Microsoft'un görme engelliler için geliştirdiği Seeing AI uygulamasına, dokunarak algılama özelliği geldi

Birkaç yıl önce, Microsoft, Seeing AI adlı yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama, görme engelli kişilerin akıllı telefonun kamerasını kullanarak çevrelerindeki dünyayı "görmesine" yardımcı olmak için tasarlanmıştı. Bu da telefonun yapay zeka kullanarak kullanıcıya ne gördüğünü açıklamasıyla gerçekleştiriliyordu. Ancak son güncelleme ile uygulamanın yetenekleri geliştirildi.

iPad desteği de geldi

Microsoft, görme engelli kullanıcıların deneyimlerini bir ileri seviyeye taşıyarak, Seeing AI uygulamasında çeşitli yenilikler yaptığını açıkladı. Şirketin konuyla ilgili açıklamasında: "Computer Vision API ile paralel olarak Özel Vizyon Hizmeti'ni güçlendirdik. Bu yeni özellik kullanıcıların görüntüdeki nesnelerin tanımını ve aralarındaki mekansal ilişkiyi algılayabilmeleri için dokunmatik ekrandaki bir resme parmaklarıyla dokunmalarını sağlıyor." ifadeleri yer aldı.

https://blogs.msdn.microsoft.com/accessibility/2019/03/12/seeingai/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Microsoft ayrıca, artıkdesteği de getireceklerini açıkladı. Bu gelişme uygulamayı dahakullanmayı tercih eden kullanıcılar içinbir haber. Microsoft'un yaptığı yenilikler tüm bunlarla sınırlı değil. Diğer yeni seçenekleri kullanabilmek için uygulamanızı güncellemeyi unutmayın. Uygulama şimdilik sadeceplatformunda yayınlanıyor.