amacının Ar-Ge bölümündeki gelişmeleri diğer firmalarla paylaşmak ve onların da teknolojilerini geliştirmesine yardımcı olmak şeklilnde tanımladı. Ayrıca açıklamada ortaya çıkan diğer bir husus da LG'nin Chrome OS kullanan cihazlar üretmek üzere olduğu.

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rcelik21 7 yıl
5 tl bize neyse 500 milyon microsofta öyle
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Batuist 7 yıl
yıllık gelir rakamına bakarsak microsoft üreticilerden telefon başına 1 dolar dahi almıyor. centlerle ifade edilebilecek bir rakam ki demek ki anlaşma yaparken üreticilere çok bir külfet yüklemeyeceği düşünülüyor ki bu kadar anlaşma sağlayabilmiş. Ama işin içine tüm firmaları ve toplam satışları eklediğimizde 500 milyon gibi bir rakama ulaşabiliyor bu gelir. Bu da ar-ge çalışmalarının ne derece önemli olduğunu gösteriyor. bir kere üretiyorsun ömür boyu ekmek yiyorsun o işten.. artı microsoft gibi bir firma için 500 milyon dolar ki yıllık gelir rakamı çok büyük bir rakam değildir. yinede küçümsenecek bir rakamda değildir. 3er aylık milyarlarca dolarlık cirolarını düşündüğümüzde toplam 1 yılda bu geliri elde ettiğini düşündüğünüze abartı bir rakam değil. yani ne varlığı microsoftu zengin eder nede yokluğu dokunur.. ama iyi para personelin bir kısmının maaşınuı ödeyebilir..
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E_Aydin35 7 yıl
Microsoft'a bak ya adamlar onu bunu topluyor devleşiyor..Bir şey sormak isterim bu mevzu tam olarak nedir yan i microsoft lisans bedeli alınca ne oluyor yada bu lisans bedeli nedir?
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mert1907 7 yıl
Android le alakası yok ama kaymağını yiyor ne güzel.
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nty35 7 yıl
bu adamlar bu şekilde dev oluyor işte
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Stanislas Xavier 7 yıl
crome os taşınabilir 10-13 inç, fazla güçlü olmayan pclerde başarılı olabilir.
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halitozbasli 7 yıl
Msin mobil dünyayada yayılmasına engel olunmalı. yoksa geriye işletim sistemi üretecek firma kalmayacak. Ben andiroit işletim sisteminden umutluyum..
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TearsForFears 7 yıl
Microsoft hiçbir şey satmasa bile bu şekilde yıllarca ayakta kalır :)
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kımyasal 7 yıl
Bu lisans olayı şitketler için ayrı bir gelir kaynağı.kimi zaman rakibi mahkemelerle engellemekte işe yarıyor.
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