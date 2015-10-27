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Microsoft'un ilk amiral gemisi mağazası açılışını yaptı

Microsoft yeni Surface ve Lumia cihazları ile birlikte donanım markası olma işine kendini kaptırmış gibi görünüyor. Şirket yeni ürünlerini ise New York'un ünlü 5. caddesindeki mağazasında sergileyecek
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un ilk amiral gemisi mağazası açılışını yaptı

Teknoloji devi Microsoft, New York şehrindeki dev "Amiral gemisi mağazası" açılışını yaptı. Şirket bu mağazada kendi imzasını attığı bir çok ürünü sergileyecek. Merakla beklenen Surface Book ve Surface Pro 4 de yeni mağaza ile birlikte raflarda kendine yer buldu.
Microsoft'un ilk amiral gemisi mağazası açılışını yaptı
 
New York'un ünlü 5. caddesinde açılışı yapılan mağaza oldukça büyük ve 8'i üst düzey olmak üzere toplam 160 çalışanı mevcut. Şehrin ve en önemli caddesinin turistik popülaritesi göz önünde bulundurulmuş ve müşterilere toplam 19 dilde hizmet ediliyor. Teknoloji devi mağazada kendi markasını taşıyan ürünlerin yanı sıra Dell, HP, Razor gibi iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği ürünleri de sergiliyor ve destek sağlıyor. Destek ise Apple'ın Genius Bar'larına benzeteceğimiz "Answer Desk" (Cevap masası) adındaki özel alanlarda sağlanıyor.

Microsoft'un ilk amiral gemisi mağazası açılışını yaptı
 
Şirket daha önce ABD başta olmak üzere Kanada ve Avusturalya gibi ülkelerde bir çok fiziksel mağaza açmıştı. Ancak yeni mağaza daha önceki açılanlara kıyasla çok daha büyük ve görkemli. Bu nedenle mağazaya "Amiral Gemisi Mağaza" isimlendirmesi yapılırken açılışa da ünlü sanatçı Pitbull getirilerek özel bir konser düzenlendi. Şirket ikinci büyük mağazasını 12 Kasım'da Avusturalya'nın Sidney şehrinde açacak.
http://www.techradar.com/news/world-of-tech/meet-the-first-flagship-microsoft-store-the-global-face-of-surface-xbox-and-more-1307476 Yorum Yaz
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alikiziltoprak 3 yıl en beğenilen
Microsoft'a laf eden Windows kullanmasın. Gidin kazık kazık Mc Menemen alın onu kullanın!
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fuujitsu 3 yıl
Dikkat ediyorum da varya adamlar ne kadar da sadeliği, kolaylığı seviyorlar.
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QuexSeeL 3 yıl
19 dilde destek güzel düşünülmüş bir olay.
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PapyonluLejyon 3 yıl
İşin garip yani mali tablolar ortadayken bu denli çırpınmaları iyi bişey yani adamlar hala ayaktayız diyor 160 tane çalışanı olan bi teknoloji mağazasından bahsediyosunuz hemde şuan kendi içinde kötüye giden şeyler olmasına rağmen valla helal olsun inş bişeyler başarırlarda bizde nasipleniriz.
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Uçan Fin 3 yıl
Burada da açsa ya lumia cihaz alacak yer bulamıyoruz biraz reklam yapsın
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Ciddiyetsiz 3 yıl
Açılışta Çelenk ve lokma yoksa olmamıştır benim için. O lokma olacak.
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Qonrul 3 yıl
Hadi hayırlı olsun
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OverClocK1ng 3 yıl
Mağaza açıyorlar ama satışlar berbat.
Benim tanıdığım Microsoft, birkaç ay o mağazalar giderleri şişirsin, sonra bakar para kaybettiriyor, kapatır.
Zaten adamlar bir işe girip sonra kapatmasıyla ünlü.
Surface Mini diye tablet çıkartacakmış, onu bile iptal etmiş...
1 Yanıt Yanıtla
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Biyturs_OnSr 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Mağaza açıyorlar ama satışlar berbat.

Benim tanıdığım Microsoft, birkaç ay o mağazalar giderleri şişirsin, sonra bakar para kaybettiriyor, kapatır.

Zaten adamlar bir işe girip sonra kapatmasıyla ünlü.
Surface Mini diye tablet çıkartacakmış, onu bile iptal etmiş...

Çok uğraştım, çok. Defalarca okumama rağmen maalesef hiç mantığa rastlamadım şu yorumunda. Koskoca mağazadan bahsediyoruz. Talep olmazsa kiralar, çalışan masrafları, elektrik/su, vergileri, donanımlar vs. bir zaman sonra tabi ki şirkete ciddi şekilde yük olur ve kapatılmak zorunda kalınır, ki oda iş yapmazsa. Sadece Microsoft ürünlerinin değil, diğer ortak firmalarında ürünleri satılıyor. Sadece bilgisayar değil bir sürü aksesuar, alet edevat stoklarında mevcut. Microsoft ile alakası olmayan birinin bile kendine uygun bir şeyler bulabileceği bir mağazadan bahsediyoruz(başlığı okudunuz mu bilmiyorum). Bu nasıl bir karamsarlık ? Daha yeni açılan bir mağazaya birkaç ay sonra kapatılır demek nasıl bir yorum ?

Surface Mini "bile" iptal edilmiş
Duyurulmamış bir şey iptal edilmiş, buna çok güldüm
Surface iyi güzel cihaz ama 10" ve üzeri iken iyi, 7"-8" cihazda Windows ne denli kullanılır ? Hadi iPad olsa uygulamalardan, oyunlardan kurtarırsın ama Windows'ta ne yapacaksın Surface gibi 7" üst seviye bir ürünü ? Zaten Dell'in, Acer'ın, Asus'un bir sürü harika mini Windows tabletleri var, sizce piyasaya girse onlarla Surface bu denli yüksek fiyatlandırmaya sahipken nasıl rekabet edecek ? Hepsini geçtim, durduk yere neden ortaklarından kar koparmaya çalışsın ?

Çok değil, sadece yazdığınız 2 satır yazıyı 1-2 kere okuyun, öyle gönderin, Microsoft'u kötüleyememişsin kusura bakma
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Patren 3 yıl
herşey güzel hoş, soft ve sade bir yer açmışsın tamam da
abi getircek başka adam mı bulamadın Pitbull nedir ya gece kulubümü mü açıyon
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yoksulseytan22 3 yıl
Bir de Eklentisi olmayan güzelim Uc Browser 'ın bir tek Youtube tan video indirme olayı vardı o da gitmiş.Bu şarkı WP cilere;

Neler oluyooor bize, yine neler oluyoooor gülüm,

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yoksulseytan22 3 yıl
Beyler daha dün kuzenin 925 e yavaş seçeneğinden Windows 10 mobile in sürümünü indirip yükledim.
Tek kelime ile özürlülük abidesi.
Mağazayı hiç söylemiyorum bile çünkü adam akıllı çalışan Moliplayer vide oynatıcı hala 7 liraya satılıyor. Bak bu uygulama Windows phone ekosisteminde stabil ve güzel çalışan tek video oynatıcı. Windows phone da çinli uygulamalar daha stabil, gerisini siz düşünün.
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alikiziltoprak 3 yıl en beğenilen
Microsoft'a laf eden Windows kullanmasın. Gidin kazık kazık Mc Menemen alın onu kullanın!
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AMERICAN 3 yıl
Bi tane de ankaraya istiyoruz
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