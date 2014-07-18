Microsoft'ta tarihi işten çıkarma, alt seviye Nokia cihazlarına elveda





Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alarak akıllı telefon pazarına daha iddialı hamleler yapması beklenen Microsoft, görünüşe göre bu satın almanın faturasını ağır bir şekilde ödüyor. Firma tarihinin en büyük işten çıkarma kararına imza attı.





Yapılan duyuruya göre firma gelecek yıl itibariyle çoğunluğu Nokia çalışanı olmak üzere 18 bin kişinin işine son verecek. Bu çalışanlar genelde Asha, Nokia X ve S40 cihaz projelerinde çalışan kişilerden oluşuyor. İşten çıkarılacak Nokia çalışanlarının sayısının 12500 olduğu belirtiliyor.





İşten çıkarma Microsoft'un telefon serilerini de baştan değiştiriyor. Nokia'nın gelişmekte olan ülke pazarlarındaki en büyük iki silahı olan Asha ve S40 telefon serileri Microsoft ile birlikte tarihe karışıyor. Ayrıca pazara henüz merhaba diyen Nokia X serisi de kesintiden nasibini aldı.





Microsoft'un başkan yardımcısı Stephen Elop, bir süre önce Nokia X serisinin desteklenmeye devam edeceğini açıklamıştı. Ancak bu söz tutulmadı ve seri rafa kalktı. Seri içerisindeki bazı modellerin Windows Phone ekosistemine aktarılacağı belirtiliyor.





Bahse konu mobil cihazların bugünden itibaren herhangi bir yeni özellik veya güncelleme almayacağı açıklandı. 18 ay içerisinde de aşama aşama üretimi durdurulacak.





Karardan etkilenen diğer bir kesim ise alt seviye Lumia cihazları oldu. Nokia'nın ekosistemdeki güçlü hakimiyetini sağlayan alt seviye Lumia cihazları arasında Lumia 520 yaklaşık 12 milyon satış rakamı ile rekor kırmıştı.





Microsoft WP 8 ekosisteminde ağırlıklı olarak üst seviye Lumia cihazları ile yola devam etmek istiyor. Bu bakımdan alt seviye cihazların sayısı azaltılırken üst seviye cihazların sayısı artırılacak. Yine alt seviye cihazlarda fiyat bareminin daha da aşağı çekileceği ve gelişmekte olan ülkelerde pazar payı aranacağı belirtiliyor. Ayrıca pek çok Nokia cihaz üretim tesisi kapatılarak buradaki üretim Çin ve Vietnam'daki tesislere kaydırılacak.





Microsoft bu hamlelerle bütçe dengelerini bozmadan Nokia satın alımını en az zararla atlatmayı amaçlıyor. Böylece Windows 8 satışlarının beklenenin altında kalması ve Xbox bölümünün zararı daha güçlü bir şekilde karşılanmış olacak.

http://www.zdnet.com/microsoft-to-discontinue-nokia-asha-and-s40-feature-phones-7000031731/