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    Sinemada bu hafta: Bir Minecraft Filmi, G20, Bataklık (4 Nisan 2025)

    Bu hafta sinemalarda beş, dijital platformlarda üç yeni film gösterime giriyor. Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren dikkat çekici filmler ise öde-izle servislerine geliyor.

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, gişede oldukça iyi bir performans sergilemesi beklenen Bir Minecraft Filmi geliyor. Minecraft filmiyle yarışmak istemediklerinden olsa gerek ki normalde vizyon takviminde görmeye alışık olduğumuz animasyon ve aile filmleri bu hafta ortalarda yok. Minecraft filminin yanı sıra gösterime giren filmleri, çok daha farklı kitlelere hitap eden drama ve korku filmleri oluşturuyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

    1️⃣ Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie)

    A Minecraft Movie Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en popüler video oyunlarından olan Minecraft'ın film uyarlaması bu hafta izleyici ile buluşuyor.
    • Tür: Macera, Aile
    • Yönetmen: Jared Hess
    • Oyuncular: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks

    Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Film,.gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

    2️⃣ Muhteşem Lillian Hall (The Great Lillian Hall)

    The Great Lillian Hall Tam Boyutta Gör
    Jessica Lange ve Kathy Bates gibi Oscar ödüllü oyuncuları bir araya getiren The Great Lllian Hall, ünlü Broadway yıldızı olan Lillian Hall’un hayatını konu alıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Michael Cristofer
    • Oyuncular: Jessica Lange, Kathy Bates, Lily Rabe, Pierce Brosnan

    Broadway’in ünlü oyuncusu Lillian Hall, uzun ve gösterişli kariyeri boyunca hiçbir sahne performansını kaçırmamıştır. Ne kızı, ne hastalık ne de başka bir sebep yüzünden. Ama günün birinde yaşamaya başladığı hafıza sorunları onu yavaşlamak ve hayatı boyunca kaçtıklarıyla yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

    3️⃣ Şahit (The Witness)

    Şahit (The Witness) Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde gösterilen Tanık'ın senaryosunda İran sinemasının önemli isimlerinden Jafar Panahi'nin imzası bulunuyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Nader Saeivar
    • Oyuncular: Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani

    Emekli dans öğretmeni Tarlan, arkadaşı Rana’nın önemli bir hükümet çalışanı olan kocası tarafından katledilmesine şahit olur. Polis olayı sorgulamayı reddettiğinde, Tarlan siyasal baskıya boyun eğmek ve adalet uğruna tanınırlığını ve geçimini riske atmak arasında kalır.

    4️⃣ Bataklık (The Bayou)

    Bataklık (The Bayou) Tam Boyutta Gör
    Bir grup kazazedin timsahlar arasına düşmesini konu alan Bataklık, izleyicilere gerilim dolu bir hayatta kalma mücadelesi sunuyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmenler: Taneli Mustonen, Brad Watson
    • Oyuncular: Athena Strates, Madalena Aragão, Elisha Applebaum

    Kyle ölen ablasının küllerini taşıdığı yolculukta talihsiz bir kazanın kurbanı olur. Uçağı Louisiana'nın ünlü Bayou bataklığında haritalanmamış ıssız bir noktaya düşer. Yolcular, bu kazanın başlarına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünürken, Amerikan timsahlarının atası olan, son derece gelişmiş ve doğal yaşam alanlarına mükemmel uyum sağlayan bir sürü peşlerine düşer.

