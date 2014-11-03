Microsoft'un ilk Lumia'sı Çin'de görüntülendi





Nokia'nın mobil cihaz bölümünün Microsoft'a satışı geçtiğimiz aylarda resmi olarak tamamlanmış ve Lumia cihazlarında artık Microsoft ibaresinin kullanılacağı açıklanmıştı. Microsoft'un ilk Lumia'sı Çin'de ortaya çıktı.





Çin haberleşme komisyonu onayından geçen yeni Lumia cihazı ön ve arka kısımdaki Microsoft logosu ile dikkat çekiyor. Ayrıca klasik Lumia tasarım dili de aynen korunmuş. Microsoft'un Nokia döneminde başlayan bu çizgiyi bozmak istemediği anlaşılıyor.





RM-1090 model numaralı cihaz bir amiral gemi modelinden ziyade giriş seviyesine hitap edecek. Cihazın Microsoft'un Lumia 5xx serisine ekleyeceği yeni bir üye olabileceği tahmin ediliyor.





Microsoft yakın dönemde bir Lumia akıllı telefonu piyasaya süreceğini gündeme getirmişti. Nokia entegrasyonundan sonra ilk Lumia cihazı olmasına rağmen Microsoft'un bir süre daha amiral gemi seviyesine çıkmak istemediği dile getiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Pictures-of-what-looks-like-the-first-ever-Microsoft-Lumia-leak_id62413