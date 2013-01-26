Microsoft, mali yıl son çeyrekte 21.5 milyar dolar gelir açıkladı





Geçen yıl Ekim ayında yeni işletim sistemini kullanıma sunan ve bugüne kadar 60 milyon lisans satan Microsoft, 31 Aralık itibariyle sona eren mali yıl ikinci çeyrekte rekor gelir açıkladı.





Zayıf Windows 8 PC satışlarının pek etkilemediği görülen firma, son çeyrekte 21.5 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet geliri 7.77 milyar dolar olurken, net gelir 6.38 milyar dolar, hisse başına kazanç ise 0.76$ olarak gerçekleşti





Yükseltme teklifleri ile ilgili yüksek tutan Windows bölümü yıl bazında yüzde 24 artarak 5.88 milyar dolar gelir elde etti. Sunucu ve araç bölümü 5.19 milyar dolar, kurumsal bölüm ise yüzde 10 düşüşle 5.69 milyar dolar gelir elde etti.





Xbox ABD'de en çok satan konsol olmayı sürdürürken, eğlence bölümünün 3.77 milyar dolarlık gelirine katkı yaptı. Çevrimiçi servisler bölümü ise 869 milyon dolar gelir açıkladı.

http://www.microsoft.com/investor/EarningsAndFinancials/Earnings/PressReleaseAndWebcast/FY13/Q2/default.aspx