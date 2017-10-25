Milli işletim sistemi Pardus tekrar ayağa kaldırıldı

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TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, Kamu Açık Kaynak Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Arif Ergin açık kaynak ve dijital gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.





Arif Ergin, 2011-2013 döneminde FETÖ tarafından çökertilen Pardus yapılanmasının Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. "Erdoğan'ın tetikleyici talimatının ardından Pardus'u ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterildi ve 3 yıl sonra başta silahlı kuvvetleri olmak üzere bir dizi alanda kullanılabilir hale getirildi." dedi.





Kamu kurumlarında Pardus'un kullanım oranı giderek artıyor. Milli Savunma Bakanlığında 5 istemci ve 420 sunucu Pardus işletim sistemini kullanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kullandığı bilgisayarların yüzde 70'i Pardusa geçmiş durumda. İSKİ'de bu oran yüzde 50 civarında.

Pardus için güvenlik sistemleri de kullanıma sunuldu. Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi'nin ilk versiyonu çıkartıldı, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu.





TÜBİTAK Kurum İçi Yazışmalar İçin ODF Belge Formatına Geçiyor

TÜBİTAK, önümüzdeki ay kurum içi yazışmalar için Open Document Format belge biçimine geçiş yapacak. 2018'in ortalarına doğru TÜBİTAK'ın tüm paydaşları ile yapacağı görüşmelerin ODF formatında yapılması planlanıyor.





ODF, açık belge biçimi olarak da biliniyor. ODF'yi metin belgesi, çizgelge, hesap tablosu ve sunum gibi ofis dosyaları için kullanılan bir standart olarak tanımlayabiliriz. ODF belgeler belli bir teknolojiye veya donanım platformuna özel direktifler içermediğinden dolayı birçok farklı ofis programı, çok çeşitli cihazlar üzerinde (mobil, tablet, dizüstü gibi) bu formatı kullanabilmektedir.





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