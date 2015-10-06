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Microsoft'tan büyük geri dönüş : Lumia 950 XL

3 yıl
13,7b
1
241
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'tan büyük geri dönüş : Lumia 950 XL

Belki de yıllardır Microsoft'un Lumia ailesine iddialı amiral gemi akıllı telefonlar sunmasını bekliyorduk. Windows 10 ile birlikte hareketlenen firma nihayet beklenen Lumia 950 yeni amiral gemi modellerini duyurdu. 

Seride en tepe model Lumia 950 XL olarak belirlenmiş. Geleneksel Lumia çizgisinden ayrılmayan Lumia 950 XL modelinin arka kısmında yuvarlak kamera yuvası dikkat çekerken yan kısımda da hoparlör ızgarası bulunuyor. Pek çok sızıntı olduğu için cihazların neye benzediğini daha önceden bilme şansına sahip olmuştuk.

Lumia 950 XL modelinde 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran yer alıyor. Microsoft ekran kilidinde önemli uygulamaların bildirimlerinin yansıtılmasının bataryaya herhangi bir etkisinin olmadığını belirtiyor. 

Windows mobil ekosistemine ilk kez 2K çözünürlük getirecek olan Lumia 950 XL, Qualcomm'un Snapdragon 810 yongasetinden gücünü alıyor. Bu yıl aşırı ısınma sorunları ile başbaşa kalan yongaseti için Microsoft bazı tedbirler almış. Örneğin minik ısı borularından oluşan bir sıvı soğutma sistemi mevcut. 

Android ekosisteminde yeni yeni görmeye başladığımız USB Type-C bağlantısı Lumia 950 XL ile artık Windows 10 mobil ekosistemine de gelirken, sisteme 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite eşlik ediyor. 

Microsoft yeni modelinde Carl ZEISS lens barındıran 20MP çözünürlüğünde PureView bir arka kamera yer alırken, üçlü flaş desteği ile düşük ışıklarda en iyi performans elde edilmesi amaçlanmış. 5. nesil optik imaj dengeleme ile sarsıntı en aza indirgenirken, atanmış bir kamera butonu da yer alıyor. Cihazın ön kısmında ise 5MP çözünürlüğünde bir sensör bulunuyor. 

4G LTE, Bluetooth 4.1, WiFi AC gibi bağlantı seçenekleri sunan cihazda 3340mAh gücünde bir batarya ve hızlı şarj özelliği kullanılıyor. Batarya 30 dakikalık şarj ile yüzde 50 doluluk oranına ulaşabiliyor. Ayrıca alışık olduğumuz kablosuz şarj özelliği de unutulmamış.

Cihaz Windows 10 mobil işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Mobil tarafta Windows 10 işletim sisteminin en çok konuşulan özelliği Continuum olmuştu ve Lumia 950 XL modeli bu özelliği destekliyor. Monitör, klavye ve fare bağlayarak telefonunuzu bir PC gibi kullanıyorsunuz. Uygulamalar evrensel olduğu için büyük ekranlara uyum sağlıyor ve herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ancak masaüstü fonksiyonu bu konseptte yer almıyor. 

Continuum esnasında telefonunuzu normal bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Microsoft bu özellik için HDMI, DisplayPort ve USB portları olan Microsoft Display Dock adında bir aksesuar da hazırlamış. Böylece çevrebirimlerini USB üzerinden bağlıyor ve Bluetooth portunu meşgul etmiyorsunuz. Lumia 950 XL modeli 649$ fiyat etiketi ile Kasım ayında satışa sunulacak.  

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veleciraptor 3 yıl en beğenilen Mr. Jingles
Mr. Jingles
Cihaz fena değil ama işlemci çöp. O donanıma 2K ekran ağır gelir. A9 ve 7420'den iki kat yavaş.

