Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli işletim sistemi Pardus tekrar ayağa kaldırıldı

TÜBİTAK Başkanı Ergin, FETÖ tarafından çökertilen milli işletim sistemi Pardus yapılanmasının tekrar ayağa kaldırıldığını söyledi. Kamu içi yazışmalar için de ODF formatına geçileceğini belirtti.
1 yıl
12,8b
1
153
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Milli işletim sistemi Pardus tekrar ayağa kaldırıldı
Tam Boyutta Gör
 

TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin, Kamu Açık Kaynak Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Arif Ergin açık kaynak ve dijital gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Arif Ergin, 2011-2013 döneminde FETÖ tarafından çökertilen Pardus yapılanmasının Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. "Erdoğan'ın tetikleyici talimatının ardından Pardus'u ayağa kaldırmak için büyük bir gayret gösterildi ve 3 yıl sonra başta silahlı kuvvetleri olmak üzere bir dizi alanda kullanılabilir hale getirildi." dedi.


Kamu kurumlarında Pardus'un kullanım oranı giderek artıyor. Milli Savunma Bakanlığında 5 istemci ve 420 sunucu Pardus işletim sistemini kullanıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kullandığı bilgisayarların yüzde 70'i Pardusa geçmiş durumda. İSKİ'de bu oran yüzde 50 civarında.

Pardus için güvenlik sistemleri de kullanıma sunuldu. Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi'nin ilk versiyonu çıkartıldı, Engerek Kimlik Yönetim Sistemi kullanıma sunuldu.


TÜBİTAK Kurum İçi Yazışmalar İçin ODF Belge Formatına Geçiyor

TÜBİTAK, önümüzdeki ay kurum içi yazışmalar için Open Document Format belge biçimine geçiş yapacak. 2018'in ortalarına doğru TÜBİTAK'ın tüm paydaşları ile yapacağı görüşmelerin ODF formatında yapılması planlanıyor.


ODF, açık belge biçimi olarak da biliniyor. ODF'yi metin belgesi, çizgelge, hesap tablosu ve sunum gibi ofis dosyaları için kullanılan bir standart olarak tanımlayabiliriz. ODF belgeler belli bir teknolojiye veya donanım platformuna özel direktifler içermediğinden dolayı birçok farklı ofis programı, çok çeşitli cihazlar üzerinde (mobil, tablet, dizüstü gibi) bu formatı kullanabilmektedir.



https://twitter.com/AArifErgin Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
asau 1 yıl
Yav arkadaş, milli işletim sistemi demeyin şuna. Linux ne zamandan beri milli oldu da haberimiz yok. Şunu doğru dürüst tanımlayın. Linux üzerinde yapılan bir çalışma bu. Milli işletim sistemi demek, Winows, Linux, Ios, Android gibi ayrı bir işletim sistemi geliştirmek demektir.
Çalışmayı desteklemek lazım, ama tanımı yanlış. Milli işletim sistemi yanıltıcı bir tanım. Linux işletim sistemidir adı. Pardus, işletim sistemi değildir. Linux üzerinde yerelleştirilmiş, özelleştirilmiş bir çalışmadır. Yani işletim sistemi Linuxdur, Pardus değil.
Yav arkadaş, milli işletim sistemi demeyin şuna. Linux ne zamandan beri milli oldu da haberimiz yok. Şunu doğru dürüst tanımlayın. Linux üzerinde yapılan bir ç...
Devamını Gör
13 Yanıt Yanıtla +109
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 1 yıl
uzaydan meteor çarpsa fetöden bilecekler. bir şey ters mi gitti, yanlış işler mi yapıldı at suçu fetöye kurtul.
Yanıtla +96
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 yıl
Yatiyoz feto, kalkiyoz feto, kafami saga ceviriyom feto sola ceviriyom feto. Yerde camura basiyorum ayagimi kaldirip bakiyorum, feto.. İnek sut vermiyor, sebebi feto.. Ne fetoymus lan vay anasini ya...


