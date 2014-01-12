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Microsoft'un CEO arayışları sürüyor

5 yıl
7,2b
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38
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un CEO arayışları sürüyor

Microsoft'un uzun yıllar başında bulunan Steve Ballmer'ın bu yıl itibariyle emekliye ayrılma kararı vermesi, firmada bir CEO arayışının başlamasına neden olmuştu.

Nokia'nın patronu Stephen Elop, Ford'un başındaki isim Alan Mulally ve Oracle yönetim kurulu başkanı Mark Hurd gibi güçlü isimlerin olduğu listenin Microsoft yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bu yılın başlarında bir karara varılması bekleniyordu. 

Ancak güçlü isimlerin tek tek hayır cevabı vermesi nedeniyle Microsoft yeni CEO'sunu bir türlü seçebilmiş değil. Mark Hurd'un Oracle'da devam etme kararından sonra geçen hafta Ford patronu Alan Mulally de yıl sonuna kadar firmasında kalacağını açıkladı.

Stephen Elop'un Bing ve Xbox bölümlerini elden çıkarma niyetinin olduğu iddialarından sonra CEO olma ihtimalinin zayıfladığı gündeme gelmişti. 

Son gelişmelere bakıldığında ise Microsoft'un elinde kendi iç yöneticilerinin kaldığı görülüyor. Satya Nadella ve Tony Bates haricinde eski VMware patronu Paul Maritz de gündemde. Ancak CEO seçiminde son kararın Bill Gates tarafından verileceği belirtiliyor. Firmaya yakın kaynaklar en erken gelecek ay bir kararın çıkabileceğini tahmin ediyor.  

http://vr-zone.com/articles/alan-mulally-stay-ford-microsofts-ceo-search-continue-february/68991.html Yorum Yaz
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fukox 5 yıl en beğenilen
Bizim TurboCore var, o olur mu?
2 Yanıt Yanıtla +48
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Illustrious. 5 yıl
Stephen Elop'un Bing ve Xbox bölümlerini elden çıkarma niyetinin olduğu iddialarından sonra CEO olma ihtimalinin zayıfladığı gündeme gelmişti.



Demiştik ama bu rahat durmaz her şeyi satar diye dimi
Stephen Elop'un Bing ve Xbox bölümlerini elden çıkarma niyetinin olduğu iddialarından sonra CEO olma ihtimalinin zayıfladığı gündeme gelmişti.
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1 Yanıt Yanıtla +19
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General. 5 yıl
TurboCore'yi yapın bizde kurtulak sizde.
1 Yanıt Yanıtla +11
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okan_cehapelioglu 5 yıl
turbocore varken onlarda kimmiş
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tugtim 5 yıl
Bana geldiler en son. ( düşünün bana kadar yani :D ) Yüz vermedim. Bulamıyorlarmış cidden
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iboocum 5 yıl
turbo var bizde
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Opricnik 5 yıl
PS4vsXbox=PS4 ezdi geçti satış+kalite
iPhone vs Android vs WP= iphone>>>>>>>>>>>>>>>>>> wp >android .çok farkları yok
Windows vs Linux vs OSX . Oyunlar açısından linuxta son dönemde atak var ama windows hala önde>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>mac&linux
tablet ipad> hepsi
google>bing
skype>hepsi

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Mr.ED 5 yıl
Kariyer.net ten bir cv göndermek şarj oldu. Referans olarak dh göstereceğim. İyi çocuktur dersiniz.
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baycihan 5 yıl
adamı ilk bakışta metin şentürk e benzettim..
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Sunucunun elindeki cihazı yere atan birinin komple kovulması lazım.
eloptan ceo felan olmaz.Nasıl onu Nokia yönetimine atadılar acaba.
Aslında pekte önemli değil kimin olup olmayacağı.
Geçmişten ders çıkartmazlar ise bill gates geri dönse bile biter firma
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EfsungerHeisen 5 yıl
Vay anasını Stephen Elop şimdi microsof'tu satar ardından samsungu adam alışmış satmaya
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DH Misafiri 5 yıl
ben olurum.
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DH Misafiri 5 yıl
bence iş uzuyacak bill gates duruma el atacak çekilin beceriksizler deyip bir süre şirketin başına geçip durumları toparlıyacak Stephen Elop şirketin başına geçerse hepimiz yanarız o nokiaya ne yaptıysa microsofta daha beter sona götürür (sen git elindeki yazılım ve donanımı geliştirme sonra tüketici o ürünleri almaz ve niye şirket zarar açıklıyor not: lumia serisi zaten microsoftun belirlediği donanımlar ile o yazılım çalışıyor) xbox sı elden çıkarma işte beyin dünyada sadece yaygın iki marka var sen biri elinde ama onuda satma arayışında gerçekten süper zeka xbox 360 ile dünyada çok süper reklam yaptılar one o kadar başarılı değil ama 3 sene sonra yeni model çıkarırlar (donanım yetersiz kalıcağı şimdiden belli) 2 ay gibi sürede one bile bir çok ülkede satışa çıkmamasına rağmen 3 milyon gibi rakamlara ulaştı adınıda xbox 720 yaparlar gene çok büyük rakamlara ulaşırlar not online oyun satışından iyi paralar kazanıyor şirket
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crossmatch 5 yıl
Geri zekalılar. Telefon numaramı kaybetmişler. ??
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darkaura 5 yıl
bu arada stephen elop ceo olursa microsoft gibi dev bir sirketi kime satabilir diyorduk. adam cevabini bulmus bile. parcalayip sat

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