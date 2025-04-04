Sinemada bu hafta: Bir Minecraft Filmi, G20, Bataklık (4 Nisan 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında beş yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, gişede oldukça iyi bir performans sergilemesi beklenen Bir Minecraft Filmi geliyor. Minecraft filmiyle yarışmak istemediklerinden olsa gerek ki normalde vizyon takviminde görmeye alışık olduğumuz animasyon ve aile filmleri bu hafta ortalarda yok. Minecraft filminin yanı sıra gösterime giren filmleri, çok daha farklı kitlelere hitap eden drama ve korku filmleri oluşturuyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en popüler video oyunlarından olan Minecraft'ın film uyarlaması bu hafta izleyici ile buluşuyor.

Tür : Macera, Aile

: Macera, Aile Yönetmen : Jared Hess

: Jared Hess Oyuncular: Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks

Minecraft filmi, CGI animasyonla live-action görüntüleri harmanlıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jack Black, Jason Momoa, Kate McKinnon gibi ünlü isimler yer alıyor. Film,.gizemli bir portaldan geçerek Overworld'e adım atan dört uyumsuz karakterin bir anda kendilerini Minecraft diyarında bulmalarını konu alıyor. Bu dörtlünün evlerine geri dönebilmeleri için Overworld'ün kübik dünyasını keşfetmeleri ve eğlenceli bir maceraya atılmaları gerekiyor.

2️⃣ Muhteşem Lillian Hall (The Great Lillian Hall)

Tam Boyutta Gör Jessica Lange ve Kathy Bates gibi Oscar ödüllü oyuncuları bir araya getiren The Great Lllian Hall, ünlü Broadway yıldızı olan Lillian Hall’un hayatını konu alıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Michael Cristofer

: Michael Cristofer Oyuncular: Jessica Lange, Kathy Bates, Lily Rabe, Pierce Brosnan

Broadway’in ünlü oyuncusu Lillian Hall, uzun ve gösterişli kariyeri boyunca hiçbir sahne performansını kaçırmamıştır. Ne kızı, ne hastalık ne de başka bir sebep yüzünden. Ama günün birinde yaşamaya başladığı hafıza sorunları onu yavaşlamak ve hayatı boyunca kaçtıklarıyla yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

3️⃣ Şahit (The Witness)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde gösterilen Tanık'ın senaryosunda İran sinemasının önemli isimlerinden Jafar Panahi'nin imzası bulunuyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Nader Saeivar

: Nader Saeivar Oyuncular: Maryam Boubani, Nader Naderpour, Abbas Imani

Emekli dans öğretmeni Tarlan, arkadaşı Rana’nın önemli bir hükümet çalışanı olan kocası tarafından katledilmesine şahit olur. Polis olayı sorgulamayı reddettiğinde, Tarlan siyasal baskıya boyun eğmek ve adalet uğruna tanınırlığını ve geçimini riske atmak arasında kalır.

4️⃣ Bataklık (The Bayou)

Tam Boyutta Gör Bir grup kazazedin timsahlar arasına düşmesini konu alan Bataklık, izleyicilere gerilim dolu bir hayatta kalma mücadelesi sunuyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmenler : Taneli Mustonen, Brad Watson

: Taneli Mustonen, Brad Watson Oyuncular: Athena Strates, Madalena Aragão, Elisha Applebaum

Kyle ölen ablasının küllerini taşıdığı yolculukta talihsiz bir kazanın kurbanı olur. Uçağı Louisiana'nın ünlü Bayou bataklığında haritalanmamış ıssız bir noktaya düşer. Yolcular, bu kazanın başlarına gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünürken, Amerikan timsahlarının atası olan, son derece gelişmiş ve doğal yaşam alanlarına mükemmel uyum sağlayan bir sürü peşlerine düşer.

5️⃣ Exorcism Chronicles: Başlangıç (Toemalog)

Tam Boyutta Gör Exorcism Chronicles: Başlangıç, pek alışık olmadığımız bir yol izleyerek animasyon ile korku türünü aynı çatı altında buluşturuyor.

