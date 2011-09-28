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Microsoft web tabanlı Windows Phone Marketplace'in yayınına başladı

7 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple cephesinde yeni lansman öncesi hareketlilik sürerken Microsoft mobil işletim sistemi Windows Phone için yeniliklere sessiz sedasız devam ediyor. 

Firmanın büyük umut bağladığı Windows Phone 7.5 Mango güncellemesini taşıyan HTC Radar, Titan, Fujitsu Toshiba IS12T modelleri yıl sonuna doğru kullanıcılarla buluşacak. Nokia ise Microsoft ile ortaklığı sonrasında piyasaya süreceği Windows Phone modellerini Ekim ayında tanıtmayı planlıyor. 

Uygulama mağazası tarafında da Microsoft yeniliklerine devam ediyor. Android ve iOS sistemlerinde olduğu gibi Microsoft da Windows Phone Marketplace uygulama mağazasının web tabanlı sürümünü yayına soktu. 

Diğerlerinde olduğu gibi kullanıcılar Marketplace içerisinde gezinerek beğendikleri uygulamaları direkt olarak cihazlarına indirebiliyorlar. Mağaza üzerinde ayrıca My Phone adlı bir sayfa daha bulunuyor. Bu sayfada Xbox Live profili, Windows Live, SkyDrive ve Find My Phone özellikleri kolayca yönetilebiliyor.

Marketplace üzerinde 30 000'den fazla uygulama bulunuyor ve bu uygulamalar Apps ve Games şeklinde iki ana kategoriye ayrılmış durumda. Sol kenar çubuğunda ise eğlence, müzik, video, araçlar, verimlilik ve yaşam biçimi gibi kategoriler sıralanmış. Her kategori içerisinde Beğenilen, Ücretsiz, Tavsiye Edilen veya Yeni şeklinde sıralamalar bulunuyor.

Beğenilen uygulamalar cihaza direk indirmenin yanında Facebook veya Twitter üzerinden paylaşılabiliyor. Ayrıca ücretli uygulamalar ücretsiz olarak denenebiliyor, puanlanabiliyor ve yorum yapılabiliyor.

Web mağazasının genel tasarımı Microsoft'un Metru kullanıcı arayüzüyle tam uyumlu olarak yapılmış. Mağaza dünya çapında 35 ülkede erişilebilir durumda. 

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sofd 7 yıl
Androidde ücretsiz olan Angry Birdstür Fruit Ninjadır 3$ a satılmakta. Microsoft böylemi popülerleştirecek bu işletim sistemini.
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Hobar 7 yıl
Bence tutar. Htc, nokia gibi markalardan destek görecekler. Uygulama olarak da kısa zamanda destek görür. Çünkü ortada c# dilini bilen bir sürü adam var. Sadece asp.net çiler yeter. Ayrıca microsoftun yazılım geliştirme ortamları ve c# dili oldukça kolaydır.
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sertacarslan 7 yıl
Neden işletim sistemini piyasaya sürer sürmez böyle bir uygulamayı başlatmadılar, anlayabilmek mümkün değil.
Anlayamadığım diğer konular da şunlar, bu konu birilerinin dikkatini ve ilgisini çeker de cevaplarsa sevinirim (cevap varsa:)
Neden WM5.0'da bile olan bir çok özellik WP'da çıkarılmadı, bu sürümünde de halen bazıları eksik?
Nokia bunca abuk model çıkarıyorken, anna, belle, meego, her işletim sistemini deniyorken kurtarıcısı olarak gördüğü WP'da neden acele etmiyor?
Win8'de mobil pazarı kısa zamanda ele geçirebilme potansiyeli varken neden WP için yatırım yapmaya devam ediyor?
Neden hiçbir pazar analisti gelecek 5 senelik mobil işlemci öngörülerinde Win8'e yer vermiyor?
Microsoft WP'a bilinçli kısıtlamaları koyarken Apple ile aynı tepkiyi görüp onun gibi başarılı olacağına, gerçekten inandı mı?
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last_legant 7 yıl
Hadi bakalım tutacağını sanmıyorum rekabette çok geriler ama hadi bakalım
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