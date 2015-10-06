Microsoft'tan büyük geri dönüş : Lumia 950 XL

Belki de yıllardır Microsoft'un Lumia ailesine iddialı amiral gemi akıllı telefonlar sunmasını bekliyorduk. Windows 10 ile birlikte hareketlenen firma nihayet beklenen Lumia 950 yeni amiral gemi modellerini duyurdu.





Seride en tepe model Lumia 950 XL olarak belirlenmiş. Geleneksel Lumia çizgisinden ayrılmayan Lumia 950 XL modelinin arka kısmında yuvarlak kamera yuvası dikkat çekerken yan kısımda da hoparlör ızgarası bulunuyor. Pek çok sızıntı olduğu için cihazların neye benzediğini daha önceden bilme şansına sahip olmuştuk.





Lumia 950 XL modelinde 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran yer alıyor. Microsoft ekran kilidinde önemli uygulamaların bildirimlerinin yansıtılmasının bataryaya herhangi bir etkisinin olmadığını belirtiyor.





Windows mobil ekosistemine ilk kez 2K çözünürlük getirecek olan Lumia 950 XL, Qualcomm'un Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alıyor. Bu yıl aşırı ısınma sorunları ile başbaşa kalan yongaseti için Microsoft bazı tedbirler almış. Örneğin minik ısı borularından oluşan bir sıvı soğutma sistemi mevcut.





Android ekosisteminde yeni yeni görmeye başladığımız USB Type-C bağlantısı Lumia 950 XL ile artık Windows 10 mobil ekosistemine de gelirken, sisteme 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite eşlik ediyor.





Microsoft yeni modelinde Carl ZEISS lens barındıran 20MP çözünürlüğünde PureView bir arka kamera yer alırken, üçlü flaş desteği ile düşük ışıklarda en iyi performans elde edilmesi amaçlanmış. 5. nesil optik imaj dengeleme ile sarsıntı en aza indirgenirken, atanmış bir kamera butonu da yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 5MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor.





4G LTE, Bluetooth 4.1, WiFi AC gibi bağlantı seçenekleri sunan cihazda 3340mAh gücünde bir batarya ve hızlı şarj özelliği kullanılıyor. Batarya 30 dakikalık şarj ile yüzde 50 doluluk oranına ulaşabiliyor. Ayrıca alışık olduğumuz kablosuz şarj özelliği de unutulmamış.





Cihaz Windows 10 mobil işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Mobil tarafta Windows 10 işletim sisteminin en çok konuşulan özelliği Continuum olmuştu ve Lumia 950 XL modeli bu özelliği destekliyor. Monitör, klavye ve fare bağlayarak telefonunuzu bir PC gibi kullanıyorsunuz. Uygulamalar evrensel olduğu için büyük ekranlara uyum sağlıyor ve herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ancak masaüstü fonksiyonu bu konseptte yer almıyor.





Continuum esnasında telefonunuzu normal bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Microsoft bu özellik için HDMI, DisplayPort ve USB portları olan Microsoft Display Dock adında bir aksesuar da hazırlamış. Böylece çevrebirimlerini USB üzerinden bağlıyor ve Bluetooth portunu meşgul etmiyorsunuz. Lumia 950 XL modeli 649$ fiyat etiketi ile Kasım ayında satışa sunulacak.