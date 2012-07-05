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Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox 8 olarak adlandırılabilir

6 yıl
2,2b
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15
Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, yeni nesil oyun konsolunu Xbox 8 veya Xbox ? (Infinity - Sonsuzluk) ismiyle çıkarabilir. Şimdiye kadar Xbox 720 olarak isimlendirilen sekizinci nesil konsolun, geçen ay sızan bir döküman sayesinde çok sayıda detayı ortaya çıkmıştı.
Fusible'ın haberine göre; Redmond merkezli şirket, XboxPhone.com, XboxTablet.com, XboxLiveTV.com, XboxCompanion.com, Xbox8.us ve Xbox8.org alan adlarını çeşitli kaynaklardan satın almış. Microsoft ayrıca  Xboxliverewards.com, Xboxsports.com, Xboxsmartglass.com ve Xboxmusic.com adreslerinin sahiplerine isim hakkını ihlalden suç duyurusunda bulunmuş. Henüz Xbox8.com'un Çin'de ikamet eden sahibi için herhangi bir girişimde bulunulmamış.
Alan adları arasında yer alan Xbox 8 ile ilgili adresler, Microsoft'un Durango kod adlı yeni nesil konsolunun gerçek ismini gün yüzüne çıkarmış olabilir. Sekizinci nesil konsol ailesine mensup olacak Xbox'ın 720 yerine 8 takısıyla geleceği iddiası ilk defa ortaya atılmadı. Bu yüzden Xbox 8 veya Xbox ? adını taşıyan bir donanımın tanıtılma ihtimali yüksek görünüyor.
2013 yılbaşı döneminde tüketiciyle buluşacağı rapor edilen yeni Xbox, mevcut konsoldan 6 kat daha yüksek performans sunacak. Cihazda, altı - sekiz çekirdekli 2GHz hızında ARM/x86 mimarili yonga, işletim sistemi için iki çekirdek ve önceki yazılımlarla uyumluluk için üç PowerPC çekirdeği yer alacak. Ancak şuan için kesin bir şekilde donanımın böyle olacağını ifade edemeyiz. 

http://fusible.com/2012/07/microsoft-corporation-secures-rights-to-pair-of-xbox-8-names-at-arbitration/ Yorum Yaz
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BERAGORN 6 yıl en beğenilen
8 i yan çevirince sonsuzluk işareti oluyor adını buradan alabilir.
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Pardus Linux 6 yıl
8'i sevdi herhalde Microsoft, bir nedeni var mı acaba?
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tarkowskitat 6 yıl
zaten doğru bilgi değiller. işin aslını ben de merakla bekliyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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osmanefeozkan 6 yıl
8 ile bence Microsoft kendi için bir değişimi işaret etmek istiyor farklı bir arayüz farklı bir sınıfta yenilikçi bir cihaz vs. piyasa adamları Microsoft'a ayak bağı olacak tavırlarda bulunmazsa bence bu sene onun yılı olucak.
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p8p67b3 6 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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E_Aydin35 6 yıl
Bence 8 hem etkileyici, hemde kulağa hoş geliyor.. Tercih edilebilir, hem Windows 8, hemde Xbox 8 iyi bir uyum olur :)
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TikaMasala 6 yıl
Ps4 vs xbox 8. Hangisi daha ustun duruyor? Tabiki xbox 8! Tuketici kapmak icin pazarlama taktigi ;)
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Bir konsolda o ülkenin kültürüne hitap eden yada yerli olan yapımlar yoksa resmi satışının tesadüflere kalması normaldir. Fazla bir şey değişmez.
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Cansev_07 6 yıl
Bu da xbox360 gibi Türkiyeye 7 yıl sonra gelmesinde :)
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chatlaxs 6 yıl
dh>anasayfa haberleri> xbox 8 2018de resmi olarak türkiye'de !



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wustti 6 yıl
Bilal Akgündüz
wusttixbox infinity güzel miş aslında. yeşil tonlara sahip adam gibi bi de tema yaparsın içine. arayüzün zaten harika oh mis gibi alet:) bu arada yeni nesil konsollar beklenilen oranda güçlü olmayacaklar sanırım ilk haberlerde en az 10 kat güçlü olacak dendi sonra 8 kat dendi bu haberde de 6 kat denmiş. unreal engine in yeni sürümünün konsollarda çalışması için mevcut xbox360 tan en az 8 kat güçlü bi cihaz olması gerektiğini de açıklamışlardı. görünen o ki fena halde gaza getiriyorlar bizi... 7 yıldan sonra standart bi kalite artışı olacak.. ben bu haberlerden bunu anladım...
Bu altı kat bilgisi 2010 yılındaki Microsoftun planlarında yer alıyor. Belki iki yılda geliştiricilere göre bir düzenleme yapılmıştır. ancak Cevat Yerlinin açıklamaları hiç de beklenildiği gibi olmadığına inandırdı beni. CES 2013te göreceğiz muhtemelen neyin ne olduğunu

eyvallah... ben de yıl içinde çeşitli sitelerde okuduğum bilgileri aktardım. zaten doğru bilgi değiller. işin aslını ben de merakla bekliyorum.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
wustti
xbox infinity güzel miş aslında. yeşil tonlara sahip adam gibi bi de tema yaparsın içine. arayüzün zaten harika oh mis gibi alet:) bu arada yeni nesil konsollar beklenilen oranda güçlü olmayacaklar sanırım ilk haberlerde en az 10 kat güçlü olacak dendi sonra 8 kat dendi bu haberde de 6 kat denmiş. unreal engine in yeni sürümünün konsollarda çalışması için mevcut xbox360 tan en az 8 kat güçlü bi cihaz olması gerektiğini de açıklamışlardı. görünen o ki fena halde gaza getiriyorlar bizi... 7 yıldan sonra standart bi kalite artışı olacak.. ben bu haberlerden bunu anladım...

Bu altı kat bilgisi 2010 yılındaki Microsoft'un planlarında yer alıyor. Belki iki yılda geliştiricilere göre bir düzenleme yapılmıştır. ancak Cevat Yerli'nin açıklamaları hiç de beklenildiği gibi olmadığına inandırdı beni. CES 2013'te göreceğiz muhtemelen neyin ne olduğunu
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