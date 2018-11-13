Microsoft xCloud servisi mobil tarafta ilk olarak Samsung telefonlara gelecek

Microsoft’un popülaritesi giderek artan çevrim içi oyun hizmetleri sektörüne ilk adımı xCloud; PC ve mobil cihazlarda akıcı bir şekilde Xbox oyunlarını oynatmayı amaçlıyor. Samsung ile bu konuda önemli bir ortaklık var.

Samsung ayrıcalığı

Microsoft xCloud servisi firmanın Azure bulut bilişim altyapısı üzerinde şekilleniyor. Bu hizmet türünde oyunun işlenmesi sunucularda yapıldığı için bağlanan cihazların güçlü donanım barındırması gerekmiyor. İyi bir internet bağlantısı ve ekran olması yeterli.

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PC tarafında oynanış olarak bir sıkıntı yok ancak mobil tarafta dokunmatik ekranlara destek için oyunların da optimize edilmesi gerekiyor. Samsung ile muhtemelen bu desteğin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapıldı. Böylece Galaxy akıllı telefonlar da bu iş birliği sayesinde ayrıcalık kazanmış oldu. Diğer taraftan dokunmatik ekran istemeyenler Xbox kontrolcüsü de kullanabiliyor.

Microsoft yeni hizmeti için Azure altyapısında optimizasyon çalışmalarının başladığını duyurdu. Gelecek yıl ise test sürecinin başlaması bekleniyor. Net olarak hizmetin hangi tarihte aktif olacağı bilinmiyor ancak testler iyi giderse gelecek yıl sonları ihtimal dahilinde.