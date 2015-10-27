Microsoft'un ilk amiral gemisi mağazası açılışını yaptı

Teknoloji devi Microsoft, New York şehrindeki dev "Amiral gemisi mağazası" açılışını yaptı. Şirket bu mağazada kendi imzasını attığı bir çok ürünü sergileyecek. Merakla beklenen Surface Book ve Surface Pro 4 de yeni mağaza ile birlikte raflarda kendine yer buldu.





http://www.techradar.com/news/world-of-tech/meet-the-first-flagship-microsoft-store-the-global-face-of-surface-xbox-and-more-1307476

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New York'un ünlü 5. caddesinde açılışı yapılan mağaza oldukça büyük ve 8'i üst düzey olmak üzere toplam 160 çalışanı mevcut. Şehrin ve en önemli caddesinin turistik popülaritesi göz önünde bulundurulmuş ve müşterilere toplam 19 dilde hizmet ediliyor. Teknoloji devi mağazada kendi markasını taşıyan ürünlerin yanı sıra Dell, HP, Razor gibi iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği ürünleri de sergiliyor ve destek sağlıyor. Destek ise Apple'ın Genius Bar'larına benzeteceğimiz "Answer Desk" (Cevap masası) adındaki özel alanlarda sağlanıyor.Şirket daha önce ABD başta olmak üzere Kanada ve Avusturalya gibi ülkelerde bir çok fiziksel mağaza açmıştı. Ancak yeni mağaza daha önceki açılanlara kıyasla çok daha büyük ve görkemli. Bu nedenle mağazaya "Amiral Gemisi Mağaza" isimlendirmesi yapılırken açılışa da ünlü sanatçı Pitbull getirilerek özel bir konser düzenlendi. Şirket ikinci büyük mağazasını 12 Kasım'da Avusturalya'nın Sidney şehrinde açacak.