Microsoft'un son çeyrek mali yıl raporu : 17.41 milyar dolar gelir

Firmaların açıklanmaya başlayan son çeyrek mali raporlarına baktığımızda beklentinin altında kalan veya rekor düzeye çıkan gelirler görüyoruz. Microsoft da hanesine rekor gelir yazdıran firmalardan birisi.





Geride kalan 2012 mali yılı 3. çeyrek raporuna göre Microsoft, 17.41 milyar dolar gelir elde ederek yıllık artışı yüzde 6'ya taşıdı. İşletim geliri ise önceki yıla göre yüzde 12 artarak 6.37 milyar dolar oldu.





Net gelir 5.11 milyar dolar, hisse başı kazanç 0.60$ olarak gerçekleşti. Windows 8 ve Office 15 ile birlikte Microsoft yeni rekorlara ulaşmayı hedefliyor.





Firmanın pek çok bölümü yine bu çeyreği yükselişle kapattı. Sunucu bölümü 4.57 milyar dolar gelir, işletme bölümü 5.81 milyar dolar gelir, Windows ve Live servisleri bölümü 4.62 milyar dolar gelir, çevrimiçi hizmet bölümü 707 milyon dolar gelir elde etti.





Eğlence bölümünde ise düşüş göze çarpıyor. Önceki çeyreğe göre yüzde 16 düşüş gösteren eğlence bölümü 1.62 milyar dolarlık gelir açıkladı. Xbox 360 birbirini takip den 15. ayda da ABD'de en çok satılan konsol olmayı başardı. Xbox LIVE üye sayısı da 40 milyona yükseldi.





Microsoft'un mali yıl bitiminde beklediği işletim masrafları 28 milyar dolar civarında. 2013 yılındaki beklenti ise 30 milyar dolar civarında seyrediyor.





Firma bugün yatırımcılarına da bir brifing verecek. Bugüne kadar ki toplam Windows/Office ve Windows Phone satışları ile ilgili bu kez bir açıklama yapmadı.