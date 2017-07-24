Microsoft ve Spielberg, Halo TV dizisi için çalışmaya devam ediyor

Microsoft, 2013 yılında duyurusu yapılan Halo televizyon dizisinin halen geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Yazılım devi projeyi rafa kaldırmış değil ve hala Steven Spielberg tarafından yönetiliyor. Dört yıl önce olduğu gibi Showtime ile birlikte dizi üzerindeki çalışmaların sürdüğü açıklandı.

AR12Gaming'e verilen röportajda, geliştirilme sürecinin ilerlemeye devam ettiği belirtilmiş durumda. Bir Microsoft sözcüsü ve 343 Industries temsilcisi, "Fanların beklediği ve hak ettiği en iyi Halo dizisini oluşturmamıza yardımcı olabilecek yaratıcı iş ortaklarından oluşan bir ekiple (Steven Spielberg ve Showtime) bunu en doğru şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

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Microsoft Studios'un yan kuruluşu olan 343 Industries, nihai ürünün yüksek kalitede olmasını sağlamak için proje üzerinde çalışmanın biraz zaman aldığını söylüyor. Maalesef şirket her zamanki gizliliğini sürdürerek bu konu hakkında da çok fazla detay vermedi. Spielberg ve Microsoft'un efsane video oyun serisi Halo'yu TV ekranlarına nasıl taşıyacağını görmek için biraz daha beklemek zorundayız.

https://ar12gaming.com/articles/halo-television-continues