Microsoft'un yeni Lumia amiral gemi modelleri ile ilgili farklı bilgiler geliyor

Microsoft'un Windows 10 mobil sürüm ile birlikte görücüye çıkaracağı yeni Lumia amiral gemi modelleri ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Donanım konusunda tek bir görüş hakimken isim konusunda ise değişiklik var.





Kaynaklar daha önce bahsedildiği şekilde Lumia 940 değil yeni amiral gemi serisinin Lumia 950 olarak adlandırılacağını belirtiyor. Yani yeni modelleri Lumia 950 ve Lumia 950 XL adı altında göreceğiz.





Diğer bir yeni bilgi ise her iki modelin ince bir metal kasa profili taşıyacağı yönünde. Daha önce modellerin polikarbonat malzeme ile üretileceği iddia edilmiş ve bu bile firmanın eleştirilmesine yetmişti.





Modellerin donanım özelliklerine gelince; Lumia 950 modelinde beklenen özellikler 5.2 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Snapdragon 808 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, üç flaşlı 20MP PureView arka kamera, 5MP ön kamera, Iris taraması şeklinde sıralanıyor.





Lumia 950 XL modelinde ise 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kamera, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, üç flaşlı 20MP PureView arka kamera, 5MP ön kamera, Iris taraması bulunacak. Modellerin Ekim-Kasım döneminde piyasada olması bekleniyor. Modeller için gündemdeki fiyat etiketi ise 700 Avro civarında.

http://wmpoweruser.com/another-source-confirm-lumia-950-and-950-xl-name-usb-c-and-metal-frame/