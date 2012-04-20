Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un son çeyrek mali yıl raporu : 17.41 milyar dolar gelir

7 yıl
2,4b
1
15
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Firmaların açıklanmaya başlayan son çeyrek mali raporlarına baktığımızda beklentinin altında kalan veya rekor düzeye çıkan gelirler görüyoruz. Microsoft da hanesine rekor gelir yazdıran firmalardan birisi.

Geride kalan 2012 mali yılı 3. çeyrek raporuna göre Microsoft, 17.41 milyar dolar gelir elde ederek yıllık artışı yüzde 6'ya taşıdı. İşletim geliri ise önceki yıla göre yüzde 12 artarak 6.37 milyar dolar oldu.

Net gelir 5.11 milyar dolar, hisse başı kazanç 0.60$ olarak gerçekleşti. Windows 8 ve Office 15 ile birlikte Microsoft yeni rekorlara ulaşmayı hedefliyor.

Firmanın pek çok bölümü yine bu çeyreği yükselişle kapattı. Sunucu bölümü 4.57 milyar dolar gelir, işletme bölümü 5.81 milyar dolar gelir, Windows ve Live servisleri bölümü 4.62 milyar dolar gelir, çevrimiçi hizmet bölümü 707 milyon dolar gelir elde etti.

Eğlence bölümünde ise düşüş göze çarpıyor. Önceki çeyreğe göre yüzde 16 düşüş gösteren eğlence bölümü 1.62 milyar dolarlık gelir açıkladı. Xbox 360 birbirini takip den 15. ayda da ABD'de en çok satılan konsol olmayı başardı. Xbox LIVE üye sayısı da 40 milyona yükseldi. 

Microsoft'un mali yıl bitiminde beklediği işletim masrafları 28 milyar dolar civarında. 2013 yılındaki beklenti ise 30 milyar dolar civarında seyrediyor.

Firma bugün yatırımcılarına da bir brifing verecek. Bugüne kadar ki toplam Windows/Office ve Windows Phone satışları ile ilgili bu kez bir açıklama yapmadı.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chilalilin 7 yıl
çoğu müşteri notebook alıyor.Bu cihazlarla da Windows işletim sistemi geliyor.Bu durumda Microsoft un kar etmesi gayet normal.Windows ARM ile de tablet pazarından pay alıp karını dahada arttıracaktır.Biz müşterilere
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alphekka 7 yıl
taktım ben bu "mali yıl şu çeyrek dönem" için açıklanan raporlara ama bu haberinde dönemlerinde yanlışlık var.2012 mali yılı 3.çeyreğe daha girilmedi bile ki raporu açıklanamaz. ekrem çukurca kardeş mali rapor haberlerinizin dönemlerinin çoğunda yanlışlık var, sadece bu haberde değil :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anthony John Soprano 7 yıl
Destekliyorum microsoft ve google ı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
u.r.k. 7 yıl alphekka
alphekka

taktım ben bu "mali yıl şu çeyrek dönem" için açıklanan raporlara ama bu haberinde dönemlerinde yanlışlık var.2012 mali yılı 3.çeyreğe daha girilmedi bile ki raporu açıklanamaz. ekrem çukurca kardeş mali rapor haberlerinizin dönemlerinin çoğunda yanlışlık var, sadece bu haberde değil :)

