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Microsoft'ta tarihi işten çıkarma, alt seviye Nokia cihazlarına elveda

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'ta tarihi işten çıkarma, alt seviye Nokia cihazlarına elveda

Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın alarak akıllı telefon pazarına daha iddialı hamleler yapması beklenen Microsoft, görünüşe göre bu satın almanın faturasını ağır bir şekilde ödüyor. Firma tarihinin en büyük işten çıkarma kararına imza attı.

Yapılan duyuruya göre firma gelecek yıl itibariyle çoğunluğu Nokia çalışanı olmak üzere 18 bin kişinin işine son verecek. Bu çalışanlar genelde Asha, Nokia X ve S40 cihaz projelerinde çalışan kişilerden oluşuyor. İşten çıkarılacak Nokia çalışanlarının sayısının 12500 olduğu belirtiliyor. 

İşten çıkarma Microsoft'un telefon serilerini de baştan değiştiriyor. Nokia'nın gelişmekte olan ülke pazarlarındaki en büyük iki silahı olan Asha ve S40 telefon serileri Microsoft ile birlikte tarihe karışıyor. Ayrıca pazara henüz merhaba diyen Nokia X serisi de kesintiden nasibini aldı.

Microsoft'un başkan yardımcısı Stephen Elop, bir süre önce Nokia X serisinin desteklenmeye devam edeceğini açıklamıştı. Ancak bu söz tutulmadı ve seri rafa kalktı. Seri içerisindeki bazı modellerin Windows Phone ekosistemine aktarılacağı belirtiliyor. 

Bahse konu mobil cihazların bugünden itibaren herhangi bir yeni özellik veya güncelleme almayacağı açıklandı. 18 ay içerisinde de aşama aşama üretimi durdurulacak. 

Karardan etkilenen diğer bir kesim ise alt seviye Lumia cihazları oldu. Nokia'nın ekosistemdeki güçlü hakimiyetini sağlayan alt seviye Lumia cihazları arasında Lumia 520 yaklaşık 12 milyon satış rakamı ile rekor kırmıştı. 

Microsoft WP 8 ekosisteminde ağırlıklı olarak üst seviye Lumia cihazları ile yola devam etmek istiyor. Bu bakımdan alt seviye cihazların sayısı azaltılırken üst seviye cihazların sayısı artırılacak. Yine alt seviye cihazlarda fiyat bareminin daha da aşağı çekileceği ve gelişmekte olan ülkelerde pazar payı aranacağı belirtiliyor. Ayrıca pek çok Nokia cihaz üretim tesisi kapatılarak buradaki üretim Çin ve Vietnam'daki tesislere kaydırılacak. 

Microsoft bu hamlelerle bütçe dengelerini bozmadan Nokia satın alımını en az zararla atlatmayı amaçlıyor. Böylece Windows 8 satışlarının beklenenin altında kalması ve Xbox bölümünün zararı daha güçlü bir şekilde karşılanmış olacak.  

http://www.zdnet.com/microsoft-to-discontinue-nokia-asha-and-s40-feature-phones-7000031731/ Yorum Yaz
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Aslanhan. 4 yıl en beğenilen
Bu karardan sonra Microsoft şu an batsa gram üzülmem.
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jumuu 4 yıl
"Microsoft bu hamlelerle bütçe dengelerini bozmadan Nokia satın alımını en az zararla atlatmayı amaçlıyor."

200 milyar dolarlık şirketi 8 milyar dolara aldınız. Bide utanmadan zarardan bahsediyorsunuz.
"Microsoft bu hamlelerle bütçe dengelerini bozmadan Nokia satın alımını en az zararla atlatmayı amaçlıyor."200 milyar dolarlık şirketi 8 milyar dol...
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Balawitz 4 yıl
Nokia X'i anlarim da asha'yi niye bitiriyosun. Sadece whatsapp'a ihtiyaci olanlar icin mukemmel telefonlardi.
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ulan64ude 4 yıl
nokia efsane telefon ya, yeri ayrıdır bende. inşallah finlandiya merkezine geri döner
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zx6r 4 yıl
Sıçtılar şimdi sıvıyorlar. Hadi bakalım..
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soneday 4 yıl
Bundan sonra Nokia telefon alacaklar aklında bulundursunki, cihazının firma desteği sağlam değil. Alırsın telefonu ertesi güne, "daha üretmicem ya canm skldı der microsfot"
Maemo'yu geliştirmeye devam etselerdi keşke. Şuan android yerine Maemo kullanıyor olurduk
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hukuksever 4 yıl
Wp yi sevenlere kapak olsun...
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redbest 4 yıl hukuksever
Yahu niye kapak olsun. Yazının orjinalinde Windows phone'un pazarda daha etkin olmasına odaklanacaklarını söylüyorlar. Bu kapsamda da Nokia X yerine düşük maliyetli Lumia telefonlar gelecekmiş.

Editör çevirirken bildiğin hikaye uydurmuş kafasından. Siz de sazan gibi hemen atlamayın habere.
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gogo316 4 yıl
Şu cümleler;
"We will be particularly focused on making the market for Windows Phone. In the near term, we plan to drive Windows Phone volume by targeting the more affordable smartphone segments, which are the fastest growing segments of the market, with Lumia. In addition to the portfolio already planned, we plan to deliver additional lower-cost Lumia devices by shifting select future Nokia X designs and products to Windows Phone devices. We expect to make this shift immediately while continuing to sell and support existing Nokia X products."
öyle mi çevrilir? İngilizce bilen birilerini alın artık şu foruma, ha eğer yoksa forum üyesi birçok insan var aktif olarak ingilizce konuşabilen, yazabilen!!!
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MonitörKertenkelesi 4 yıl
Windows 8 hezimetinin buna yol açacağı kesindi. PC platformunda tamamen bir yıkıma yol açtı bu işletim sistemi, PC satışlarını bile düşürdü, kullanıcıları mahvetti, aptala çevirdi.

Aynı işletimi aynı anda cep ve tablette uygulamak istedi ve bunun için Nokia markasına bile güvendi ama kimse Win8 telefon almak da istemiyor. Büyük bir kumara girdi ve kaybetti.

Ne yazık ki aklı başında biri burnu havadaki patronlarına söz dinletemedi galiba. Yoksa her normal kullanıcı Win8 işletim sisteminin saçmalıklarının bir hezimete yol açacağını öngörebilirdi.

Microsoft'un başındakilerin burnundan kıl aldırmayan kendini beğenmişler patronlara yöneticilere döndüğünü düşünüyorum, düşünüyorum ve etraflarındaki dalkavukları da onlara asla yanlış olan şeyi söyleme cesareti gösterememiş kendilerini pohpohlamaktan belli ki. Bunun cezasını da işsiz kalan insanlar ödeyecek.

Windows 9 kurtarabilir belki kendilerini, Windows 7 kadar iyi olabilir ise tabii.
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Ans Destroyer 4 yıl
Ashaları seviyorum ben
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BekirTemel 4 yıl
Xbox i bile PS4 e karşı madara ettirmiş ve gerisinde kalmış bir markadan daha ne beklenir ki, kâr göreceği günler çok zor görünüyor bu stratejilerle
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redbest 4 yıl
Bu nasıl ya. Sitenin adını "Donanım Magazin" diye değiştirin bari.
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X-Slim 4 yıl
Alt modelleri kullanan yok zaten bencede bitirsin
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Aristoxenus 4 yıl
İsrail battı desene :D
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Mugetsuga 4 yıl
10 sene önce Nokia böyle bir duruma düşücek deselerdi hayatta inanmazdım. Yazık olmuş o kadar çalışana.
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