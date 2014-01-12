Microsoft'un CEO arayışları sürüyor





Microsoft'un uzun yıllar başında bulunan Steve Ballmer'ın bu yıl itibariyle emekliye ayrılma kararı vermesi, firmada bir CEO arayışının başlamasına neden olmuştu.





Nokia'nın patronu Stephen Elop, Ford'un başındaki isim Alan Mulally ve Oracle yönetim kurulu başkanı Mark Hurd gibi güçlü isimlerin olduğu listenin Microsoft yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bu yılın başlarında bir karara varılması bekleniyordu.





Ancak güçlü isimlerin tek tek hayır cevabı vermesi nedeniyle Microsoft yeni CEO'sunu bir türlü seçebilmiş değil. Mark Hurd'un Oracle'da devam etme kararından sonra geçen hafta Ford patronu Alan Mulally de yıl sonuna kadar firmasında kalacağını açıkladı.





Stephen Elop'un Bing ve Xbox bölümlerini elden çıkarma niyetinin olduğu iddialarından sonra CEO olma ihtimalinin zayıfladığı gündeme gelmişti.





Son gelişmelere bakıldığında ise Microsoft'un elinde kendi iç yöneticilerinin kaldığı görülüyor. Satya Nadella ve Tony Bates haricinde eski VMware patronu Paul Maritz de gündemde. Ancak CEO seçiminde son kararın Bill Gates tarafından verileceği belirtiliyor. Firmaya yakın kaynaklar en erken gelecek ay bir kararın çıkabileceğini tahmin ediyor.

http://vr-zone.com/articles/alan-mulally-stay-ford-microsofts-ceo-search-continue-february/68991.html