Yatiyoz feto, kalkiyoz feto, kafami saga ceviriyom feto sola ceviriyom feto. Yerde camura basiyorum ayagimi kaldirip bakiyorum, feto.. İnek sut vermiyor, sebeb...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +65
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
garibankarinca 8 ay
Ne kadar milli olabilir ki? Pardus'un altyapısı Linux değil mi? Evet. Linux geliştiricileri Türk değil. Bizim olmayan şeyleri bizimmiş gibi sanki biz yapmışız gibi göstermek doğru değil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 8 ay garibankarinca
Pardus'un 2005-2011 arasında altyapısı Gentoo & LFS Linux, sonrasında Debian ve onların da tüm geliştiricileri yabancı. Buna rağmen "milli" diyerek insanlar tatlı hayal gördürmeye çalışıyorlar.
2005 Pardus'un Gentoo & LFS ile yapıldığını incelemek üzere 2005-2011 arası bir Pardus sürümü indirmek istedim, ne web ne torrent 'te bulamadım. torrent'te seed vardı da, aktif değildi, büyük ihtimal aktif de olmaz. düşünün, milli denilen şeyi internetten indiremiyoruz bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İzleVeÖğren 8 ay
Öncelikle şunun anlaşılması gerekiyor. Pardus yerli bir linux dağıtımıdır. Milli bir işletim sistemi değildir. Linux çekirdeği ve linux kütüphanelerini kullanıp milli işletim sistemi yaptık dersek kendimizi kandırmış oluruz.
Çekirdeği yeniden neden bulmuyoruz derseniz; Linux çekirdeği 27 yıldır geliştirilmektedir. Windows'sa daha eski ve her geçen gün bu sistemlerde bir güvenlik açığı bulunup kapatılmakta. Peki biz geliştirmeye kalksak sınırlı bir kadro ile bu çekirdek ne kadar güveli olur? maliyeti ne kadar olur? değer mi? Yeniden bulsak bu diğerlerinden daha güvenli olacak demek değildir. bugüne kadar windowsa bulaşan virüsün haddi hesabı yoktur ve windows kapalı kaynak kodludur. yani kaynak kodunun bilinip bilinmemesi sistemi güvenli yada güvensiz yapmaz. Windowsun içinde ne var bilmiyoruz belki istedikleri zaman tek tuşla ortamı dinliyor yada verilerimizi kendilerine kopyalayabiliyorlar bunu bilemeyiz. ama linux açık kaynak kodlu içinde olup biten ne varsa biliyoruz.
kodları orjinal olsun veya alıntı olsun çok önemli değil. Linux sonuçta bu ha debian tabanlı olmuş ha gentoo ne farkeder ki. Pisi tabanlı devam etse proje ne farkedecekti o zaman pardus milli mi olacaktı? Diğer bir konu ise örneğin firefoxu .pisi uzantısı ile sisteme kurunca milli .dep uzantısı ile kurunca yabancı mı oluyor? Sonuç olarak bu linuxtur, paket sistemi ha debian olmuş ha pisi ne farkeder? Tekerleği yeniden icat etmeye çalışılmıyor zaten yerine olan geliştiriliyor. PİSİ ile zaman kaybetmeye gerek yok bence Debiana geçiş doğru bir hamle olmuş.
Enerjimizi programları farklı şekilde paketlemeye harcayacağımıza pardusun/Linuxun kamu kurumlarında, özel sektörde kullanılması için ne gibi geliştirmelere ihtiyacı var araştırıp uygun projelerle kamunun pardusa/Linuxa geçişini sağlamak ilk etapda daha mantıklı yani şuan tübitakın yaptığını doğru buluyorum. Bu sırada gelecekte bağımsız bir topluluk tarafından geliştirilen pisi paket sistemi iyi bir yere gelmiş olursa tübitak resmi destek verme kararı alıp bu gurubu bünyesine katarak pardusu pisi paket sistemine entegre edebilir. Çokta güzel olur. Ama herşey için zaman lazım. Ve tabiki en önemlisi halkımızın bu sistemleri kullanması lazım.
Diğer bir konu Linux içinde hangi dağıtımı kullanırsanız kullanın linuxtur. Kütüphane dosyalarından sistem dosyalarına kadar linuxtur. Ayrıca Sadece pardus değil tüm dağıtımlar için geçerli bir gerçek vardır ki bu dağıtımların hepsi linuxtur. Hangi dağıtımı kullanırsanız kullanın zaten aralarında dağlar kadar fark yoktur. Bir dağıtımı diğerinin “çakması” olarak nitelendirmek yanlış bir algıdır. Ben pardusu seviyorum ve kullanıyorum Siz debian kullanın sonuçta ikimizde linux kullanıyoruz bir fark yok. isteyen istediğini kullansın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnTEC 8 ay
Pardus ekibini tanirim disaridan calisilmali direkt TÜBİTAK bunyesinde çalışıldı. Bilk beta sürümleri gentoo idi cok tepki gelmişti o gunlerde sinradan kendi dagitimlarina gecildi, kaptan, pisi, kendi yapıları kullanıldı ki bi gun hala bazi dagitimlar paket yoneticisi olarak pisinin geliştirilmiş hakini kullaniyor daha geçenlerde bir makalede rastlamistim.. Ubuntu bir dönem pardusum wifi aracını kullaniyordu... Ekibin bir çoğunu sahsen tanırım, ilk tanıtım toplantisinda ankarada Milli Kütüphane de dinlemistim ufak tefek doküman yazmisligim da vardı. Takibi biraktim. Ama. Pisi linux sanirim hala Pardus orj üzerinden yuruyen bir proje...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyfi84 8 ay
Destan gibi yazmaya gerek yok, özet geçeyim: bir Linux dağıtımda yapmanız gerekenler bellidir. Bilgisayarı açtığında BIOS bootloaderı çalıştırır, bootloader kerneli yükler, kernel init prosesini başlatır, init de initscripts ile sistemi ayağa kaldırır. Bir kurulum programı bir de paket yöneticisi eklersin. Bootloader olarak Syslinux, Grub var. Paket yönetimi deb tabanlı(Debian), rpm tabanlı(Red Hat), pacman(Arch) gibi çeşitleri var. Kurulum için Anaconda(Red Hat), Casper(Debian) falan var. Initscript çeşitleri var rc.d tabanlı, uevent, vs bunlar temelde belli bir klasör ağacı yapısına göre dağılmış bash scriptleri oluyor. Hepsi bu.
Bu açıklamaları 15 yıl önce newsgrouplarda, mailing listlerde çok yazdım, başkaları da yazdı. Muamma değil, hepsi aleni, açık.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 8 ay seyfi84
Klasik Linux başlangıç işlemi. Fakat konu ondan ziyade orjinal dağıtım denilen 2005 Pardus'un gerçekten orijinal olmaması, Gentoo ve LFS gibi iz bırakmadan orjinal dağıtım üretebilen Linux dağıtımı kullanılarak yapılmış bir Gentoo/LFS dağıtımı olması.
Bu dolaylı olarak ispatlanabilir cunku.... 2005 Pardus gerçekten orjinal bir dağıtım olsaydı 2018'de de o orjinal kodlar güncellenerek o orjinal Pardus devam ederdi fakat 2011'de fişi çekildi. gerçekten orjinal birşeyin fişi çekilmez, tam tersine devam ettirilir ve her yerde gururla orjinal kodlar paylaşılırdı. Bu yapılamıyor cunku orjinal denilen o kodlar Gentoo / LFS üzerinden çalıştırılan derleme ve konfig betiklerinden fazla birşey değil. Orjinal denilen 2005 Pardus'un o kodlarını paylaşmak demek, bunun ortaya çıkması demekti o yüzden 2011'de orjinal Pardus'u kaldırıp çöpe attılar. Yerine Debian temelli Pardus'u getirdiler. Bu kadar basit. Aslında bu dolaylı ispatı, 2005 Pardus'un binary'lerini reverse engineering yaparak Gentoo / LFS tasarımına uygun parçaları tespit ederek direkt olarak yapmak da mümkün, hele ki binary'ler içinde (C) Gentoo veya LFS gibi ifadeler direkt olarak geçtiği görülürse bu 100% ispatlanmış olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berk Altunkılıç 8 ay
He yerli he.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
upliftingsky 8 ay
Ya bırak ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OnTEC 8 ay
Pardus su an ubuntu debian dan derleme. Orijinal pardus kendi basina bir dagitimdi, yerli isletim sistemi terimini cooook coook daha fazla hak ediyordu ve gayet basarili bir dagitimdi... Ama hic yoktan iyidir su anki hali bile...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 8 ay OnTEC
﻿Alttaki tutorial Gentoo, Linux From Scratch ve Puppy Linux gibi "altyapı" Linux dağıtımlarını kullanarak kendi "ORJİNAL" dağıtımını nasıl yapabileceğini gösteriyor.Sözkonusu dağıtımlar 1999,2000 ve 2003'te yani Pardus'un ortaya çıktığı 2005'ten cok önce cıktı.
Pardus ekibi bu yöntemi biliyordu. Gentoo, Linux From Scratch ve Puppy Linux ile mecazi anlamda bir gecede bir Linux dağıtımı yaptılar ve bunu aylarca yıllarca çalışıp gerçekten orjinal bir dağıtım yapmış gibi pazarladılar, Tübitak'tan destek kredilerini cebe indirdiler, sonra ödül törenleri için devlet kasasında gezdiler tozdular. Tabi 2005'li yıllarda Internet yeni, Linux 'un adını bile kimse bilmiyor, herkese orjinal Linux yaptık diye yutturdular. 2011'de orjinal denilen Pardus'u bu sekilde Gentoo, Linux From Scratch, Puppy Linux kullanarak güncellemek hem zor olacak hem de ekibin foyası meydana çıkacağı için Debian'a geçtik dediler.
Buyurun tutorial burada. İngilizce. Ocak 2008'de yazılmış. Bu tutorial'ı Türkçeye cevirip güncellersem, bu tutorial'ı uygulayan herkes kendi orjinal Linux dağıtımını yayınlayabilir, bir bakmışsın yarın 100.000 tane birbirinden farklı Pardus dağıtımı var, Türkiye orjinal Linux dağıtımlarında rekor kıran ülke olmuş!
How To Roll Your Own Linux - 23.01.2008

Whether you want to customize Knoppix, re-spin an existing distribution of the open-source operating system,
like Puppy Linux, or are intent on creating your own package from scratch, we'll walk you through the process.
DIY: Do It Yourself. That's how Linux got started. A group of volunteers,
inspired and led by Linus Torvalds, created the greatest DIY operating
system the world has ever seen. You, too, can create your own Linux
distribution. Here's how.

It sounds daunting, and there's a lot that's definitely not for
beginners. But in terms of what you can learn along the way and what you
end up with, it's on a par with building your own PC from scratch.
Granted, as with building a PC from scratch, there are still plenty of
reasons to buy something off the shelf -- or to grab an existing
distribution and simply use that. That said, there are a few solid
rationales for rolling your own distro:

For education. Sometimes the best way to get to know something
is just to stick your hands under the hood and get 'em dirty -- with a
little guidance, of course. There's no guarantee that you'll get to know
everything, but you will gain a fearlessness about the process of
learning and a sense of where to go to get answers about something (and
how to get those answers) that you may not get by simply installing a
populist's distribution and getting quotidian work done.

For specific problem-solving or filling a gap. If there's some
oddball hardware configuration that you want to work with, for instance,
you can create a customization of a given distribution to work well
with that hardware. This might be something as simple as adding
kernel-level support for a given device, or something more elaborate. Or
maybe you want to create a distribution that fills a very specific
need. (A while back, I wrote about Hikarunix, a sadly-now-discontinued distribution devoted to Go players; it doesn't get more specialized than that.)

For fun. I call this the "why not?" rule. Linux exists to be
tinkered with, so tinker with it, and have a blast. Obviously you won't
want to trust any production data to a system you're doing such work
with, but that's no reason you can't have fun with it. And if something
gets messed up, you can always wipe the slate clean and start over.
(After all, you're not doing any of this in a production environment,
right?)

Caveats

A few things are worth keeping in mind before you dive in and start rolling.

Learn a little something about Linux first. Before you attempt
to create your own custom distro, make yourself at least moderately
familiar with Linux if you haven't done so already. In short: use it at
least a little bit. If you don't know the basics, there's little point
in trying to create a custom distro.

Have patience and pay attention. Any project of this scope,
even when automated to some degree, is likely to be long and
frustrating. Don't expect to get it all done in a day, and be prepared
to take notes as to what everything does and why.

Tweak at your own risk. Be mindful that any modifications you
make could have unexpected repercussions. For instance, if you decide to
disable kernel support for PC Card devices (perhaps because you're not
using your custom build on a notebook and don't want to include those
modules), you'll want to document that in the event anyone who uses a
notebook and depends on such devices won't be stuck if they use your
custom build. Even if you don't plan on distributing the resulting
build, it's still a good idea to document any major functional changes.
You'd be amazed at what you can forget further on down the line.
Go with stable over speedy. One of the possibilities you might
discover along the way is the possibility of using
compiler optimizations
to speed things up. This means compiling the source code for your
distribution's kernel or tool chain to use instructions implemented on a
specific variety of processor, such as the multimedia MMX / SSE / 3Dnow
extensions. The bad news is that implementing these optimizations can
be a flaky affair, and sometimes you don't find out just how flaky until
you've gone fairly far down into the build process. The default
compiler flags should work just fine for beginners. As Jim Gifford says
in the above-linked document, "The fact that I don't have any problems
compiling everything with [a certain instruction set] doesn't mean you
won't have any problems either."

Don't eat your own dog food -- yet. The term "eating your own
dog food" means using what you create in a quotidian fashion to test how
good it is. The roll-your-own-Linux version of this sentiment would be
to use the system you've created as your daily, production system.
Unless you're working on copies and not original data, this is not the
hottest idea on the world. Existing, publicly vetted distributions
already have been given a thorough shakedown by the community and are
less likely to have showstopper issues. Creating your own distribution
comes with far less of an assurance that you'll get a given level of
stability or feature completeness. But sometimes running into such walls
headlong is a way to learn about them firsthand, if you have the time
and inclination for it.

Respin An Existing Distribution

There are three basic ways to roll your own distribution, depending on
the scope of what you want to accomplish and the level of technical
expertise you have to bring to the project. The first, easiest, and
possibly the most immediately useful to most people, is remastering an
existing distribution.
Remastering, or respinning, involves installing a given distribution,
customizing it, and then recompiling the distribution, modifications and
all, back into an image file (typically an .ISO). In the last couple of
years this approach has become much easier thanks to collections of
community-created tools and scripts to automate the process, so it's
something that is rapidly becoming a native function for many
distributions. If you're just getting your feet wet with Linux and want
to try your hand at creating a modified distribution, this is the best
place to start.

One of my most personally beloved distributions, Puppy Linux,
can be remastered in this fashion in a number of different ways. The
most basic way to do this is through the built-in Puppy Simple CD
Remaster script, which recompiles everything in the current live file
system to a CD. The script will pause and prompt you as it goes along,
letting you know when and where to make any changes you'd like to apply
-- e.g., adding hardware customizations to the /etc directory. (Tip:
Puppy's default file manager (ROX-Filer) lets you explore an .ISO file
like a read-only directory, so you can peek manually at the results once
you're done.)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

The Simple Remaster script in Puppy Linux lets you take an existing installation and respin the results out to an ISO file.
Note that if you want to do this with a hard-drive-based install of
Puppy, your best bet is to create a "frugal" install of Puppy on the
hard drive, make whatever changes you want, and then respin that. The
"frugal" install allows Puppy to coexist with other operating systems on
the same partition (mainly other Linux installations). It stores the
entire contents of the Puppy install as five big files, one of them an
image file that represents Puppy's filesystem. This is as opposed to the
"full" installation, where Puppy requires a whole partition unto itself
and writes out all the files conventionally. The Simple CD Remaster
script will not work properly as-is if you have a full installation,
although allegedly it can be forced to do so.

