Microsoft'un yeni Lumia amiral gemi modelleri ile ilgili farklı bilgiler geliyor

Haber Editörü
Microsoft'un Windows 10 mobil sürüm ile birlikte görücüye çıkaracağı yeni Lumia amiral gemi modelleri ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Donanım konusunda tek bir görüş hakimken isim konusunda ise değişiklik var.
Kaynaklar daha önce bahsedildiği şekilde Lumia 940 değil yeni amiral gemi serisinin Lumia 950 olarak adlandırılacağını belirtiyor. Yani yeni modelleri Lumia 950 ve Lumia 950 XL adı altında göreceğiz.
Diğer bir yeni bilgi ise her iki modelin ince bir metal kasa profili taşıyacağı yönünde. Daha önce modellerin polikarbonat malzeme ile üretileceği iddia edilmiş ve bu bile firmanın eleştirilmesine yetmişti.
Modellerin donanım özelliklerine gelince; Lumia 950 modelinde beklenen özellikler 5.2 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Snapdragon 808 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, üç flaşlı 20MP PureView arka kamera, 5MP ön kamera, Iris taraması şeklinde sıralanıyor.
Lumia 950 XL modelinde ise 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kamera, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, üç flaşlı 20MP PureView arka kamera, 5MP ön kamera, Iris taraması bulunacak. Modellerin Ekim-Kasım döneminde piyasada olması bekleniyor. Modeller için gündemdeki fiyat etiketi ise 700 Avro civarında.
http://wmpoweruser.com/another-source-confirm-lumia-950-and-950-xl-name-usb-c-and-metal-frame/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
windows phone'u yaklaşık 3 senedir kullanıyordum (820) ancak yeter çoğu zaman çileden çıkartabiliyor tamam hızıdır vs ancak markette çok eksik var gün 2015 olmuş birçok uygulamanın WP sürümü yok
heleki 3g görüntülü desteği gelmedi ancak skype üzerinden yapın vs olayları.
eğer donanım olarak diğer firmalardan daha önce çıkarırsa (z4 gibi) ve çok acilen marketi düzeltirse bir nebze satışları düzelir, ancak diğer firmaları satış olarak geçmesi zor.
Nokia bence kazığı microsofta attı ;) hala haberi yok
SDK ortamı zor ondan dolayı öyle.