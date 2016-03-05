Microsoft'un geçen yıl Slack'i satın almak istediği konuşuluyor

Hikaye

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Son durum

Kurumların, kendi içerisinde iletişim kurabilmesini ve organize bir şekilde hareket etmesini kolay bir şekilde sağlayarak ilgi toplamayı başaran Slack, dev firmaların da iştahını kabartıyor. Küçük büyük demeden her işletmeye hitap etme özelliğine sahip olan Slack, bir gün kapısında Microsoft'u bulabilir.Gelen bilgilere göreiçerisinde bir ekip, geçtiğimiz yıl sonlarında Slack'in muhtemel satın alımı için nabız yoklamaya başladı. Uygulama ve hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Qi Lu'nun liderlik ettiği ifade edilen ekip, hızlı büyüyen Slack'i bünyelerine katarak kurumsal pazarda daha fazla rekabetçi olma amacını taşıyordu. Hali hazırda Skype ve Slack arasında bir entegrasyon mevcuttu.un Slack için gözden çıkardığı miktar 8 milyar dolar civarındaydı.ise, geçtiğimiz yılı 2.8 milyar dolarlık pazar değeri ile kapatmıştı. Yılın ilk yarısı itibariyle de, yeni fonlamalar ile 4-5 milyar dolar arasına çıkması bekleniyor. Bununla birlikte şirketin en büyük iki ismi, bu satın alıma sıcak bakmadı.ve Satya Nadella'nın satın alma fikrine karşı çıktığı belirtilirken, Gates'in yeni özellikler ekleyerekplatformunu daha rekabetçi hale getirilmesini tavsiye ettiği ifade ediliyor. Zira firma bugüne kadar pek çok satın alım gerçekleştirdi ve Slack ile rekabet edecek araçlar geliştirmesi oldukça kolay.Şimdilik, bu satın alımın gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığı dile getirildi. Hem miktarın yüksek olması, hem de şirketin büyük isimlerinin ikna olmaması, çalışmaların askıya alınmasına neden oldu. Bununla birlikte Slack'in giderek artan performansı, dosyanın yeniden raftan inmesine sebep olabilir.Slack hali hazırda 2.3 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip ve bunların 675 bini ücretli abone. Yıllık 64 milyon dolar gelir elde eden Slack, diğer uygulamalarla da entegre çalıştığı için beğeni topluyor. Bu yıl, görüntülü ve sesli görüşme özellikleri de platforma eklenecek.Slack'in kurucusuaynı zamanda'ın da kurucusu. Butterfield, hizmetiniya sattıktan sonra bir müddet orada çalışmıştı. Qi Lu da aynı dönemde Yahoo'da başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu. Şimdi ise iki rakip firmada görev yapıyorlar. Satın alım süreci ile ilgili şimdilik bir açıklama yapılmadı.