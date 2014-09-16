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Microsoft'un yenileyeceği iddia edilen Windows Phone logosu ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yenileyeceği iddia edilen Windows Phone logosu ortaya çıktı

Microsoft'un 29 Eylül tarihinde yapacağı etkinlikte Windows 9 işletim sistemini resmen tanıtması beklenirken, aynı etkinlikte firmanın planladığı marka değişikliklerinin de açıklanacağı tahmin ediliyor. 

Firmanın tüm platformları biraraya toplayacak yeni işletim sisteminin formatı gereği, akıllı telefonlarında Windows Phone markasındaki Phone takısını atarak sadece Windows şeklinde isimlendirme yapacağı bir süredir dile getiriliyordu. Bu değişiklikle ilgili bir görsel de ortaya çıktı.

Çinli bir üreticinin elinden çıktığı tahmin edilen GoFone adlı akıllı telefon 4.7 inçlik bir ekrana sahip ve arka kısmında logo ile birlikte sadece Windows yazısının olduğu görülüyor. Bu değişiklik gelecek sene itibariyle tüm üreticilerin cihazlarında görünür olacak. 

Microsoft'un diğer bir marka değişikliği ise Nokia tarafında olacak. Mobil cihaz bölümünü satın aldıktan sonra firma akıllı telefonlarında Nokia by Microsoft şeklinde bir isimlendirme denese de son olarak Lumia markasının kullanılmasına karar verdiği belirtiliyor. Bu da ay sonundaki etkinlikte duyurulabilir. 

http://www.phonearena.com/news/Leaked-photo-confirms-that-Microsoft-is-removing-Phone-from-Windows-Phone_id60688 Yorum Yaz
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kpln04 4 yıl
androidi pcde kullanmak istemek ne kadar zahmetli ve gereksizse windows u telefonda kullanmta aynı farklılaşması lazım
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doblocu_ 4 yıl
Lumiamin omru dolduğu zaman yine Nokia Lumia tercih ederim. Ancak marka değişir de nokia yi kaldirirlarsa almam. Ayrica telefonun altinda windows logosu ile windows yazmasu guzel. Ancak marka değişikliği oolmamalı.
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mgokhanozen 4 yıl
Windows isim değiştiriyor, logo değiştiriyor, tasarım değiştiriyor. Ama o beklenen gelişmeyi ve atağı bir türlü yapamıyor. Windows 9 mobil cihazlar ve tabletler için son şans olacaktır bu yüzden.

Windowsun bilgisayarlarda tutmasının sebebi oyun, program ve korsancılık aslında. Bilgisayar alanında en büyük rakibi Apple biraz daha halka inerse (uygun fiyat) Windowsu oradan da silebilir aslında. Windowsun artık birşeyler yapması gerek.
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Jeopol 4 yıl
Bende asus t100 tablet var. Mesala windows 9 ile 5 incten buyuk telefonlar Asus t100 un yaptiklarini yapabilecek konuma gelirse ancak o zaman piyasayi ele gecirebilir microsoft.
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bkaakco 4 yıl
Şu anki Windows logosunun aynısı.
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Mr. Jingles 4 yıl
Logoyu değiştireceğine o ilkel arayüzünü değiştirsin
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AYAKKABI_KUTUSU 4 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Logoyu değiştireceğine o ilkel arayüzünü değiştirsin

Yine sadelik mantığıyla ama göze daha hoş gelen bir arayüz yapmalıdır.
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antep__lee 4 yıl
Bende yepyeni bir logo tasarlanmış falan zannettim.
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OldGamers86 4 yıl
Gofone
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Golden Gate 4 yıl
Windows 8.1 ' de köşede zaten bu amblem çıkıyor . Windows 8 ' in logosu .

Öyle bir başlık atılmış ki , sanki yeniden birşey tasarlanmış sandım.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AMERICAN 4 yıl
Guzeel.

Haberde kuflenmişti resmen.burda yeni yayınlanıyor
.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Microsoft,Apple gibi olmak icin her yolu deneyecek,Gerci akilli telefon dunyasida ayni sekilde iphone gibi olmak pesinde,kimi firma menuyu benzetir,kimi telefonu,kimi jobs gibi giyinir (xaomi ceo`su),kimi onun kadar satmak ister,kimi onun gibi populer olmak ister vs vs,sahsen iphonu bedava verseler kutusunu acmadan satarim :).
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