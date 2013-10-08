Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un Windows Phone 8 YouTube uygulaması güncellendi, mevcut sistem yine bozuldu

5 yıl
2,2b
1
33
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un Windows Phone 8 YouTube uygulaması güncellendi, mevcut sistem yine bozuldu
Geçtiğimiz dönemde Microsoft tarafından yayınlanan Windows Phone 8 YouTube uygulamasının reklamları göstermediği için kaldırılmasını isteyen Google, yapılan işbirliği sonucunda daha sonra uygulamayı tekrardan Microsoft'un yayınlamasına izin vermişti. Ancak bu yeni uygulama da hatırlayacağınız üzere Google tarafından Microsoft'un gerekli yükseltmeleri ve çalışmaları yerine getirmeyerek hizmet şartlarına aykırı davrandığı söylenerek yeniden engellenmişti.
Yılan hikayesine dönen Windows Phone YouTube uygulaması dün güncellendi ve kullanıcılar güncelleme sonrasında video servisinin mobil sitesinde yer alan yüze sahip bir uygulama ile karşılaştılar. Servisin iOS ve Android uygulamalarında bulunan birçok özelliğin yer almadığı bu yeni sürüme (Aslında direkt olarak YouTube mobil sayfası) geçmek istemeyenler ise hata mesajları ile karşılaşıyorlar ve güncellemeyi yapmak zorunda kalıyorlar.
Sonuç olarak iki firma arasında çözülemeyen sorunlar, Windows Phone kullanıcıları dünyanın en popüler video servisinin kullanışlı uygulamasından uzak tutuyor. Uzlaşmaya varılabilmesi içinse Microsoft'un Google'ın isteklerini kabullenmesi gerektiği düşünülüyor.

http://www.pcworld.com/article/2052823/ugh-windows-phone-youtube-app-goes-back-to-the-browser.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Nokia Specialist 5 yıl en beğenilen
Tabiri caizse Google bildiğin "şerefsizlik" yapıyor. Windows Phone un gelişmesini istemiyor. Sırf bu Google yüzünden artık sadece bing kullanıyorum hem daha işlevsel. Tamam android i bende severim ama yaptığın ayıp Google
Tabiri caizse Google bildiğin "şerefsizlik" yapıyor. Windows Phone un gelişmesini istemiyor. Sırf bu Google yüzünden artık sadece bing kullanıyorum hem daha iş...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Evet maalesef evrendeki tüm Windows Phone ekosistemi çıkmazs girdi ne instagram ne Facebook ne Youtube ne herhangi bir uygulama çalışmıyor veya yok 6 aydır sinir krizi ve sabır arasında gidip geliyorum bazen insanı resmen çılgına çeviriyor çöpe giden 1000 tl ye mi yanayım yoksa aylardır ha gelişir ha gelişecek diye bekleyip zaman kaybettim onamı yanayım bazen görüyorum funboy lar destek felan diyorlar gelişecek efendim şöyle olacak böyle olacak diye Microsoftun avukatlığını yapıyorlar onlara buradan ricam benim 6 ay önce satın aldığım Windows Phone telefonumu yarı fiyatına satın alıp gelişmesini bekleyebilirler ömürleri vefa ettiği sürece :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soul calibur 5 yıl
Şahane youtube uygulamaları var markette. Metrotube vs. ben mytube kullanıyorum arka planda müzik dinlememe izin verdiği için. Facebook'ta şahane iş çıkardı Microsoft, Türkçe dil desteği geldi. İnstagram'da 6tag uygulaması süpermiş, kullanmadığımdan yüklemedim ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaOzy 5 yıl
Çirkef Google...Daha başka diyecek şey yok.Android kullanıcısıyım ama "Çirkef Google"...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V.Vasquez 5 yıl
Sen bu hallere düşecek firmamısın Google ?
iOs'la kardeş kardeş geçinirken, Windows Phone'a niye bu düşmanlık ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay H 5 yıl
MS kendi yaptığı eski uygulamayı markete tekrar yüklese Google ı o zaman görürüz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 5 yıl
youtube hizmeti veren google ise ms google'a uymak zorunda. reklam gösterecem diyosa gösterecen. sorun bu kadar basit
ayrıca youtube'un mobil sayfası zaten güzel. mobil sayfadan giremiyonuz mu.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insunwetrust 5 yıl Fenomenon
Mobil sayfadan girebilirsin. Ama sadece girebilirsin. Başka hiçbir halt yapamazsın. Uygulamalar bu yüzden var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selfroot 5 yıl Fenomenon
Fenomenon
youtube hizmeti veren google ise ms google'a uymak zorunda. reklam gösterecem diyosa gösterecen. sorun bu kadar basit
ayrıca youtube'un mobil sayfası zaten güzel. mobil sayfadan giremiyonuz mu.

Giriyoruz ayrıca Google ın uygulamasını aratmayacak Youtube HD ve Metrotube var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pasuedxzbl 5 yıl
Google Wp platformunun büyümesini kısıtlayacağını sanıyor. Onlar için üzgünüm. Varsın telefonumuz donup durmasın da, biz youtube'a giremeyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thinkwithbrain 5 yıl
WP8'in YouTube uygulaması Android'dekinden daha iyi olunca durum böyle oluyor işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
güncellemeden önce çalışmıyordu şimdi mobil sayfaya yönlendiriyor


ekleme: sayfadan çıkamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
starmaster 5 yıl
YouTube HD . Microsoftunkinden daha iyi. Indirebiliyorda
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 5 yıl
Metrotube kaliteli bir uygulama. Tavsiye edilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
Paragöz Google Amca.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gfbekir 5 yıl
"Mevcut sistem yine bozuldu." Zaten Google artık neyi güncellese bozuyor, belki bilerek, belki bilmeyerek ama durum ortada.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paroksetin 5 yıl
Biz o saçma google reklamlarını görmek zorundamıyız?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2233 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, microsoft ve
3 etiket daha uygulama haber youtube video
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI GTX780 LIGHTNING "Oyun severlere özel" Hızlı ve Serin video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim