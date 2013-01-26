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Microsoft, mali yıl son çeyrekte 21.5 milyar dolar gelir açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, mali yıl son çeyrekte 21.5 milyar dolar gelir açıkladı

Geçen yıl Ekim ayında yeni işletim sistemini kullanıma sunan ve bugüne kadar 60 milyon lisans satan Microsoft, 31 Aralık itibariyle sona eren mali yıl ikinci çeyrekte rekor gelir açıkladı. 

Zayıf Windows 8 PC satışlarının pek etkilemediği görülen firma, son çeyrekte 21.5 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet geliri 7.77 milyar dolar olurken, net gelir 6.38 milyar dolar, hisse başına kazanç ise 0.76$ olarak gerçekleşti 

Yükseltme teklifleri ile ilgili yüksek tutan Windows bölümü yıl bazında yüzde 24 artarak 5.88 milyar dolar gelir elde etti. Sunucu ve araç bölümü 5.19 milyar dolar, kurumsal bölüm ise yüzde 10 düşüşle 5.69 milyar dolar gelir elde etti. 

Xbox ABD'de en çok satan konsol olmayı sürdürürken, eğlence bölümünün 3.77 milyar dolarlık gelirine katkı yaptı. Çevrimiçi servisler bölümü ise 869 milyon dolar gelir açıkladı.  

http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY13/Q2/default.aspx Yorum Yaz
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electROck35 6 yıl
Microsoft hakediyor bence görsel açıdan herşeyi çok şık son dönemde rengarenk ama minimal bir tarzı ver her alanda. üstelik son yıllarda her yazılımı yada cihazı hızlı, stabil çalışıyor. Şu son yıllardaki yenilikçi CEO'su Steve Ballmer oldukça başarılı.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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LightningRaven 6 yıl
Microsoft reyiz yapar
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teramit 6 yıl
işletim sisteminde tekel firma kendi ürünleriyle yarışıyor ama eğlence sektöründe ps3 ü geri bırakmasını takdir ettim.
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Master_Evil 6 yıl
şu mobil işletim sistemine de bi el atsa iyice geliştirseler nokia eski günlerine döner
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demo23 6 yıl
cagataykoroglu
demo23
cagataykoroglu Dün gece 75 liraya win 8 pro aldım. Az önce kurulum bitti. Artık 5 sene Windows derdim olmaz. Teşekkürler Ms hep böyle ol. Kampanya bitmeden herkese tavsiye ederim. 75 lira Windows için bedava.
Lütfen! herkeze önermeyin önerecekseniz kendinize önerin zaten windows 8 i alanlar çoğunluğu acemi kullanıcı deneyiminde sırf yeni diye alıyorlar pro kullanıcılar zaten işini bilir onlara özendiremezsiniz.
Öyle alışmışsınız ki bedavacılığa size 1 liraya verseler almazsınız. Metro dışında kötü bir yönünü anlat desem anlatamazsın. Neredeyse win 7 yle aynı işletim sistemini iki dakikada kalkan metro arayüzünü öcü gibi gördüğünüz sürece sizin tedaviniz yok. Hala millete xp öneren tiplerle aynı ülkede yaşamak çok üzücü. Sen removewat linki aramaya devam et.

Kendince konuşmussun ama ben xp yi hayatta savunmam ben yeniliği severim ama windows 8 metro ile masaüstü için çok zor kullanımı var dizüstü vs ise olabilir ama bence asıl yenilik oyun performansı ile alakalı olmalı sonuçta bilgisayarı en çok zorlayan bir konu ama microsoft ne yapıyor yok hızlı açılıyor arayüz değiştirmesi işte bunlar ile olmuyor artık insanlar uyansın Asıl sorun oyun performansı ama ne oldu 7 de oynadığım oyunlarda 8 de oynadığım zaman 5 8 fps düşüş oldu sadece bir oyunda değil bu demek oluyorki microsoft ya beceremiyor yada işine geliyor becerememek her işletim sistemi çıktığında fps daha da düşecekse kusura bakmasın microsoft (Sen tekelsin!!
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Holy Templar 6 yıl
iyidir iyi
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demo23 6 yıl
cagataykoroglu
Dün gece 75 liraya win 8 pro aldım. Az önce kurulum bitti. Artık 5 sene Windows derdim olmaz. Teşekkürler Ms hep böyle ol. Kampanya bitmeden herkese tavsiye ederim. 75 lira Windows için bedava.

Lütfen! herkeze önermeyin önerecekseniz kendinize önerin zaten windows 8 i alanlar çoğunluğu acemi kullanıcı deneyiminde sırf yeni diye alıyorlar pro kullanıcılar zaten işini bilir onlara özendiremezsiniz.
1 Yanıt Yanıtla
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cagataykoroglu 6 yıl demo23
demo23

cagataykoroglu

Dün gece 75 liraya win 8 pro aldım. Az önce kurulum bitti. Artık 5 sene Windows derdim olmaz. Teşekkürler Ms hep böyle ol. Kampanya bitmeden herkese tavsiye ederim. 75 lira Windows için bedava.


Lütfen! herkeze önermeyin önerecekseniz kendinize önerin zaten windows 8 i alanlar çoğunluğu acemi kullanıcı deneyiminde sırf yeni diye alıyorlar pro kullanıcılar zaten işini bilir onlara özendiremezsiniz.

Öyle alışmışsınız ki bedavacılığa size 1 liraya verseler almazsınız. Metro dışında kötü bir yönünü anlat desem anlatamazsın. Neredeyse win 7 yle aynı işletim sistemini iki dakikada kalkan metro arayüzünü öcü gibi gördüğünüz sürece sizin tedaviniz yok. Hala millete xp öneren tiplerle aynı ülkede yaşamak çok üzücü. Sen removewat linki aramaya devam et.
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cagataykoroglu 6 yıl
Dün gece 75 liraya win 8 pro aldım. Az önce kurulum bitti. Artık 5 sene Windows derdim olmaz. Teşekkürler Ms hep böyle ol. Kampanya bitmeden herkese tavsiye ederim. 75 lira Windows için bedava.
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Salona 6 yıl
Allah bereket versin.
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r4deon 6 yıl
hakeden kazanır her zaman :))
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fatihcanery 6 yıl
bir yılda 100 milyar dolar,türkiye için korkunç rakam bunlar
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SystemApps 6 yıl
güzel rakam ne denilebilir...hem milyar hem dolar hemde 21.5
kim ne derse desin napolyon :D
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