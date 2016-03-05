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Microsoft'un geçen yıl Slack'i satın almak istediği konuşuluyor

Kaçan balık büyük olur misali, bazen almaktan vazgeçtiğiniz firmalar, büyüyerek rakibiniz olabiliyor. Microsoft'un da geçen yıl Slack'i bünyesine katmak için çalışmalar yaptığı konuşuluyor.
3 yıl
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4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kurumların, kendi içerisinde iletişim kurabilmesini ve organize bir şekilde hareket etmesini kolay bir şekilde sağlayarak ilgi toplamayı başaran Slack, dev firmaların da iştahını kabartıyor. Küçük büyük demeden her işletmeye hitap etme özelliğine sahip olan Slack, bir gün kapısında Microsoft'u bulabilir.

Hikaye


Gelen bilgilere göre Microsoft içerisinde bir ekip, geçtiğimiz yıl sonlarında Slack'in muhtemel satın alımı için nabız yoklamaya başladı. Uygulama ve hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Qi Lu'nun liderlik ettiği ifade edilen ekip, hızlı büyüyen Slack'i bünyelerine katarak kurumsal pazarda daha fazla rekabetçi olma amacını taşıyordu. Hali hazırda Skype ve Slack arasında bir entegrasyon mevcuttu.

Microsoft'un Slack için gözden çıkardığı miktar 8 milyar dolar civarındaydı. Slack ise, geçtiğimiz yılı 2.8 milyar dolarlık pazar değeri ile kapatmıştı. Yılın ilk yarısı itibariyle de, yeni fonlamalar ile 4-5 milyar dolar arasına çıkması bekleniyor. Bununla birlikte şirketin en büyük iki ismi, bu satın alıma sıcak bakmadı.

Ayrıca Bkz. "Windows, kurumsal kullanıcıları daha sıkı koruyacak"
Bill Gates ve Satya Nadella'nın satın alma fikrine karşı çıktığı belirtilirken, Gates'in yeni özellikler ekleyerek Skype platformunu daha rekabetçi hale getirilmesini tavsiye ettiği ifade ediliyor. Zira firma bugüne kadar pek çok satın alım gerçekleştirdi ve Slack ile rekabet edecek araçlar geliştirmesi oldukça kolay.

Son durum


Şimdilik, bu satın alımın gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı dile getirildi. Hem miktarın yüksek olması, hem de şirketin büyük isimlerinin ikna olmaması, çalışmaların askıya alınmasına neden oldu. Bununla birlikte Slack'in giderek artan performansı, dosyanın yeniden raftan inmesine sebep olabilir.

Slack hali hazırda 2.3 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip ve bunların 675 bini ücretli abone. Yıllık 64 milyon dolar gelir elde eden Slack, diğer uygulamalarla da entegre çalıştığı için beğeni topluyor. Bu yıl, görüntülü ve sesli görüşme özellikleri de platforma eklenecek.

Slack'in kurucusu Stewart Butterfield, aynı zamanda Flickr'ın da kurucusu. Butterfield, hizmetini Yahoo'ya sattıktan sonra bir müddet orada çalışmıştı. Qi Lu da aynı dönemde Yahoo'da başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Şimdi ise iki rakip firmada görev yapıyorlar. Satın alım süreci ile ilgili şimdilik bir açıklama yapılmadı.
 

http://techcrunch.com/2016/03/04/source-microsoft-mulled-an-8-billion-bid-for-slack-will-focus-on-skype-instead/?ncid=pushup Yorum Yaz
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acbold 3 yıl
Bu konuşmaların doğru olduğunu düşünmüyorum. Rekabeti basit bir uygulama olmasına rağmen skype gibi rezalet bir uygulamayı öne sürerek rekabet edebileceklerini düşünen Microsoft zihniyetinden uzaklaşarak kaçmak gerek...
Bu haberleri "yeni skype" reklamı için sürmek daha rezalet utanç verici bir durum.
Slack gelecek olursak şuan için gayet başarılı ve kullanılabilirliği yüksek bir uygulama.
#simbolmina
Gelişmemiş ülkelerde bu tarz "cool/modern" teknolojileri kullandırmak çok zor. Mail'in ne demek olduğunu bilmeyen teknolojiyi Facebook ve Google dan ibaret sanan insanlar çoğunlukta.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Microsoft son demlerini yaşıyor.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Skype çorba oldu iyice, ne olduğu belli değil maalesef. Grup kurma, grubun özelliklerini, kişileri değiştirme gibi özellikler var ama basit değil maalesef. Facebook gibi anasayfa yeri var ama mobilde yok bu kısım. Windows 10'a entegre edildi, peki .exe programı ne olacak ? .exe'deki özellikler tamamen sisteme entegre edilmediyse neden son kullanıcıya açıldı bu özellikler ? Whatsapp'a mı rakip olmaya çalışıyor yoksa her yerde kullanılabilecek bir iletişim uygulaması mı olmaya çalışıyor ?
Microsoft galiba yavaş yavaş yolunu kaybetmeye başladı. Başka şirketlere sulanacağına bence önce kendi sistemlerini düzeltmeli.
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simbolmina 3 yıl
Şu programı çok duyuyorum. Kurup incelenmiştim ve sevmiştim. Ne var ki iş arkadaşlarına WhatsApp grubu yerine bunu kullandırmayı bir türlü beceremedim. Windows 10 mobile için de uwp çıkarmışlardı ve o da gayet iyiydi.
Bir de Şirkete Türkçeye çeviri konusunda yardımcı olayım dedim de henüz ilgilenmiyoruz demişlerdi. Adamlar milyarlık şirket olmuş meğerse. Ben de küçük çaplı bir şeyler sanıyordum.
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