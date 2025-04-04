Sinemada bu hafta: Bir Minecraft Filmi, G20, Bataklık (4 Nisan 2025)

- Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
- 1️⃣ Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie)
- 2️⃣ Muhteşem Lillian Hall (The Great Lillian Hall)
- 3️⃣ Şahit (The Witness)
- 4️⃣ Bataklık (The Bayou)
- 5️⃣ Exorcism Chronicles: Başlangıç (Toemalog)
- Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
- 1️⃣ G20
- 2️⃣ Baba Arayışı (The Dad Quest)
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
- 1️⃣ Mickey 17
- 2️⃣ Acıya Yer Yok (Novocaine)
- Yorumlar
Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, gişede oldukça iyi bir performans sergilemesi beklenen Bir Minecraft Filmi geliyor. Minecraft filmiyle yarışmak istemediklerinden olsa gerek ki normalde vizyon takviminde görmeye alışık olduğumuz animasyon ve aile filmleri bu hafta ortalarda yok. Minecraft filminin yanı sıra gösterime giren filmleri, çok daha farklı kitlelere hitap eden drama ve korku filmleri oluşturuyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:
1️⃣ Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie)
- Tür: Macera, Aile
- Yönetmen: Jared Hess
- Oyuncular: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks
Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Film,.gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.
2️⃣ Muhteşem Lillian Hall (The Great Lillian Hall)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Michael Cristofer
- Oyuncular: Jessica Lange, Kathy Bates, Lily Rabe, Pierce Brosnan
Broadway’in ünlü oyuncusu Lillian Hall, uzun ve gösterişli kariyeri boyunca hiçbir sahne performansını kaçırmamıştır. Ne kızı, ne hastalık ne de başka bir sebep yüzünden. Ama günün birinde yaşamaya başladığı hafıza sorunları onu yavaşlamak ve hayatı boyunca kaçtıklarıyla yüzleşmek zorunda bırakacaktır.
3️⃣ Şahit (The Witness)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Nader Saeivar
- Oyuncular: Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani
Emekli dans öğretmeni Tarlan, arkadaşı Rana’nın önemli bir hükümet çalışanı olan kocası tarafından katledilmesine şahit olur. Polis olayı sorgulamayı reddettiğinde, Tarlan siyasal baskıya boyun eğmek ve adalet uğruna tanınırlığını ve geçimini riske atmak arasında kalır.
4️⃣ Bataklık (The Bayou)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmenler: Taneli Mustonen, Brad Watson
- Oyuncular: Athena Strates, Madalena Aragão, Elisha Applebaum
Kyle ölen ablasının küllerini taşıdığı yolculukta talihsiz bir kazanın kurbanı olur. Uçağı Louisiana'nın ünlü Bayou bataklığında haritalanmamış ıssız bir noktaya düşer. Yolcular, bu kazanın başlarına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünürken, Amerikan timsahlarının atası olan, son derece gelişmiş ve doğal yaşam alanlarına mükemmel uyum sağlayan bir sürü peşlerine düşer.
5️⃣ Exorcism Chronicles: Başlangıç (Toemalog)
- Tür: Aniimasyon, Korku
- Yönetmen: Kim Dong-Chul
- Seslendirme: Nam Doh-hyeong, Choi Han, Kim Yeonwoo
Peder Park, doğaüstü kötülüklere inanmayı reddeden bir kilise adına düzenlediği şeytan çıkarma ayinlerinin ardından aforoz edilen bir doktorken, rahip olmaya karar verir. Bir gün, eski dostu olan, gizli büyülerle uğraşan bir tapınak keşişi ondan yardım ister. Görevi, saf ama olağanüstü güçlere sahip bir çocuğu şeytani bir efendiden korumaktır. Peder Park, bu mücadelede yalnızca karanlık güçlerle değil, kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu hafta dijital platformlardaki en dikkat çekici yapım Amazon Prime Video'dan geliyor. Oscar ödüllü oyuncu Viola Davis'in başrolünü üstlendiği G20, bu hafta Prime Video'da izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan Netflix ise bu hafta izleyicileri Meksika yapımı aile filmi The Dad Quest bekliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:
1️⃣ G20
- Tür: Aksiyon, Gerilim
- Yönetmen: Patricia Riggen
- Oyuncular: Viola Davis, Anthony Anderson, Ramón Rodríguez, Marsai Martin, Antony Starr
- Platform: Amazon Prime Video
- Yayın Tarihi: 8 Nisan
Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen G20 zirvesi teröristler tarafından ele geçirilince, ABD Başkanı Danielle Sutton ailesini, diğer liderleri ve dünyayı savunmak zorunda kalır.
2️⃣ Baba Arayışı (The Dad Quest)
- Tür: Drama, Aile
- Yönetmen: Salvador Espinosa
- Oyuncular: Michel Brown, Martino Leonardi, Mayra Hermosillo
- Platform: Netflix
- Yayın Tarihi: 9 Nisan
Bir televizyon yapımcısı olan Gallo, Benito'nun biyolojik babası olmadığını öğrendiğinde hayatında beklenmedik bir dönüm noktası yaşar. Verdiği bir sözü tutmaya kararlı olan Gallo, duygusal ve mizah dolu bir yolculuğa çıkar. Gallo ve Benito, geçmişlerinden insanlarla yeniden bağlantı kurdukça, kendileri ve sahip olduklarının gerçek değeri hakkında önemli gerçekleri ortaya çıkarırlar.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Mickey 17
- Tür: Bilim Kurgu
- Yönetmen: Bong Joon-ho
- Oyuncular: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie
- Yayın Tarihi: 8 Nisan
Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon-ho (Parasite)'nun yönettiği Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Görev sırasında defalarca ölüp tekrar uyandırılan Mickey, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.
2️⃣ Acıya Yer Yok (Novocaine)
- Tür: Aksiyon, Komedi
- Yönetmenler: Dan Berk, Robert Olsen
- Oyuncular: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacon Batalon
- Yayın Tarihi: 8 Nisan
Sıradan bir adam olan Nate, çok nadir görülen hiç acı hissetmeme sendromundan muzdariptir. Günlük hayatında başına bir sürü iş açan bu sendrom, hayallerindeki kız kaçırılınca Nate'in en büyük silahı olur. Nate, sevdiği kızı kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılırken, acı hissetmeme özelliğe adeta özel gücüne dönüşür.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu