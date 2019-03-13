Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un görme engelliler için geliştirdiği Seeing AI uygulamasına, dokunarak algılama özelliği geldi

Yazılım devi Microsoft'un birkaç yıl önce, görme engelli kullanıcılar için geliştirdiği yapay zeka destekli Seeing AI uygulaması, dokunarak algılama özelliği ile geliştirildi.
2 ay
1,6b
1
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birkaç yıl önce, Microsoft, Seeing AI adlı yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama, görme engelli kişilerin akıllı telefonun kamerasını kullanarak çevrelerindeki dünyayı "görmesine" yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Bu da telefonun yapay zeka kullanarak kullanıcıya ne gördüğünü açıklamasıyla gerçekleştiriliyordu. Ancak son güncelleme ile uygulamanın yetenekleri geliştirildi.

iPad desteği de geldi

Microsoft, görme engelli kullanıcıların deneyimlerini bir ileri seviyeye taşıyarak, Seeing AI uygulamasında çeşitli yenilikler yaptığını açıkladı. Şirketin konuyla ilgili açıklamasında: "Computer Vision API ile paralel olarak Özel Vizyon Hizmeti'ni güçlendirdik. Bu yeni özellik kullanıcıların görüntüdeki nesnelerin tanımını ve aralarındaki mekansal ilişkiyi algılayabilmeleri için dokunmatik ekrandaki bir resme parmaklarıyla dokunmalarını sağlıyor." ifadeleri yer aldı.
Microsoft ayrıca, artık iPad desteği de getireceklerini açıkladı. Bu gelişme uygulamayı daha büyük bir cihazda kullanmayı tercih eden kullanıcılar için sevindirici bir haber. Microsoft'un yaptığı yenilikler tüm bunlarla sınırlı değil. Diğer yeni seçenekleri kullanabilmek için uygulamanızı güncellemeyi unutmayın. Uygulama şimdilik sadece iOS platformunda yayınlanıyor.

https://blogs.msdn.microsoft.com/accessibility/2019/03/12/seeingai/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RaptorFX 2 ay
Düşünen ve geliştirenleri tebrik ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Android Q Beta yayınlandı: Nasıl indirilir? 2 ay Bilim insanları kuantum bilgisayarıyla yapılan deneyde 'zamanı geriye aldı' 2 ay Acer’dan üst seviye oyuncu monitörü 2 ay BTP adayı Selim Kotil, İstanbul için ucuz elektrik projesini açıkladı 2 ay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 için tarih verdi 2 ay 2020 Volkswagen Golf'ün satış tarihi teknik aksaklıklar nedeniyle ertelendi 2 ay Google Play mağazasında reklam yazılımı barındıran yüzlerce uygulama tespit edildi 2 ay Apex Legends için Ninja’ya 1 milyon dolar ödendi iddiası 2 ay The Division 2 sistem gereksinimleri belli oldu 2 ay Galaxy S10 serisi bu ay 10 milyon satış rakamını aşabilir 2 ay Samsung yarı iletken şirketleri NXP, Xilinx ve Infineon'u satın almayı düşünüyor 2 ay Facebook servisleri erişimde sorun yaşıyor, duyuru Twitter’dan yapıldı 2 ay Opportunity'nin Mars'ta çektiği son fotoğraflar ortaya çıktı 2 ay Windows 7’ye DirectX 12 desteği geldi 2 ay Üç arka kameralı Honor 10i'nin özellikleri ve görüntüsü ortaya çıktı 2 ay Yeni geliştirilen kan testi Alzheimer'ı erken evrede teşhis edebilecek 2 ay VPN Servisleri Hala İşe Yarıyor Mu? 2 ay WhatsApp resim arama aracı ile sahte haberlerin önüne geçecek 2 ay Samsung Galaxy Note 10'un 5G özellikli versiyonu da olacak 2 ay 2si1 Özel | Yapay Zeka 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Microsoft'un görme engelliler için geliştirdiği Seeing AI uygulamasına, dokunarak algılama özelliği geldi Sonraki Alcatel 5V, orta sınıfa farklı bir çözüm sunuyor 2 ay The Division 2 yapımcısından Death Stranding'e övgü 2 ay Huawei’den yüzde 40 indirimli ekran onarım kampanyası 2 ay RX 560 XT Çin’de satışa sunuldu 2 ay Motorola Razr orta seviye donanım barındıracak 2 ay Teknoloji harikası tır | Mercedes Actros 1863 2 ay İşte karşınızda resmi basın görselleri ile Vivo X27 2 ay Intel grafik yazılımı daha iyi bir ara yüze kavuşuyor 2 ay TEMSA: Türkiye elektrikli otobüste seri üretime hazır 2 ay Yonga üretim süreçleri geliştikçe Japonların hakimiyeti artıyor 2 ay Android uygulama yansıtma Windows Insider programına geldi 2 ay Kılıflar, kablosuz şarj özelliğine kavuşuyor: Spigen ile konuştuk 2 ay Corsair farklı ihtiyaçlara yönelik iki yeni orta boy kasasını duyurdu 2 ay Black Shark 2 modeli espor odaklı batarya teknolojileri ile gelecek 2 ay Twitter'da fotoğraf paylaşmak çok daha kolay hale geliyor 2 ay Chrome'un Android versiyonundaki veri tasarrufu modu artık HTTPS siteleri de hızlandırıyor 2 ay Alphabet'in yapay zeka destekli Chrome uzantısı, kötü amaçlı yorumları tespit edebiliyor 2 ay Tesla, Model 3 araçlarına pil üretmesi içi Çinli CATL şirketi ile görüşüyor 2 ay İstanbul’da metrolara bedava internet, girişimcilere 500 milyon TL destek 2 ay Redmi, 18 Mart etkinliğinde akıllı telefon dışında farklı bir ürün tanıtabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim