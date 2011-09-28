Microsoft web tabanlı Windows Phone Marketplace'in yayınına başladı

Apple cephesinde yeni lansman öncesi hareketlilik sürerken Microsoft mobil işletim sistemi Windows Phone için yeniliklere sessiz sedasız devam ediyor.





Firmanın büyük umut bağladığı Windows Phone 7.5 Mango güncellemesini taşıyan HTC Radar, Titan, Fujitsu Toshiba IS12T modelleri yıl sonuna doğru kullanıcılarla buluşacak. Nokia ise Microsoft ile ortaklığı sonrasında piyasaya süreceği Windows Phone modellerini Ekim ayında tanıtmayı planlıyor.





Uygulama mağazası tarafında da Microsoft yeniliklerine devam ediyor. Android ve iOS sistemlerinde olduğu gibi Microsoft da Windows Phone Marketplace uygulama mağazasının web tabanlı sürümünü yayına soktu.





Diğerlerinde olduğu gibi kullanıcılar Marketplace içerisinde gezinerek beğendikleri uygulamaları direkt olarak cihazlarına indirebiliyorlar. Mağaza üzerinde ayrıca My Phone adlı bir sayfa daha bulunuyor. Bu sayfada Xbox Live profili, Windows Live, SkyDrive ve Find My Phone özellikleri kolayca yönetilebiliyor.





Marketplace üzerinde 30 000'den fazla uygulama bulunuyor ve bu uygulamalar Apps ve Games şeklinde iki ana kategoriye ayrılmış durumda. Sol kenar çubuğunda ise eğlence, müzik, video, araçlar, verimlilik ve yaşam biçimi gibi kategoriler sıralanmış. Her kategori içerisinde Beğenilen, Ücretsiz, Tavsiye Edilen veya Yeni şeklinde sıralamalar bulunuyor.





Beğenilen uygulamalar cihaza direk indirmenin yanında Facebook veya Twitter üzerinden paylaşılabiliyor. Ayrıca ücretli uygulamalar ücretsiz olarak denenebiliyor, puanlanabiliyor ve yorum yapılabiliyor.





Web mağazasının genel tasarımı Microsoft'un Metru kullanıcı arayüzüyle tam uyumlu olarak yapılmış. Mağaza dünya çapında 35 ülkede erişilebilir durumda.