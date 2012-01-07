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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft onaylı Windows Phone 7 kırma uygulamasının dağıtımı sona erdi

7 yıl
3,4b
1
12
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 kullanıcıları, bir nevi jailbreak işlevi gerçekleştiren ve kopya uygulamaları cihazınızda çalıştırmaya yarayan ChevronWP7 aracını hatırlayacaktır. Büyük ilgi gören ChevronWP7 aracının geliştiricileri bir süre sonra Microsoft'la el sıkışarak 9$ karşılığında satışına başlamışlardı.

Ücretli olmasına rağmen yine de ilgi gören aracın satışı bir anda sona erdi. Olayın sebebini araştıran WPCentral sitesi Microsoft'un anlaşmaya 10 000'den fazla satılamayacağı maddesini koydurduğunu öğrendi. 2 ayda 10 000 adet satan aracın da bunun sonucunda dağıtımına son verildi. 

ChevronWP7 sözcüsü Rafael Rivera ise anlaşma kapsamında belirtilen 10 000 adet satış sınırına ulaşıldığını ve Microsoft ile yeniden masaya oturmak istediklerini belirtti. Rivera yeni bir parti satış için anlaşma sağlayacaklarından emin olduklarını da sözlerine ekledi. 

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alito 7 yıl en beğenilen
@Menow
adama o kadar kızacağına açıklasaydın iki satır, ne var bunda ayıp mı? eline mi yapışır? adı üstünde "Donanım Haber" bu DH editörlerinin olduğu kadar, bir kullanıcı olarak seninde görevin sayılır.
@istanbul2007
program phone 7 ye izinsiz uygulama yükleme, yetkilendirme v.b şeyleri yapmaya yarıyor.
@Menowadama o kadar kızacağına açıklasaydın iki satır, ne var bunda ayıp mı? eline mi yapışır? adı üstünde "Donanım Haber" bu DH editörlerinin olduğu kadar, ...
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teksalih 7 yıl
Soyle bi bakayim ha temiz ortalik
Kim ne derse desin samsung
kactimmmm
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E_Aydin35 7 yıl
Adamlar gidip anlaşıyor bide olaya bak:)
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Farwynd 7 yıl
Ya öyle saçma iş mi olur? O zaman geliştiriciler niye Microsoft'u seçip WP7'ye ürün yapsın ki? Nasıl olsa Microsoft'ta destekliyor korsanı?!
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teksalih 7 yıl Farwynd
Pyloge
Ya öyle saçma iş mi olur? O zaman geliştiriciler niye Microsoft'u seçip WP7'ye ürün yapsın ki? Nasıl olsa Microsoft'ta destekliyor korsanı?!

Samsunga karsi ne yapicakki?
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PS3!BF3! 7 yıl
E bunların imzaladıkları anlaşmadan da mı haberi yok?!!
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sahoron 7 yıl
Çoluk çocuk dolmuş kral sannediyorlar adamın yaptığı yoruma bak!
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Miyamoto Musashi 7 yıl
@Menow Tersinden kalktın heralde.
Windows işte ufak işlerle uğraşmaya başladılar iyice.
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alito 7 yıl en beğenilen
@Menow
adama o kadar kızacağına açıklasaydın iki satır, ne var bunda ayıp mı? eline mi yapışır? adı üstünde "Donanım Haber" bu DH editörlerinin olduğu kadar, bir kullanıcı olarak seninde görevin sayılır.
@istanbul2007
program phone 7 ye izinsiz uygulama yükleme, yetkilendirme v.b şeyleri yapmaya yarıyor.
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istanbul2007 7 yıl
Ne ise yariyormus program anlayamadim
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Dehşetengiz 7 yıl
microsoft jail break programını satmaya mı izin vermiş ... direk 90 bin verseymiş daha iyi değilmiymiş herhal sonradan güncelleme ile kapatacak bunu ilerde yani her türlü karda yine ozaman
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Menow 7 yıl istanbul2007
istanbul2007

Ne ise yariyormus program anlayamadim

Google'ın da mı ne işe yaradığını bilmiyorsun??? Şöyle yorum yazanlara illet oluyorum!

Sence burada senin konu hakkında fikrinin ve bilginin olmaması bizi ilgilendiriyor mu?

Biz insanlar genelde bu foruma konu hakkında görüşlerimizi bildirmek için cevap yazıyoruz. Konuyu tartışmak ve bilgimizi, görüşlerimizi paylaşmak için.
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fotifoti 7 yıl
win phone7 satılıyormuymuş, alan varmıymış :P
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