Microsoft uygulama marketinin yeni politikası "çöp" uygulamalara karşı savaş açıyor

Windows 10 ile birlikte tek bir işletim sistemi çekirdeği altında tüm sürümleri toplamayı amaçlayan Microsoft, bununla birlikte farklı cihazlar için ayrı tutulan uygulama marketlerini birleştirmeyi de amaçlıyor. Bu durumda tablet, masaüstü veya akıllı telefon kullanıcılarının hepsi aynı markete erişebilecek ancak cihazlarına uygun olan uygulamaları indirebilecekler.

Şirket bu sayede hatırı sayılı bir market uygulamasına ulaşacak ancak Microsoft'un yeni planı marketteki "çöp" tabir edilen gereksiz uygulamalara karşı savaş açmak. Bu yeni politikanın öncelikli hedefi popüler uygulamaların ya da oyunların adını kullanarak prim yapanlar olacak. Rehber(guide) veya öğretici (tutorial) uygulamalar ise bu konuda başı çekiyor. Oldukça popüler bir uygulamanın adını kullanarak rehber veya eğitim hazırlayan uygulamalar bazı kullanıcıları kandırıyor sayılabilir.

Bunun yanında yeni market politikalarında başlık, uygulama ikonu ve açıklamalar önem kazanıyor. Bu bilgilerin içerik ile uyuşmaması halinde uygulamalar marketten çıkarılabilir. Diğer yandan uygulama isimleri anahtar kelimeleri oluşturmazken bazen kullanıcılar aradıkları uygulamalar markette olsa dahi bulmakta zorlanabiliyorlar. Yeni sistem ile birlikte uygulama başlığı, anahtar kelimeler ve açıklama kısmı da kullanıcı aramalarında gözden geçirilecek. Bu sayede istenilen uygulamaya kolay bir şekilde ulaşılabilecek.

Ayrıca benzer işi yapan binlerce uygulamanın bulunması da şirketi rahatsız ediyor gibi görünüyor. Bu konuya da çözüm getiren şirket benzer uygulamanın markette yer alması halinde gelen uygulamaları daha sıkı bir denetimden geçirecek. Bu sayede denetimden geçen uygulamaların her biri marketteki uygulamadan daha kaliteli olacağı için market kalitesi de git gide yükselecek.