Microsoft, mali yıl ilk çeyrek raporunu yayınladı : 16.01 milyar dolar gelir





Ay sonunda Windows 8 ve Windows Phone 8 işletim sistemlerini resmi olarak dağıtıma başlayacak olan Microsoft, mali yılın ilk çeyreğine ait raporları da basınla paylaştı.





Rapora göre Microsoft, 30 Eylül itibariyle sona eren mali yıl ilk çeyreğinde 16.01 milyar dolar gelir elde etti. Net gelir 4.47 milyar dolar olurken, faaliyet karı 5.31 milyar dolar, hisse başı kazanç ise 0.53$ olarak gerçekleşti.





Sunucu ve Araçlar bölümü 4.55 milyar dolar, Kurumsal Bölüm 5.50 milyar dolar, Windows ve Windows Live bölümü 3.24 milyar dolar, Çevrimiçi Servisler bölümü 697 milyon dolar, Eğlence ve Cihaz bölümü de 1.95 milyar dolar gelir elde etti.





Bu rakamlara Windows 8 ön satışları da dahil. Microsoft, şimdiye kadar 1000 sisteme Windows 8 sertifikası verdi ve OEM üreticilerine yazılımı satmaya başladı. Geçtiğimiz yıl satın alınan Skype kullanıcı sayısı da 280 milyon barajını aştı.





Kasım ayından itibaren iki işletim sistemine sahip ürünlerin piyasaya sürülmesi ile Microsoft'un daha yüksek gelir elde etmesi bekleniyor.

http://wmpoweruser.com/microsoft-announces-1q-results-16-01-billion-revenue-with-5-31-billion-operating-income/