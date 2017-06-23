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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un Face Swap uygulaması artık iOS platformunda

Yazılım devi Microsoft rakip platformlara yatırım yapma geleneğini sürdürüyor. Şirket henüz Windows sürümü olmayan Face Swap isimli yüz değiştirme uygulamasının iOS versiyonunu yayınladı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, bu ayın başlarında Android için kullanıma sunduğu Face Swap uygulamasının iOS sürümünü yayınladı. Her ne kadar birçok kişi şirketin kendi platformunu rakiplerinden önce desteklemesini beklese de bu hamle Windows'u, Face Swap uygulaması olmayan tek mobil işletim sistemi yapmış durumda.
Face Swap, iOS 8.0 veya daha üstünü çalıştıran iPhone ve iPad'lerde reklamsız ve uygulama içi satın olmadan tamamen temiz bir deneyim sunuyor. Uygulama, isminden de anlaşılabileceği gibi yüzünüzü, yeni çekeceğiniz bir resimden veya kamera rulosunda kayıtlı bir fotoğraftan otomatik olarak kırparak, bir dizi şablona yapıştırabiliyor. Saç stilleri, moda çekimleri ve sahneler arasından seçim yapabiliyorsunuz.

Grup fotoğraf desteği

Aynı anda birden fazla yüzü değiştirmek için grup fotoğraf desteği de sunan uygulamadaki bu özelliğin gerçekten de etkileyici bir performans gösterdiğini belirtelim.
Microsoft'un uygulaması, App Store'daki diğer yüz değiştirme uygulamalarının aksine "zeki yüz değiştirme teknolojisi" kullanıyor. Bu sayede ince ayardan başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak.
Ayrıca Bkz. "Elektrikli otomobiller çevre dostu değil mi?"
Face Swap'ın muhtemel Windows sürümü konusunda henüz bir bilgi yok. Microsoft'un uygulamayı kendi akıllı telefonları için kullanıma sunmama ihtimali de var. Şirketin Android ve iOS'a odaklanması ise bu iki platformun sürekli olarak büyümesinden kaynaklanıyor. Windows 10 Mobile'ın ise uygulama eksikliği ve artık geliştiricilere cazip gelmemesi nedeniyle kullanıcı kaybetmeye devam ettiğini belirtelim.
Face Swap uygulamasını denemek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıları kullanarak cihazınıza uygulamanın Android ve iOS versiyonlarını yükleyebilirsiniz.

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Cihat_, 1 yıl en beğenilen
Kendi platformu dururken diğer platformlara uygulama yapan adam gibi adam Microsoft!

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Cihat_, 1 yıl en beğenilen
Kendi platformu dururken diğer platformlara uygulama yapan adam gibi adam Microsoft!

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LeonEyes 1 yıl
türkiye sürümü henüz yayınlanmamış İOS da
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