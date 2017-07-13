Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'tan görme engelliler için müthiş uygulama

Microsoft tarafından iOS platformu için kullanıma sunulan yapay zeka destekli Seeing AI isimli uygulama, görme engellilerin dünyayı tanımasına yardımcı olmayı amaçlıyor.
1 yıl
2,4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un yeni uygulaması Seeing AI, görme engelli kişilerin akıllı telefon ve yapay zeka tabanlı yazılım kullanarak dünyayı tanımalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Uygulama yalnızca iOS platformu için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.
 
Kullanıcılar, telefonun kamerasını karşısındaki kişiye yönlendirerek kim olduğunu (önceden tanımlanmışsa) veya o anki belirgin duygusal durumunu öğrenebilecekler. Bunun yanında bir nesneyi gösterip ne olduğunu öğrenmeleri de mümkün olacak.
 
Ayrıca Bkz. "Ferrari sonunda bir SUV üretmeye karar verdi"
Bu teknoloji ilk olarak Mart 2017'de Microsoft tarafından sergilenmişti. Şimdi en azından iOS'la çalışan akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Android sürümü için ise henüz bir tarih verilmedi.
 
Yapay zeka belgeleri okuyup tarayabilmesinin yanında dolar banknotlarını da ayırt edebiliyor. Bu açıdan oldukça faydalı olduğu söylenebilir zira dolar banknotları aynı boyut ve renklerde olduğu için görme engellilerin işini oldukça zorlaştırdığı bir gerçek. Seeing AI isimli uygulamaya buraya tıklayarak iTunes App Store üzerinden erişebilirsiniz.
 

https://itunes.apple.com/us/app/seeing-ai-talking-camera-for-the-blind/id999062298 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 1 yıl
Geleceği çok parlak bir uygulama, şuan ki hali bile iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nebulabado 1 yıl
İyi güzel de görme engelli insan kamerayı nasıl istediği yöne çevirecek?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catlion 1 yıl nebulabado
nebulabado
İyi güzel de görme engelli insan kamerayı nasıl istediği yöne çevirecek?

Sesli olarak uyarı veriyor. Belgeyi okuturken sağa kaydır az yukarı çek gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
helm 1 yıl
"Uygulama yalnızca iOS platformu için ücretsiz olarak kullanıma sunuldu." denmiş. Ancak uygulama sadece ios platformunda sunulmuş. Buradan şu anlam çıkıyor: diğer platformlarda ücretli olduğu ve diğer platformlarda da çıktığı.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdem552 1 yıl
Bu uygulama WP mağazasında var mı? Ben göremedim bi Wp kullancısı olarak. Kendi platformuna vermez gider başka platformlarda paylaşır bunların işine akıl ermiyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Gündem | HTC U11 kamera testi ve Playstation 5 söylentileri hakkında 1 yıl Tesla’dan ikinci nesil Roadster’a özel teşvik 1 yıl Yapay zeka sahte Obama videosu oluşturdu 1 yıl Huawei Honor 9, milyonluk satış barajını geçti 1 yıl Artık WhatsApp'ta her türden dosya gönderilebiliyor 1 yıl Paint 3D'ye yeni özellikler eklendi 1 yıl Bu Samsung Curved Gaming Monitor senin olabilir! Detaylar için tıkla. 1 yıl Yapay zeka destekli robot avukat giderek yaygınlaşıyor 1 yıl DJI Spark ilk izlenim ve kutu açma videosu 1 yıl Online alışveriş platformları bitcoinle alışverişe yanaşmıyor 1 yıl Google, 1.1 milyar euroluk vergi yükünden kurtuldu 1 yıl Google'ın Yedekleme ve Senkronizasyon uygulaması yayında 1 yıl Lüks telefon üreticisi Vertu, İngiltere'deki üretim faaliyetlerini sonlandırıyor 1 yıl Snapdragon 840'lı ucuz Galaxy S8 Lite yolda 1 yıl TUSAŞ, ilk Türk F35 uçağının orta gövdesini teslim etti 1 yıl İBB'den 15 Temmuz sanal gerçeklik projesi 1 yıl Toyota yapay zekaya yoğunlaşan fon oluşturdu 1 yıl Viking Technology, SSD sürücülerde kapasite rekoru kırdı 1 yıl Dell’den dünyanın ilk kablosuz şarj özellikli melez dizüstüsü 1 yıl LiquidSky ile bilgisayar oyunlarını mobile yansıtın 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft'tan görme engelliler için müthiş uygulama Sonraki Tarantino yeni filminde Charles Manson cinayetlerini işleyecek 1 yıl Ünlü analiste göre PlayStation 5 “yarım adım" olacak 1 yıl Çin’den ultra güvenli internet deneyi: Foton parçacığı uzaya ışınlandı 1 yıl Duolingo “Game of Thrones dili” öğretecek 1 yıl Ferrari sonunda bir SUV üretmeye karar verdi 1 yıl Samsung döküm tesislerini güçlendiriyor 1 yıl HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi 1 yıl Apple, Paypal ödeme yöntemini aktifleştirdi 1 yıl HTC U11'in Türkiye satış fiyatı açıklandı 1 yıl Twitter kullanıcıları Trump’a dava açtı 1 yıl RX Vega kartlarının yeni detayları sızdırıldı 1 yıl Intel Xeon Ölçeklenebilir İşlemcileri piyasaya sunuyor 1 yıl Logitech, oyuncu kulaklıkları üreticisi Astro’yu satın aldı 1 yıl Apple Çin’deki ilk veri merkezini kuruyor 1 yıl Xiaomi'den yeni bir alt marka geliyor, ilk telefon Lanmi X1 olacak 1 yıl ABD ordusu bir beyin çipi projesi üzerinde çalışıyor 1 yıl Razer halka arz ile 5 milyar dolar değere ulaşmayı hedefliyor 1 yıl Yerli haber uygulaması Bundle, yurtdışında da ilgi görüyor 1 yıl 3D yazıcı ile kılcal damar üretimi yapıldı 1 yıl iPhone 8'in yazılım sorunları Apple'da paniğe yol açtı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim