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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft xCloud servisi mobil tarafta ilk olarak Samsung telefonlara gelecek

Samsung ile ortaklık yapan Microsoft bulut oyun hizmeti xCloud’u mobil tarafta ilk olarak Galaxy akıllı telefonlara getirecek. Böylece Galaxy telefonlar önemli bir avantaj elde edecek.
6 ay
1,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un popülaritesi giderek artan çevrim içi oyun hizmetleri sektörüne ilk adımı xCloud; PC ve mobil cihazlarda akıcı bir şekilde Xbox oyunlarını oynatmayı amaçlıyor. Samsung ile bu konuda önemli bir ortaklık var.

Samsung ayrıcalığı

Microsoft xCloud servisi firmanın Azure bulut bilişim altyapısı üzerinde şekilleniyor. Bu hizmet türünde oyunun işlenmesi sunucularda yapıldığı için bağlanan cihazların güçlü donanım barındırması gerekmiyor. İyi bir internet bağlantısı ve ekran olması yeterli.

Ayrıca Bkz. "Geliştirilen yeni film ile görme engelliler mobil alışveriş yapabilecek"

PC tarafında oynanış olarak bir sıkıntı yok ancak mobil tarafta dokunmatik ekranlara destek için oyunların da optimize edilmesi gerekiyor. Samsung ile muhtemelen bu desteğin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapıldı. Böylece Galaxy akıllı telefonlar da bu iş birliği sayesinde ayrıcalık kazanmış oldu. Diğer taraftan dokunmatik ekran istemeyenler Xbox kontrolcüsü de kullanabiliyor.

Microsoft yeni hizmeti için Azure altyapısında optimizasyon çalışmalarının başladığını duyurdu. Gelecek yıl ise test sürecinin başlaması bekleniyor. Net olarak hizmetin hangi tarihte aktif olacağı bilinmiyor ancak testler iyi giderse gelecek yıl sonları ihtimal dahilinde.

 

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-game-streaming-service-Samsung-smartphones_id110835 Yorum Yaz
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esmerbuyucu 6 ay
Videoyu da ben ekleyeyim bari 😅
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alaz1903 6 ay
"Bu hizmet türünde oyunun işlenmesi sunucularda yapıldığı için bağlanan cihazların güçlü donanım barındırması gerekmiyor. İyi bir internet bağlantısı ve ekran olması yeterli. "
Ülkemiz için konuşacak olursak:
Alım gücünü aşan maliyetler nedeniyle güçsüz donanım: Check
Malum sebeplerden dolayı iyi bir internet bağlantısı: Fail
İnsanlık için güzel bir adım olan xCloud hizmeti daha başlamadan sekteye uğradı :))
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Y-ZiyA 6 ay alaz1903
Doğru söze ne denir. Ayrıca bu tarz hizmetlerin bir de üyelik ücreti oluyor.
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