    5️⃣ Exorcism Chronicles: Başlangıç (Toemalog)

    Exorcism Chronicles: Başlangıç (Toemalog) Tam Boyutta Gör
    Exorcism Chronicles: Başlangıç, pek alışık olmadığımız bir yol izleyerek animasyon ile korku türünü aynı çatı altında buluşturuyor.
    • Tür: Aniimasyon, Korku
    • Yönetmen: Kim Dong-Chul
    • Seslendirme: Nam Doh-hyeong, Choi Han, Kim Yeonwoo

    Peder Park, doğaüstü kötülüklere inanmayı reddeden bir kilise adına düzenlediği şeytan çıkarma ayinlerinin ardından aforoz edilen bir doktorken, rahip olmaya karar verir. Bir gün, eski dostu olan, gizli büyülerle uğraşan bir tapınak keşişi ondan yardım ister. Görevi, saf ama olağanüstü güçlere sahip bir çocuğu şeytani bir efendiden korumaktır. Peder Park, bu mücadelede yalnızca karanlık güçlerle değil, kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta dijital platformlardaki en dikkat çekici yapım Amazon Prime Video'dan geliyor. Oscar ödüllü oyuncu Viola Davis'in başrolünü üstlendiği G20, bu hafta Prime Video'da izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan Netflix ise bu hafta izleyicileri Meksika yapımı aile filmi The Dad Quest bekliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

    1️⃣ G20

    G20 Tam Boyutta Gör
    Aksiyon türündeki G20'de Oscar ödüllü oyuncu Viola Davis, teröristlere karşı karşıya gelen bir ABD başkanına hayat veriyor.
    • TürAksiyon, Gerilim
    • Yönetmen: Patricia Riggen
    • Oyuncular: Viola Davis, Anthony Anderson, Ramón Rodríguez, Marsai Martin, Antony Starr
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 8 Nisan

    Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen G20 zirvesi teröristler tarafından ele geçirilince, ABD Başkanı Danielle Sutton ailesini, diğer liderleri ve dünyayı savunmak zorunda kalır.

    2️⃣ Baba Arayışı (The Dad Quest)

    The Dad Quest
    Meksika yapımı bu aile film, biyolojik bağları olmadığını öğrenen bir baba ile oğlunun beraber çıktıkları yolculuğu konu alıyor.
    • Tür: Drama, Aile
    • Yönetmen: Salvador Espinosa
    • Oyuncular: Michel Brown, Martino Leonardi, Mayra Hermosillo
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 9 Nisan

    Bir televizyon yapımcısı olan Gallo, Benito'nun biyolojik babası olmadığını öğrendiğinde hayatında beklenmedik bir dönüm noktası yaşar. Verdiği bir sözü tutmaya kararlı olan Gallo, duygusal ve mizah dolu bir yolculuğa çıkar. Gallo ve Benito, geçmişlerinden insanlarla yeniden bağlantı kurdukça, kendileri ve sahip olduklarının gerçek değeri hakkında önemli gerçekleri ortaya çıkarırlar.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Mickey 17

    Mickey 17 Tam Boyutta Gör
    Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği büyük bütçeli bilim kurgu filmi Mickey 17, bu hafta öde-izle servislerinde yerini alacak.
    • Tür: Bilim Kurgu
    • Yönetmen: Bong Joon-ho
    • Oyuncular: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie
    • Yayın Tarihi: 8 Nisan

    Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon-ho (Parasite)'nun yönettiği Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Görev sırasında defalarca ölüp tekrar uyandırılan Mickey, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

    2️⃣ Acıya Yer Yok (Novocaine)

    Acıya Yer Yok (Novacaine) Tam Boyutta Gör
    The Boys dizisinden tanıdığımız Jack Quaid'in başrolünü üstlendiği Novocaine, aksiyon ve mizahı aynı potada eritiyor.
    • Tür: Aksiyon, Komedi
    • Yönetmenler: Dan Berk, Robert Olsen
    • Oyuncular: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacon Batalon
    • Yayın Tarihi: 8 Nisan

    Sıradan bir adam olan Nate, çok nadir görülen hiç acı hissetmeme sendromundan muzdariptir. Günlük hayatında başına bir sürü iş açan bu sendrom, hayallerindeki kız kaçırılınca Nate'in en büyük silahı olur. Nate, sevdiği kızı kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılırken, acı hissetmeme özelliğe adeta özel gücüne dönüşür.

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    Alperenylmzk 1 gün önce

    Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu

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