Ülkelerin mali yıl takvimi farklıdır. Takvim yılıyla karıştırmayın. 1983 ten önce Türkiye de mali yıl Ocak ta değil Marrtta başlıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bu haberden önce Orjinal bir Windows 7 Home Premium almayı düşünüyordum; lakin bu haberden sonra bir daha da Davos'a gelmem :D:D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Zaten Microsot'un her bir bölümünün geliri, AMD,Nvidia vb. akıllı telefon, laptop üreticileri olsun onların şirketin genel gelirine eşit.. :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 7 yıl
zenginin parası züğürdün çenesi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrDj 7 yıl
ilk windows u kullandigimda msdos da win komutu ile windowsa giriyordum.kullanim kolayligindan olsa gerek windows baya yayginlasti.kar etmeside normal.ama kullanabilsem linux u tercih ederdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m_akan 7 yıl
cagataykoroglu
m3L!hBilgisayar toplayanların sayısı azalıyor, çoğu müşteri notebook alıyor.Bu cihazlarla da Windows işletim sistemi geliyor.Bu durumda Microsoft un kar etmesi gayet normal.Windows ARM ile de tablet pazarından pay alıp karını dahada arttıracaktır.Biz müşterilere, her cihazda Free işletim sistemi çözümünü alternatif olarak sunmadıkları sürece kolay kolay zarar etmezler.
Çoğu insan markalı pc almak istiyor. Ayrıca dikkat edersen gelırlerın onemlı bolumu sunucu tarafından kaynaklanıyor. PC toplayan bir avuç insanla olmaz kar-zarar.

Bende aynı şeyden bahsediyorum zaten.Notebook, All in one Pc, yakın gelecekte Windows 8 ile tabletler...
Farklı sebeplerle insanların bütüne yönelmesi -bende dahil- sonucu lisans satışları artış gösteriyor.Haberde geçen "Windows 8 ve Office 15 ile birlikte Microsoft yeni rekorlara ulaşmayı hedefliyor." ibareside bunun bir göstergesi.
Tabiki sunucu lisans satışları da inkar edilebilecek bir şey değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RafiQ_Shia 7 yıl
Microsoft windows 8'le daha da çok kazanacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl
m3L!h
Bilgisayar toplayanların sayısı azalıyor, çoğu müşteri notebook alıyor.Bu cihazlarla da Windows işletim sistemi geliyor.Bu durumda Microsoft un kar etmesi gayet normal.Windows ARM ile de tablet pazarından pay alıp karını dahada arttıracaktır.Biz müşterilere, her cihazda Free işletim sistemi çözümünü alternatif olarak sunmadıkları sürece kolay kolay zarar etmezler.

Çoğu insan markalı pc almak istiyor. Ayrıca dikkat edersen gelırlerın onemlı bolumu sunucu tarafından kaynaklanıyor. PC toplayan bir avuç insanla olmaz kar-zarar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yav he he aynen 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
m3L!h
Bilgisayar toplayanların sayısı azalıyor, çoğu müşteri notebook alıyor.Bu cihazlarla da Windows işletim sistemi geliyor.Bu durumda Microsoft un kar etmesi gayet normal.Windows ARM ile de tablet pazarından pay alıp karını dahada arttıracaktır.Biz müşterilere, her cihazda Free işletim sistemi çözümünü alternatif olarak sunmadıkları sürece kolay kolay zarar etmezler.

Çoğu insan markalı pc almak istiyor. Ayrıca dikkat edersen gelırlerın onemlı bolumu sunucu tarafından kaynaklanıyor. PC toplayan bir avuç insanla olmaz kar-zarar.

Hocam çok büyük gaf yapmışsınız...

Üç beş çapulcu...

Çin'de Windows CDleri 1$ dan gidiyor.Ancak her satılan notebookta Microsoft minumum 100$ kar ediyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m_akan 7 yıl
Bilgisayar toplayanların sayısı azalıyor, çoğu müşteri notebook alıyor.Bu cihazlarla da Windows işletim sistemi geliyor.Bu durumda Microsoft un kar etmesi gayet normal.Windows ARM ile de tablet pazarından pay alıp karını dahada arttıracaktır.Biz müşterilere, her cihazda Free işletim sistemi çözümünü alternatif olarak sunmadıkları sürece kolay kolay zarar etmezler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2364 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, microsoft ve
2 etiket daha Windows Windows Phone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1:Haber "Sıkmayan Teknoloji Programı" 20 Nisan 2012 video şov 7 yıl Mobilite: Akıllı telefon ve tabletlerden en son haberler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim