Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox 8 olarak adlandırılabilir





Microsoft, yeni nesil oyun konsolunu Xbox 8 veya Xbox ? (Infinity - Sonsuzluk) ismiyle çıkarabilir. Şimdiye kadar Xbox 720 olarak isimlendirilen sekizinci nesil konsolun, geçen ay sızan bir döküman sayesinde çok sayıda detayı ortaya çıkmıştı.

Fusible'ın haberine göre; Redmond merkezli şirket, XboxPhone.com, XboxTablet.com, XboxLiveTV.com, XboxCompanion.com, Xbox8.us ve Xbox8.org alan adlarını çeşitli kaynaklardan satın almış. Microsoft ayrıca Xboxliverewards.com, Xboxsports.com, Xboxsmartglass.com ve Xboxmusic.com adreslerinin sahiplerine isim hakkını ihlalden suç duyurusunda bulunmuş. Henüz Xbox8.com'un Çin'de ikamet eden sahibi için herhangi bir girişimde bulunulmamış.

Alan adları arasında yer alan Xbox 8 ile ilgili adresler, Microsoft'un Durango kod adlı yeni nesil konsolunun gerçek ismini gün yüzüne çıkarmış olabilir. Sekizinci nesil konsol ailesine mensup olacak Xbox'ın 720 yerine 8 takısıyla geleceği iddiası ilk defa ortaya atılmadı. Bu yüzden Xbox 8 veya Xbox ? adını taşıyan bir donanımın tanıtılma ihtimali yüksek görünüyor.

2013 yılbaşı döneminde tüketiciyle buluşacağı rapor edilen yeni Xbox, mevcut konsoldan 6 kat daha yüksek performans sunacak. Cihazda, altı - sekiz çekirdekli 2GHz hızında ARM/x86 mimarili yonga, işletim sistemi için iki çekirdek ve önceki yazılımlarla uyumluluk için üç PowerPC çekirdeği yer alacak. Ancak şuan için kesin bir şekilde donanımın böyle olacağını ifade edemeyiz.

http://fusible.com/2012/07/microsoft-corporation-secures-rights-to-pair-of-xbox-8-names-at-arbitration/