Microsoft rakamlarla ilgili sayfasında yeni güncellemeler yaptı

Windows 10 ile birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralayan Microsoft, internet kullanıcılarına kendisini daha iyi ifade edebilmek adına bir süredir yayınını sürdürdüğü Microsoft by The Nunmbers adındaki sayfasında bazı güncellemeler yaptı.





Fotoğrafçı Stephan Alvarez'in dünyanın yedi harikasını Lumia cihazlarıyla fotoğraflamaya başladığını aktaran Microsoft, dünyada 1.2 milyar insanın Microsoft Office paketini kullandığını belirtiyor. 2013 yılında Office kullanan kişi sayısı bir milyar civarındaydı.





Güncellenen kartlardan birisi Office mobil paketi ile ilgili. Firma toplamda mobil Office paketinin 150 milyon indirme rakamına ulaştığını belirtiyor. Geçen yıl iPad için yayımlandığında Office mobil paketi 45 milyon indirme rakamına ulaşmıştı.





Sağlığa yönelik yatırımlarına devam eden Microsoft, dünyada görme engelli 245 milyon insana yönelik teknolojik altyapı geliştirirken, bugüne kadar 190 ülkeden 1.65 milyon öğrenciye yönelik teknoloji yarışmaları düzenledi ve 307.5 milyon kişiye bilgisayar mühendisliğine yönelik eğitimler verdi.





Microsoft bünyesine yeni katılan Windows Phone geliştiricisi Rudy Huyn'un uygulamalarının 16 milyon indirme sayısına ulaştığını da belirtmeden geçmiyor. Diğer bir yeni bilgi de günlük 3 milyar Skype konuşmasının yapılıyor olduğu ve yeni tanıtılan Surface Hub ekranlarının 100 noktadan dokunmatik ve 3 ekran kalemini aynı anda algılayabiliyor olduğu. Microsoft'un farklı alanlardaki başarılarını merak edenler kaynak linkinden sunuları inceleyebilir.

http://news.microsoft.com/bythenumbers/