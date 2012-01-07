Microsoft onaylı Windows Phone 7 kırma uygulamasının dağıtımı sona erdi

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 kullanıcıları, bir nevi jailbreak işlevi gerçekleştiren ve kopya uygulamaları cihazınızda çalıştırmaya yarayan ChevronWP7 aracını hatırlayacaktır. Büyük ilgi gören ChevronWP7 aracının geliştiricileri bir süre sonra Microsoft'la el sıkışarak 9$ karşılığında satışına başlamışlardı.





Ücretli olmasına rağmen yine de ilgi gören aracın satışı bir anda sona erdi. Olayın sebebini araştıran WPCentral sitesi Microsoft'un anlaşmaya 10 000'den fazla satılamayacağı maddesini koydurduğunu öğrendi. 2 ayda 10 000 adet satan aracın da bunun sonucunda dağıtımına son verildi.





ChevronWP7 sözcüsü Rafael Rivera ise anlaşma kapsamında belirtilen 10 000 adet satış sınırına ulaşıldığını ve Microsoft ile yeniden masaya oturmak istediklerini belirtti. Rivera yeni bir parti satış için anlaşma sağlayacaklarından emin olduklarını da sözlerine ekledi.