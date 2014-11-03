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Microsoft'un ilk Lumia'sı Çin'de görüntülendi

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un ilk Lumia'sı Çin'de görüntülendi

Nokia'nın mobil cihaz bölümünün Microsoft'a satışı geçtiğimiz aylarda resmi olarak tamamlanmış ve Lumia cihazlarında artık Microsoft ibaresinin kullanılacağı açıklanmıştı. Microsoft'un ilk Lumia'sı Çin'de ortaya çıktı.

Çin haberleşme komisyonu onayından geçen yeni Lumia cihazı ön ve arka kısımdaki Microsoft logosu ile dikkat çekiyor. Ayrıca klasik Lumia tasarım dili de aynen korunmuş. Microsoft'un Nokia döneminde başlayan bu çizgiyi bozmak istemediği anlaşılıyor. 

RM-1090 model numaralı cihaz bir amiral gemi modelinden ziyade giriş seviyesine hitap edecek. Cihazın Microsoft'un Lumia 5xx serisine ekleyeceği yeni bir üye olabileceği tahmin ediliyor. 

Microsoft yakın dönemde bir Lumia akıllı telefonu piyasaya süreceğini gündeme getirmişti. Nokia entegrasyonundan sonra ilk Lumia cihazı olmasına rağmen Microsoft'un bir süre daha amiral gemi seviyesine çıkmak istemediği dile getiriliyor.  


Kaynak:http://www.phonearena.com/news/Pictures-of-what-looks-like-the-first-ever-Microsoft-Lumia-leak_id62413
http://www.phonearena.com/news/Pictures-of-what-looks-like-the-first-ever-Microsoft-Lumia-leak_id62413 Yorum Yaz
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SDLGranada 4 yıl
Cidden cihaz ve microsoft yazısı çok basit,ucuz duruyor yazıyı nokianınki gibi parlatmalı bir şekilde basıp cihazın tarzını iyileştirselerdi daha iyi olacaktı.Bu çok satmaz,fiyatını acayip düşük tutacaksınki satsın.
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doctor_bey 4 yıl
Fotoğraf yüzünden sanırım,takoz çin malı dandik aletlere benzemiş;Microsoft logosuysa hiç hoş olmamış,Nokia logosu daha iyiydi sanki
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DarkHellKnightX 4 yıl
Microsoft'un fiyat işine bir el atması lazım. Lumia 830 1300₺ fiyatı ile neredeyse iki tane Lumia 925 edecek. LG G2 den falan bahsetmiyorum bile Lumia'ların daha kendi modelleri arasında bir fiyat dengesi yok.

Nokia adının artık bırakılması bence doğru bir karar ama arka kapağa sadece logo koyup ön tarafa da Lumia yazsalar yeterli olurmuş bence.
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1BilimAdamı 4 yıl
Microsoft yazmasaydı iyiydi,lumia525'ten sonra lumia5xx serisine önkamera ve flaş eklemedikten sonra ne yapsa boş,
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Çinli telefonlara benzemiş :)
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ouzqan 4 yıl
Sadece isim değişikliği dışında birşey gözükmedi asıl olay adam zaten satın almış firmayı daha ne kadar haberi dönecek merak ediyorum donanımı olsa birşey derdik ama o da yok .
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seckinar 4 yıl
halihazırda flash var. 1 gb Ram ve 4 çekirdek qualcomm sd işlemci varsa giriş segmenti 5xx için tam alınası bir telefon olur.. ön kamera var galiba, o zaman tadından yenmez,,, lakin fiyatı Lumia 735 inki gibi uçuk bir rakam olmazsa..
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Lazeran 4 yıl
ucuz görünümlü
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