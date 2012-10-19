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Microsoft, mali yıl ilk çeyrek raporunu yayınladı : 16.01 milyar dolar gelir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ay sonunda Windows 8 ve Windows Phone 8 işletim sistemlerini resmi olarak dağıtıma başlayacak olan Microsoft, mali yılın ilk çeyreğine ait raporları da basınla paylaştı.

Rapora göre Microsoft, 30 Eylül itibariyle sona eren mali yıl ilk çeyreğinde 16.01 milyar dolar gelir elde etti. Net gelir 4.47 milyar dolar olurken, faaliyet karı 5.31 milyar dolar, hisse başı kazanç ise 0.53$ olarak gerçekleşti.

Sunucu ve Araçlar bölümü 4.55 milyar dolar, Kurumsal Bölüm 5.50 milyar dolar, Windows ve Windows Live bölümü 3.24 milyar dolar, Çevrimiçi Servisler bölümü 697 milyon dolar, Eğlence ve Cihaz bölümü de 1.95 milyar dolar gelir elde etti.

Bu rakamlara Windows 8 ön satışları da dahil. Microsoft, şimdiye kadar 1000 sisteme Windows 8 sertifikası verdi ve OEM üreticilerine yazılımı satmaya başladı. Geçtiğimiz yıl satın alınan Skype kullanıcı sayısı da 280 milyon barajını aştı.

Kasım ayından itibaren iki işletim sistemine sahip ürünlerin piyasaya sürülmesi ile Microsoft'un daha yüksek gelir elde etmesi bekleniyor. 

http://wmpoweruser.com/microsoft-announces-1q-results-16-01-billion-revenue-with-5-31-billion-operating-income/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
O nasıl bir sayıdır. Böyle yazı ile yazınca çok büyük gözükmüyor ama rakamlar kullanıldığında insanın içi ürperiyor. Win 8 ile bu durum çok daha inanılmaz sayılarla bizi şaşırtmaya devam edecek.
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bilalMW 6 yıl
Windows Azure ve Server 2012'den turnayı gözünden vurdu windows bulut sisteminde de işin lideri oldu gibi.
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bayraak 6 yıl
Windows 7 yi harika yaptılar ondan bu rakamlar. Herkez karşılığını alır yeterki iyi işler yapsın
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mami_24 6 yıl
dibim düşüyo şu rakamlara bakınca
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Zuko 6 yıl
Sıktınız ha.

İlk yorumlara söylüyorum bunu, habere değil.
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cagataykoroglu 6 yıl
Biz bu akdar vergi toplayamıyoruz :(
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itachi237 6 yıl
kim ne derse desin apple dicek şimdi biri gene :D
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tolgatelli 6 yıl
ve misafir kaybolur
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MR.Fernandes 6 yıl
hahahhahahahaha misafir
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DH Misafiri 6 yıl
bir IOS6 değil
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swat882 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bir IOS6 değil

Selam misafir
Sacmalamadan kaybol
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