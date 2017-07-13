Microsoft'tan görme engelliler için müthiş uygulama

Microsoft'un yeni uygulaması Seeing AI, görme engelli kişilerin akıllı telefon ve yapay zeka tabanlı yazılım kullanarak dünyayı tanımalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Uygulama yalnızca iOS platformu için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar, telefonun kamerasını karşısındaki kişiye yönlendirerek kim olduğunu (önceden tanımlanmışsa) veya o anki belirgin duygusal durumunu öğrenebilecekler. Bunun yanında bir nesneyi gösterip ne olduğunu öğrenmeleri de mümkün olacak.

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Bu teknoloji ilk olarak Mart 2017'de Microsoft tarafından sergilenmişti. Şimdi en azından iOS'la çalışan akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Android sürümü için ise henüz bir tarih verilmedi.

dolar banknotlarını da ayırt edebiliyor. Bu açıdan oldukça faydalı olduğu söylenebilir zira dolar banknotları aynı boyut ve renklerde olduğu için görme engellilerin işini oldukça zorlaştırdığı bir gerçek. Seeing AI isimli uygulamaya Yapay zeka belgeleri okuyup tarayabilmesinin yanındada ayırt edebiliyor. Bu açıdan oldukça faydalı olduğu söylenebilir zira dolar banknotlarıolduğu için görme engellilerin işini oldukça zorlaştırdığı bir gerçek. Seeing AI isimli uygulamaya buraya tıklayarak iTunes App Store üzerinden erişebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/seeing-ai-talking-camera-for-the-blind/id999062298