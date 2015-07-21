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Microsoft'un yeni Lumia amiral gemi modelleri ile ilgili farklı bilgiler geliyor

3 yıl
3b
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni Lumia amiral gemi modelleri ile ilgili farklı bilgiler geliyor

Microsoft'un Windows 10 mobil sürüm ile birlikte görücüye çıkaracağı yeni Lumia amiral gemi modelleri ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Donanım konusunda tek bir görüş hakimken isim konusunda ise değişiklik var.

Kaynaklar daha önce bahsedildiği şekilde Lumia 940 değil yeni amiral gemi serisinin Lumia 950 olarak adlandırılacağını belirtiyor. Yani yeni modelleri Lumia 950 ve Lumia 950 XL adı altında göreceğiz. 

Diğer bir yeni bilgi ise her iki modelin ince bir metal kasa profili taşıyacağı yönünde. Daha önce modellerin polikarbonat malzeme ile üretileceği iddia edilmiş ve bu bile firmanın eleştirilmesine yetmişti. 

Modellerin donanım özelliklerine gelince; Lumia 950 modelinde beklenen özellikler 5.2 inçlik Full HD ekran, 64-bitlik Snapdragon 808 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, üç flaşlı 20MP PureView arka kamera, 5MP ön kamera, Iris taraması şeklinde sıralanıyor. 

Lumia 950 XL modelinde ise 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte kamera, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB artırılabilir kapasite, üç flaşlı 20MP PureView arka kamera, 5MP ön kamera, Iris taraması bulunacak. Modellerin Ekim-Kasım döneminde piyasada olması bekleniyor. Modeller için gündemdeki fiyat etiketi ise 700 Avro civarında. 

http://wmpoweruser.com/another-source-confirm-lumia-950-and-950-xl-name-usb-c-and-metal-frame/ Yorum Yaz
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carloska 3 yıl
donanım hiç birşey(belli bir seviyede olması gerek yinede) yazılım herşey windows gibi çöp bi sisteme ne koyarsan koy nafile...
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kadirirdem 3 yıl
lumiacılar hep eksilemiş bakıyorumda telefon donanım süper ama yazılım bitiyor windows 10 belki kurtarır yoksa işleri zor bunların market bile daha tam gelişmediki şu telefon android olsun başta ben almassam neyim....
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filteke 3 yıl
Lumia çok geriden geliyor, herkes amiral gemilerinde 810 kullanırken kendisi yeni yeni 808 ile başlayacak ve piyasaya çıkacağı günlerde 820 deneyecek diğer amiral gemileri,
windows phone'u yaklaşık 3 senedir kullanıyordum (820) ancak yeter çoğu zaman çileden çıkartabiliyor tamam hızıdır vs ancak markette çok eksik var gün 2015 olmuş birçok uygulamanın WP sürümü yok
heleki 3g görüntülü desteği gelmedi ancak skype üzerinden yapın vs olayları.
eğer donanım olarak diğer firmalardan daha önce çıkarırsa (z4 gibi) ve çok acilen marketi düzeltirse bir nebze satışları düzelir, ancak diğer firmaları satış olarak geçmesi zor.
Nokia bence kazığı microsofta attı ;) hala haberi yok
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tugares 3 yıl
Bu telefonlar çıktıktan sonra bence biraz beklemeli ve dahi MS e bir şans daha verilmelidir. İnşallah herşey Güzel olur da piyasa Android ve İos telefonların hakimiyetinden kurtulur.
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vaskin77 3 yıl
Microsoft ne yapmaya çalışıyor? 700 avro nedir ya... Bunlar Htc'ye bile rahmet okutacak. Türkiye'de de 4000 TL'den satılır artık.
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m542tf 3 yıl
Fiyatı dışında güzel cihazlar ama fiyat işte pahallı.
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myhotyro 3 yıl
Windows Phone yazılımından da donanımlarından da bir cacık olmayacağı geçtiğimiz 2 yıl içinde ortaya çıkmıştır. Bu bir sürpriz değildir. Windows Mobile'da bile olan Copy/Paste'yi Windows Phone'a başta koymayı beceremeyen, üzerine seneden fazla geçtikten sonra ancak koyabilen bir MS bu işi kıvıramamaktadır. Sonuçta olan Nokia'ya olmuştur.
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umut_baris 3 yıl myhotyro
myhotyro

Windows Phone yazılımından da donanımlarından da bir cacık olmayacağı geçtiğimiz 2 yıl içinde ortaya çıkmıştır. Bu bir sürpriz değildir. Windows Mobile'da bile olan Copy/Paste'yi Windows Phone'a başta koymayı beceremeyen, üzerine seneden fazla geçtikten sonra ancak koyabilen bir MS bu işi kıvıramamaktadır. Sonuçta olan Nokia'ya olmuştur.

SDK ortamı zor ondan dolayı öyle.
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ufuk kumanova 3 yıl
Abi s6 alirim iphone 6 alirim su lumialara o parayi vermem.
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ufuk kumanova 3 yıl
Abi s6 alirim iphone 6 alirim su lumialara o parayi vermem.
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