Tür : Aniimasyon, Korku

: Aniimasyon, Korku Yönetmen : Kim Dong-Chul

: Kim Dong-Chul Seslendirme: Nam Doh-hyeong, Choi Han, Kim Yeonwoo

Peder Park, doğaüstü kötülüklere inanmayı reddeden bir kilise adına düzenlediği şeytan çıkarma ayinlerinin ardından aforoz edilen bir doktorken, rahip olmaya karar verir. Bir gün, eski dostu olan, gizli büyülerle uğraşan bir tapınak keşişi ondan yardım ister. Görevi, saf ama olağanüstü güçlere sahip bir çocuğu şeytani bir efendiden korumaktır. Peder Park, bu mücadelede yalnızca karanlık güçlerle değil, kendi geçmişiyle de yüzleşmek zorunda kalır.

Nisan ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 6 gün önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platformlardaki en dikkat çekici yapım Amazon Prime Video'dan geliyor. Oscar ödüllü oyuncu Viola Davis'in başrolünü üstlendiği G20, bu hafta Prime Video'da izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan Netflix ise bu hafta izleyicileri Meksika yapımı aile filmi The Dad Quest bekliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

1️⃣ G20

Tam Boyutta Gör Aksiyon türündeki G20'de Oscar ödüllü oyuncu Viola Davis, teröristlere karşı karşıya gelen bir ABD başkanına hayat veriyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Patricia Riggen

: Patricia Riggen Oyuncular : Viola Davis, Anthony Anderson, Ramón Rodríguez, Marsai Martin, Antony Starr

: Viola Davis, Anthony Anderson, Ramón Rodríguez, Marsai Martin, Antony Starr Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 8 Nisan

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde düzenlenen G20 zirvesi teröristler tarafından ele geçirilince, ABD Başkanı Danielle Sutton ailesini, diğer liderleri ve dünyayı savunmak zorunda kalır.

2️⃣ Baba Arayışı (The Dad Quest)

Meksika yapımı bu aile film, biyolojik bağları olmadığını öğrenen bir baba ile oğlunun beraber çıktıkları yolculuğu konu alıyor.

Tür : Drama, Aile

: Drama, Aile Yönetmen : Salvador Espinosa

: Salvador Espinosa Oyuncular : Michel Brown, Martino Leonardi, Mayra Hermosillo

: Michel Brown, Martino Leonardi, Mayra Hermosillo Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 9 Nisan

Bir televizyon yapımcısı olan Gallo, Benito'nun biyolojik babası olmadığını öğrendiğinde hayatında beklenmedik bir dönüm noktası yaşar. Verdiği bir sözü tutmaya kararlı olan Gallo, duygusal ve mizah dolu bir yolculuğa çıkar. Gallo ve Benito, geçmişlerinden insanlarla yeniden bağlantı kurdukça, kendileri ve sahip olduklarının gerçek değeri hakkında önemli gerçekleri ortaya çıkarırlar.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Mickey 17

Tam Boyutta Gör Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği büyük bütçeli bilim kurgu filmi Mickey 17, bu hafta öde-izle servislerinde yerini alacak.

Tür : Bilim Kurgu

: Bilim Kurgu Yönetmen : Bong Joon-ho

: Bong Joon-ho Oyuncular : Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie

: Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie Yayın Tarihi: 8 Nisan

Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon-ho (Parasite)'nun yönettiği Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Görev sırasında defalarca ölüp tekrar uyandırılan Mickey, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

2️⃣ Acıya Yer Yok (Novocaine)

Tam Boyutta Gör The Boys dizisinden tanıdığımız Jack Quaid'in başrolünü üstlendiği Novocaine, aksiyon ve mizahı aynı potada eritiyor.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yönetmenler : Dan Berk, Robert Olsen

: Dan Berk, Robert Olsen Oyuncular : Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacon Batalon

: Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Jacon Batalon Yayın Tarihi: 8 Nisan

Sıradan bir adam olan Nate, çok nadir görülen hiç acı hissetmeme sendromundan muzdariptir. Günlük hayatında başına bir sürü iş açan bu sendrom, hayallerindeki kız kaçırılınca Nate'in en büyük silahı olur. Nate, sevdiği kızı kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılırken, acı hissetmeme özelliğe adeta özel gücüne dönüşür.

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