810 çöp mü? Isınıyor diyebilirsin ama çöp demen fazla iddialı
Mr. JinglesCihaz fena değil ama işlemci çöp. O donanıma 2K ekran ağır gelir. A9 ve 7420'den iki kat yavaş.810 çöp mü? Isınıyo...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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NvdiaAmd 3 yıl
Biri de çıkıp demiyor ki wp mağazası hakkında ne tür gelişmeler olacak?

Takmışlar dış gorunumune , kamerasına, ekranına.

Neyin kafasını yaşıyor bu dış gorunumune bakıp da wp almayı düşünüyorlar?

Fiyatına hiç girmek istemiyorum ama o fiyatla avuçlarını yalarlar. Mağazaya girip de demirbaş uygulamaların haline baksınlar. 3. Parti uygulama arayıp akıllı telefon kullanmaya çalışan bir kitle haline geldik.

İşimİze yarayacak sosyal uygulamalar farklı adlarla mağazada yayınlandığından kullanıcı ya hiç haberdar olamıyor yada aylar yıllar sonra (benim gibi) haberdar oluyor .

Biri de çıkıp demiyor ki wp mağazası hakkında ne tür gelişmeler olacak?Takmışlar dış gorunumune , kamerasına, ekranına.Neyin kafasını ...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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18XET01 3 yıl
Ben hala hiçbir Microsoft telefonunda Lumia 930 oturaklılığı bulamıyorum.
Şu an Android kullanıyorum (Ascend G7) ve telefonumu değiştirmeyi düşünüyorum..
Fellik fellik sıfır 930 arıyorum ama piyasada satan bir Allahın kulu daha yok.
Ne diyim, keşke eski nokia geri dönse de şekli şemali daha yerinde cihazlar görsek.
Not: Fanboy değilim. Telefonda sadelik ve işlevsellikten (İşlevsellikle özgürlüğü karıştırmayın) yanayım.
Ben hala hiçbir Microsoft telefonunda Lumia 930 oturaklılığı bulamıyorum.Şu an Android kullanıyorum (Ascend G7) ve telefonumu değiştirmeyi düşünüyorum..
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2 Yanıt Yanıtla +13
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emekli öğretmen 1 3 yıl
He he düşer mutlaka. 640 XL ler düştü o da düşer. Şaka gibisiniz
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blckmgcmn34 3 yıl
İki hafta önce Hong kong ta cihazı gördüm çok çok güzel. ve fiyatı buranın sadece yarısı kadar 1400 TL dahi etmiyordu. Keşke alsaydım. :)
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Ctnkyx 3 yıl
Abi özelliklere kanıp da geçmeyin lütfe yok kasmiyor akıcı muhabbetlerine girismeyelim telefonda çalışan düzgün bir program oyun mu var ki kassin.?eski bir wp kullanıcısı olarak bunu söyleyebilirim rahatça wp alınmaz hele de bu fiyatlara asla. fiyat 3 ay sonra %40 düşecektir
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emekli öğretmen 1 3 yıl
Hepsi burada. Com da satışta.
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emekli öğretmen 1 3 yıl
Konya'da bir magazada 2600 tl den satışta. Windows Phone haber kaynak.
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e-Militarist 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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emekli öğretmen 1 3 yıl
microsoft.com/...
450 euro dan Windows store da satışta
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e-Militarist 3 yıl
Kutu var, kutu var.

Special Lumia 950 XL & Continuum Essentials Unboxing

youtu.be/...
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Whippoorwill 3 yıl e-Militarist
Ülkemize gelince bir adet alacaksınız sanırım.
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B7TR 3 yıl
Bir windows Phone kullanıcısı olarak Windows Phone= çöp kusura bakmayın kimse destek vermiyor
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emekli öğretmen 1 3 yıl
Lumia 550 600 tl dan satilacakmis. Bu durumda en iyi f/p telefonu 640 XL olmuş oldu.
550 teknik özellikleri hakkında bilgim yok.
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emekli öğretmen 1 3 yıl
2500 tl den şubatta satistaymis 950 xl
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montaj34 3 yıl
şu aralar maddi durumum iyi olsa çıktığı gün alırım..
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Cep Telefonları, lumia 950 xl ve microsoft
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