The Simple CD Remaster script is probably the best place to get your
feet wet, since it gives you some exposure to how all this works in a
fairly controlled fashion. A more complicated but technically advanced
approach is the third-party HackyRemaster script. This script takes the
contents of the Puppy CD or .ISO file, expands it to a working folder
(which can be hosted anywhere), and lets you make any changes you like
directly to the file system. Once finished, the whole thing can be
recompressed and remastered back to an .ISO file.
Puppy Unleashed
involves taking a large (1.5 GB) archive of all the available packages
for Puppy and using that to build a custom distribution. Obviously, the
downside to this approach is that it requires that you download the
whole package archive and know a fair amount about what you're tinkering
with. Another possible starting point with Puppy is
Empty Crust,
a heavily stripped down version of Puppy Linux 1.0.7. It's admittedly
several revisions behind the current version of Puppy when you take it
out of the box, but still useful for this sort of work.

I've used Puppy as the major example for remastering/respinning Linux
because it's one of the simplest, but there are many other major
distributions that have similar functions. The ever-useful
Knoppix, the live-CD distribution
from which many others are commonly built, has a
walk through
that describes how to customize Knoppix quite thoroughly, from adding
or removing packages to customizing the look-and-feel of the system. And
Ubuntu, too, has a
method
for customizing its install CDs, although the tutorial in question
isn't very automatic -- there are, however, community-written scripts to
make the job that much easier.

As a side note, I should mention a clever online tool I encountered for creating your
own custom distribution: the Custom NimbleX CD builder,
which generates a custom-assembled .ISO of the tiny-but-useful
NimbleX distribution.
It's not as flexible as actually assembling a distribution by hand, but it's still quite useful.

Linux From Scratch

The next step up for those who are a little more ambitious about rolling
their own distribution is Linux From Scratch.

LFS (as I'll abbreviate it herein) is both a distribution and an online guidebook
for creating your own Linux distribution.
The LFS LiveCD,
which gives you a thoroughly spec'd-out environment for building your
own Linux installation, includes a full copy of the book itself on the
CD, and contains the sources you'll need to perform all the builds. It's
to Linux what Heathkit was to radios and early personal computers.

LFS assumes that you already have a fair amount of working knowledge of
Linux. At the very least, you should be able to find your way around the
command line and follow directions. That said, one of the beauties of
the LFS approach is that every single command you use to build the whole
distribution is documented from the inside out, so you aren't just
blindly following a set of instructions. The implications of everything
you're doing -- every command, every syntax switch -- are made clear to
you all along.
The actual creation of the new LFS Linux system is done by using an
existing Linux installation, a "host," as an environment in which to do
the work. Most of the time, you can just grab the LFS Live CD and use
that, since it includes an environment that's been specifically tailored
of work and reduces the number of variables that might
crop up.

There' some parallels between erecting a building from scratch and using
LFS to build a Linux distribution, and since it's a metaphor that the
LFS authors also have employed throughout their book I'll also use that
as a metaphor when it’s convenient.

1. Preliminaries. The first several steps are sort of like
breaking ground and pouring the foundation for a new building. You'll be
walked through setting up a file system (4 GB or so -- I'd say devote 8 GB or more; space is cheap), grabbing the basic set of packages
needed to get things running, and setting up a few other prefatory bits
like the user account you'll be using for most of the LFS work.

2. The Temporary System. The temp system is a little like the
scaffolding for the building you're putting up -- it's not the building
itself, but is essential to erecting it, and it will be removed when we
no longer need it. The temp system consists mainly of the tool chain
-- a set of utilities that you build that will in turn be used to build
the distribution proper, such as the GCC compiler. The tools in the
tool chain are themselves compiled from source -- a nice way to get some
crash-course exposure to the concept of compiling from source, which is
pretty indispensable when dealing with Linux and open-source software
as a whole.

