Microsoft'un Windows Phone 8 YouTube uygulaması güncellendi, mevcut sistem yine bozuldu

Geçtiğimiz dönemde Microsoft tarafından yayınlanan Windows Phone 8 YouTube uygulamasının reklamları göstermediği için kaldırılmasını isteyen Google, yapılan işbirliği sonucunda daha sonra uygulamayı tekrardan Microsoft'un yayınlamasına izin vermişti. Ancak bu yeni uygulama da hatırlayacağınız üzere Google tarafından Microsoft'un gerekli yükseltmeleri ve çalışmaları yerine getirmeyerek hizmet şartlarına aykırı davrandığı söylenerek yeniden engellenmişti.

Yılan hikayesine dönen Windows Phone YouTube uygulaması dün güncellendi ve kullanıcılar güncelleme sonrasında video servisinin mobil sitesinde yer alan yüze sahip bir uygulama ile karşılaştılar. Servisin iOS ve Android uygulamalarında bulunan birçok özelliğin yer almadığı bu yeni sürüme (Aslında direkt olarak YouTube mobil sayfası) geçmek istemeyenler ise hata mesajları ile karşılaşıyorlar ve güncellemeyi yapmak zorunda kalıyorlar.

Sonuç olarak iki firma arasında çözülemeyen sorunlar, Windows Phone kullanıcıları dünyanın en popüler video servisinin kullanışlı uygulamasından uzak tutuyor. Uzlaşmaya varılabilmesi içinse Microsoft'un Google'ın isteklerini kabullenmesi gerektiği düşünülüyor.

http://www.pcworld.com/article/2052823/ugh-windows-phone-youtube-app-goes-back-to-the-browser.html