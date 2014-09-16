Microsoft'un yenileyeceği iddia edilen Windows Phone logosu ortaya çıktı





Microsoft'un 29 Eylül tarihinde yapacağı etkinlikte Windows 9 işletim sistemini resmen tanıtması beklenirken, aynı etkinlikte firmanın planladığı marka değişikliklerinin de açıklanacağı tahmin ediliyor.





Firmanın tüm platformları biraraya toplayacak yeni işletim sisteminin formatı gereği, akıllı telefonlarında Windows Phone markasındaki Phone takısını atarak sadece Windows şeklinde isimlendirme yapacağı bir süredir dile getiriliyordu. Bu değişiklikle ilgili bir görsel de ortaya çıktı.





Çinli bir üreticinin elinden çıktığı tahmin edilen GoFone adlı akıllı telefon 4.7 inçlik bir ekrana sahip ve arka kısmında logo ile birlikte sadece Windows yazısının olduğu görülüyor. Bu değişiklik gelecek sene itibariyle tüm üreticilerin cihazlarında görünür olacak.





Microsoft'un diğer bir marka değişikliği ise Nokia tarafında olacak. Mobil cihaz bölümünü satın aldıktan sonra firma akıllı telefonlarında Nokia by Microsoft şeklinde bir isimlendirme denese de son olarak Lumia markasının kullanılmasına karar verdiği belirtiliyor. Bu da ay sonundaki etkinlikte duyurulabilir.

http://www.phonearena.com/news/Leaked-photo-confirms-that-Microsoft-is-removing-Phone-from-Windows-Phone_id60688