Microsoft'un Xbox 720, Kinect 2, Xbox TV ve arttırılmış gerçeklik sunan Kinect 3D gözlük projeleri internete sızdı

Kısa süre önce internette yayınlanan 56 sayfalık Ağustos 2010 yılına ait bir sunum, Microsoft'un Xbox 720, Kinect 2, Xbox TV ve arttırılmış gerçeklik sunan Kinect 3D gözlük projeleri üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Dökümanın telif hakkını ihlalden Microsoft ile birlikte çalışan bir hukuk bürosu tarafından yayından kaldırılması, sızan bilgilerin gerçekten yazılım devine ait olduğunu gösterdi.

Sunum, iki yıllık olmasına ve bazı konularda kesin bilgi içermemesine rağmen Microsoft'un 2015'e kadar konsol sektöründe nasıl hamleler yapacağını az çok gün yüzüne çıkardı. Geniş içeriği sebebiyle büyük öneme sahip olan bu sızıntının önümüzdeki Pazartesi düzenlenecek Microsoft duyurusundan önce gerçekleşmesi, yeni söylentileri de beraberinde getirdi. İlk olarak projeleri ayrı ayrı ele aldıktan sonra diğer detaylara geçeceğiz.

XBOX 720

Yeni nesil bir konsola neden ihtiyaçları olduğuyla ilgili analizlerini sunan Microsoft, rakipleriyle ilgili bazı bilgiler de sızdırmış oldu. Yedinci nesil konsollar olarak bilinen 2005 yılı itibariyle piyasaya sunulmuş donanımların 2013'te önemli bir düşüş yaşayacağı aktarılıyor. Ayrıca OnLive, Apple TV ve Google TV tehdit olarak görülüyor. PlayStation 4'ün ise; bir tür Google TV cihazı olacağı eklenmiş. Sony'nin yeni nesil konsolunda Android işletim sistemine yer vermesi, konsol sektöründe taşları yerinden oynatabilir.

Windows 8'li Xbox 720'de; Blu-ray desteği, DVR özellikleri, 3D görüntü çıkışı ve gözlük desteği, çoklu görev, ek sensörler ile çevre birimi desteği gibi detaylar mecut olacakmış. Xbox 360'a oranla 6 kat daha yüksek performans vaat eden sekizinci nesil konsolda üç boyutlu Full HD 1080p çıkış desteğinin de olabileceği bildirilmiş.

İşlemci hızı ve çekirdek konusunda ölçeklendirilebilir bir Xbox tasarlanacakmış. Microsoft'un o dönemde 4GB DDR4 RAM ve mevcut Xbox 360 içeriklerinin uyumluluğu adına 3.2GHz hızında çalışan üç PPC çekirdeğiyle beraber, her biri 2GHz hızında çalışan 6 ya da 8 çekirdekli ARM veya x86 işlemci kullanımı konusunda karara varmaya çalıştığı biliniyor.

Eğlence hususunda oturma odası için gerekli tek kutu olarak nitelendirilen Xbox 720, Windows 8 işletim sistemi ile geldiği için geliştiricilerin yeni uygulamalar yazması çok daha kolay olacak. Microsoft, sekinci nesil konsolu için 10 yıl ömür biçiyor ve en az 100 milyon satış yapmayı hedefliyor.

Resimlerde göreceğiniz kutuların Xbox 720 tasarımıyla muhtemelen alakası yok. Resmi duyurunun CES 2013'teki Microsoft'un basın etkinliği tarihi olan 6 Ocak 2013'te gerçekleşeceği ve fiyatının 299$ - 399$ arasında, çıkışının ise; Eylül başı - Kasım sonu civarlarında olacağı söyleniyor.

Kinect 2





Kinect'in ikinci versiyonu, ilk aksesuardan farklı olarak bazı geliştirmeler sunacak. Arttırılmış hassasiyet, çift taraflı görüntüleme, gelişmiş ses algılama, dört oyuncuya kadar izleme desteği, gelişmiş RGB kamera ve atanmış donanım işlemci bu geliştirmeler arasında yer alacak.

Microsoft sunumunda, Kinect'i oyun kollarının yerini alması için geliştirdiklerini ve buna devam edeceklerini söylüyor. Kinect 2 sayesinde basketbol oyunlarını birlikte takım halinde sadece hareketlerinizle oynamanız mümkün olacak.

Kinect 3D Gözlük

2011'da arttırılmış gerçeklik projesi Google Glass'ı duyuruna arama motoru devi, yayınladığı konsept video ile herkesi büyülemişti. Fakat böyle bir donanım geliştiren tek firma Google değil. Microsoft da Xbox bütünleşmesi kademeli bir şekilde yükseltilecek Kinect 3D gözlük üzerinde çalışmalarda bulunuyormuş.

Brezilya'da inşa edilen yenilik merkezi Fortaleza'nın adıyla anılan bu proje, 2011 yılında Xbox 360, PC ve telefonlar için televizyon uygulamaları platformunun yayınlanması ile başlamış. 2012'de ücretli Xbox TV yine aynı platform desteğiyle çıkış yapacak. Hatta XTV'nin önümüzdeki Pazartesi duyurulacağı bile iddia ediliyor, bekleyip göreceğiz.

2013'te Kinect 2 ve Xbox 720'nin gelişiyle Xbox TV tam destekli olarak kullanılabilecek ve gözlük projesine son bir adım kalacak. 2014'te Wi-Fi destekli Kinect 3D gözlüğü konsol sektörüne yeni bir boyut kazandıracak. 2015'te ise; her yerde özgürce kullanılabilmesi için mobil ağ/4G desteğine kavuşacak.

2015 ile birlikte bulut bilişim konusunda da önemli değişiklikler olacak. OnLive'ı potansiyel alımları arasında bulunduran Microsoft, bulut oyun deneyimini Xbox'a taşıyabilir. Üç yıl sonra Xbox'tan bağımsız olarak Kinect 3D gözlük, telefon, televizyon, bilgisayar ya da tablet üzerinden içerikleri görüntüleyebilmek, oyunlar oynayabilmek mümkün olacak.

Yılın en büyük sızıntısı olan Xbox'ın 2015'e kadarki yol haritasını kapsayan bu belge araştırılmaya devam ediyor. İnternetten kaldırılmış olsa da yeni gelişmelerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

http://www.engadget.com/2012/06/16/leaked-xbox-720-document/