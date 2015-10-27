Microsoft'un ilk amiral gemisi mağazası açılışını yaptı

Teknoloji devi Microsoft, New York şehrindeki dev "Amiral gemisi mağazası" açılışını yaptı. Şirket bu mağazada kendi imzasını attığı bir çok ürünü sergileyecek. Merakla beklenen Surface Book ve Surface Pro 4 de yeni mağaza ile birlikte raflarda kendine yer buldu.
http://www.techradar.com/news/world-of-tech/meet-the-first-flagship-microsoft-store-the-global-face-of-surface-xbox-and-more-1307476 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim tanıdığım Microsoft, birkaç ay o mağazalar giderleri şişirsin, sonra bakar para kaybettiriyor, kapatır.
Zaten adamlar bir işe girip sonra kapatmasıyla ünlü.
Surface Mini diye tablet çıkartacakmış, onu bile iptal etmiş...
Çok uğraştım, çok. Defalarca okumama rağmen maalesef hiç mantığa rastlamadım şu yorumunda. Koskoca mağazadan bahsediyoruz. Talep olmazsa kiralar, çalışan masrafları, elektrik/su, vergileri, donanımlar vs. bir zaman sonra tabi ki şirkete ciddi şekilde yük olur ve kapatılmak zorunda kalınır, ki oda iş yapmazsa. Sadece Microsoft ürünlerinin değil, diğer ortak firmalarında ürünleri satılıyor. Sadece bilgisayar değil bir sürü aksesuar, alet edevat stoklarında mevcut. Microsoft ile alakası olmayan birinin bile kendine uygun bir şeyler bulabileceği bir mağazadan bahsediyoruz(başlığı okudunuz mu bilmiyorum). Bu nasıl bir karamsarlık ? Daha yeni açılan bir mağazaya birkaç ay sonra kapatılır demek nasıl bir yorum ?
Surface Mini "bile" iptal edilmiş Duyurulmamış bir şey iptal edilmiş, buna çok güldüm Surface iyi güzel cihaz ama 10" ve üzeri iken iyi, 7"-8" cihazda Windows ne denli kullanılır ? Hadi iPad olsa uygulamalardan, oyunlardan kurtarırsın ama Windows'ta ne yapacaksın Surface gibi 7" üst seviye bir ürünü ? Zaten Dell'in, Acer'ın, Asus'un bir sürü harika mini Windows tabletleri var, sizce piyasaya girse onlarla Surface bu denli yüksek fiyatlandırmaya sahipken nasıl rekabet edecek ? Hepsini geçtim, durduk yere neden ortaklarından kar koparmaya çalışsın ?
Çok değil, sadece yazdığınız 2 satır yazıyı 1-2 kere okuyun, öyle gönderin, Microsoft'u kötüleyememişsin kusura bakma
abi getircek başka adam mı bulamadın Pitbull nedir ya gece kulubümü mü açıyon
Neler oluyooor bize, yine neler oluyoooor gülüm,
Tek kelime ile özürlülük abidesi.
Mağazayı hiç söylemiyorum bile çünkü adam akıllı çalışan Moliplayer vide oynatıcı hala 7 liraya satılıyor. Bak bu uygulama Windows phone ekosisteminde stabil ve güzel çalışan tek video oynatıcı. Windows phone da çinli uygulamalar daha stabil, gerisini siz düşünün.
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