Microsoft'un arama motoru Bing'e yapay zeka destekli görsel arama özelliği geldi

Microsoft, arama motoru Bing uygulaması ile artık kullanıcıların akıllı telefonlarının kamerasını kullanarak internette arama yapmalarına olanak sağlıyor. Yapay zeka (AI) destekli bu yeni özellik sayesinde artık etrafınızda gördüğünüz nesnelerle ilgili detaylı bilgiler alabileceksiniz.

Microsoft: Uzun süredir bu proje ile ilgileniyoruz

Google Lens'e benzetilen Bing'in bu yeni özelliği nesne tanıma için yapay zekayı kullanıyor. Microsoft'un duyurusuna göre bu özellik Bing'in Android ve iOS versiyonlarında ve Microsoft Launcher'ın (yanlızca Android) masaüstü sürümünde kullanılabilecek. Microsoft Bing ürün lideri Vince Leung konuyla ilgili olarak: "Bu noktaya ulaşmak için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bulut bilişimin gelişiyle birlikte piksellerden anlam çıkarma kalibiyetimizi geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Bing'in yeni özelliği sayesinde örneğin çevrenizde bir çiçek gördünüz. Bu çiçekle ilgili detayları öğrenmek için fotoğrafını çekiyorsunuz ve Bing uygulaması görseli internette aratarak karşınıza çeşitli bilgiler çıkarıyor. Ayrıca arkadaşınızın üzerinde oldukça şık bir mont gördünüz diyelim. Bu montun fotoğrafını çekip, markasını ve fiyatını öğrenerek nereden satın alabileceğiniz konusunda detaylı bilgilere de ulaşabilmeniz mümkün oluyor. Şu an için ABD'de aktif olan bu özelliğin yakında tüm kullanıcılara da açılması bekleniyor.

https://blogs.bing.com/search/june-2018/Visual-search-from-Bing-now-lets-you-search-what-you-see