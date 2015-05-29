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Microsoft uygulama marketinin yeni politikası "çöp" uygulamalara karşı savaş açıyor

3 yıl
3,9b
1
21
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft uygulama marketinin yeni politikası
Windows 10 ile birlikte tek bir işletim sistemi çekirdeği altında tüm sürümleri toplamayı amaçlayan Microsoft, bununla birlikte farklı cihazlar için ayrı tutulan uygulama marketlerini birleştirmeyi de amaçlıyor. Bu durumda tablet, masaüstü veya akıllı telefon kullanıcılarının hepsi aynı markete erişebilecek ancak cihazlarına uygun olan uygulamaları indirebilecekler.
Şirket bu sayede hatırı sayılı bir market uygulamasına ulaşacak ancak Microsoft'un yeni planı marketteki "çöp" tabir edilen gereksiz uygulamalara karşı savaş açmak. Bu yeni politikanın öncelikli hedefi popüler uygulamaların ya da oyunların adını kullanarak prim yapanlar olacak. Rehber(guide) veya öğretici (tutorial) uygulamalar ise bu konuda başı çekiyor. Oldukça popüler bir uygulamanın adını kullanarak rehber veya eğitim hazırlayan uygulamalar bazı kullanıcıları kandırıyor sayılabilir.
Bunun yanında yeni market politikalarında başlık, uygulama ikonu ve açıklamalar önem kazanıyor. Bu bilgilerin içerik ile uyuşmaması halinde uygulamalar marketten çıkarılabilir. Diğer yandan uygulama isimleri anahtar kelimeleri oluşturmazken bazen kullanıcılar aradıkları uygulamalar markette olsa dahi bulmakta zorlanabiliyorlar. Yeni sistem ile birlikte uygulama başlığı, anahtar kelimeler ve açıklama kısmı da kullanıcı aramalarında gözden geçirilecek. Bu sayede istenilen uygulamaya kolay bir şekilde ulaşılabilecek.
Ayrıca benzer işi yapan binlerce uygulamanın bulunması da şirketi rahatsız ediyor gibi görünüyor. Bu konuya da çözüm getiren şirket benzer uygulamanın markette yer alması halinde gelen uygulamaları daha sıkı bir denetimden geçirecek. Bu sayede denetimden geçen uygulamaların her biri marketteki uygulamadan daha kaliteli olacağı için market kalitesi de git gide yükselecek.

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Whippoorwill 3 yıl en beğenilen
Ne olursa olsun en doğrusunu yapıyor.
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kasova 3 yıl
En doğrusunu yapıyorlar. Evet her uygulama marketinde çöp uygulamalar var, hatta Google playde belki bunlar daha fazla ama google playde nitelikli uygulama sayısıda oldukça fazla o yüzden bu açığı kapatıyorlar fakat WP markette nitelikli uygulama dayısı oldukça az bu yüzden çöp uygulamalar çok göze batıyor.
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Paroksetin 3 yıl
MS'nin yaptığı son build konferansını izlemeyip bol keseden atıp tutanlar gelmiş yine..
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eofdred 3 yıl
(açamadı)
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Dark_Knife 3 yıl
İyi olmuş, baba yapıyor.
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0013 3 yıl
çöp uygulamaları temizlemek yerine uygulama sayısını arttırsalarda gözümüz iki oyun falan görse.. windows çok geride çook
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Mr xXx 3 yıl
Önce adam akıllı uygulama yap marketini büyüt sonra çöplere savaş aç .. Bunu da mı ben diyim .
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Jeopol 3 yıl
playstora cop mop diyorlar ama istenilen hersey bulunuyor. microsoft ilk once uygulama getirsin marketine sonra copleri toplarlar
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Microsoft Specialist 3 yıl
google düşünsün.
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PapyonluLejyon 3 yıl
Gereksiz ama ilersi için önemli olabilir burdan şunu çıkarabiliriz aslında adamlar ciddi düşünüyor ki ilerisi için tedbir alıyolar son 2 aydır ciddi bi maratona çıktılar sanki herşeyi ortaya döktüler şimdide birleştirmeye çalışıyolar başarırlarsa ne ios ne android kalır gibi.
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SturdyHead 3 yıl
Onlara da savaş açarsa o zaman uygulama sayısı 5'e düşer
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Whippoorwill 3 yıl SturdyHead
SturdyHead
Onlara da savaş açarsa o zaman uygulama sayısı 5'e düşer


Çöp uygulamadan kast edilenin ne olduğunu iyi okursanız iyi olur diye düşünüyorum.
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NvdiaAmd 3 yıl
Uygulama kıtlığını görmezden gelip çöp uygulamalara savaş açmak? Trajikomik şeyler bunlar. Meşgul olacak bir şey bulamadılar .
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Infinitum 3 yıl
Çok iyi bir atılım olur. Google Play'de aradığın uygulamanın yanında gereksiz birsürü uygulama var. Android camiasında bilinçsiz kullanıcı çok fazla olduğu için orjinal uygulamalar yerine bu guide uygulamalarını indiren çok kişi var ve çevremdeki birçok kişi ne indirdiğinin farkında değil. Google Play'de bulunan uygulama sayısı tamamen şişirme.
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