3. Building And Booting The System Itself. Here we actually get to begin constructing the distribution proper -- i.e., raising the building. As before, all this work -- like creating the directories
most commonly used by the system -- will be done "by hand," with
details along the way about what everything is and why it's implemented
in this particular fashion. Then comes creating the boot scripts, which
control the system startup process, making the system bootable, and
(finally!) starting up your newly created LFS system.
The project doesn't end there, either. There are several other entries in the LFS "family"
of distribution-building projects, which you can use as the next step
up. First and most likely is the appropriately named Beyond Linux From Scratch,
which delves into the nitty-gritty of customizing just about every
aspect of your newly created Linux distribution. This is where you want
to go if you either have ambitions to turn your Linux distribution into
something more upscale and usable by others, or if you just want to
learn all the more about what goes into your typical Linux distribution
(the various X servers, the different command-line shells, etc.)

Hardened Linux From Scratch
lets you create a security-conscious version of Linux from the ground
up, although the project is still somewhat in flux (in their words,
"This book may be broken in some places, but less broken than before.") Cross Linux From Scratch
lets you perform the LFS build process using cross-compilation: to
quote their example, you could build a Sparc toolchain on an x86
machine, and then use that toolchain on the Sparc to build a Linux
distribution entirely from source there. This is probably the most
advanced of the LFS projects, and also the one with the narrowest scope
of appeal, but still fascinating in its own right and useful if you're
trying to build a Linux distribution for some exotic brand of hardware.

Yet another approach to the original LFS construction process is Automated Linux From Scratch,which gives you a high degree of automation for the LFS build process.
The way this is done deserves some kind of Nobel Prize for cleverness:
the entire LFS book itself is downloaded, and the script commands in the
text are extracted and run automatically. This way, it works directly
from the most recent version of the book, whatever it may be, and can be
used to build any of the LFS projects listed above. Note that this is
not a substitute for reading the book; you still need to perform a
certain amount of work to prepare the system, and have an understanding
d process to begin with.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Preparing a Linux From Scratch session via one of the automation
scripts. This isn't a substitute for knowing how to build a
distribution in LFS; you still need to know how to conduct the build
process from beginning to end.
Gentoo
No discussion of creating your own distribution from scratch would be complete without at least some discussion of Gentoo.
Like LFS, Gentoo is built from the ground up using source code, not
just during the initial setup process but later on down the line:
packages can be obtained as source and compiled specifically for your
machine's architecture, on-demand. And because of this, pretty much
every aspect of the entire system -- the packages used, the
optimizations used to compile them, and all the rest -- are at your
disposal.

That's both the good news and the bad news. Yes, it means you have the
power to configure the entire system from top to bottom, to make it
yours in a way almost no other distribution can be fine-tuned -- a
perfect tool for rolling your own. It also means you have the power to
totally mess things up, or at the very least get stuck at any number of
points along the way. Gentoo is definitely for experts only. As a friend
once put it, "If you have to ask how hard it is, you probably shouldn't
try it." That said, Gentoo can, and is, used as a production
environment by the careful and knowledgeable.

The process for creating a Gentoo system is fairly similar to creating
an LFS system. First, you obtain one of several possible installation
CDs, depending on the machine architecture you're working with. The
32-bit x86 version of Gentoo, for instance, comes on a different CD than
the 64-bit edition. (Note that the links from here are to the x86
version of the documentation for Gentoo; you will need to look in a
different place for other architectures.)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Starting a Gentoo installation process with the Gentoo Live CD. The
regular command-line version of Gentoo's install CD will work just fine
as well, but some people may be more comfortable with a GUI.
After booting the CD and configuring the network and installation
partitions, you then download what's called a stage3 archive or stage3
tarball. The name "stage3" comes from the fact that earlier versions of
Gentoo required that you go through up to two earlier stages of the
installation -- bootstrapping the buildchain.
The stage3 archive contains everything you need to get started as
quickly as possible for your particular machine architecture without
having to go through those first two stages.
The next step involves making use of Gentoo's
Portage
package system to assemble the rest of the pieces and bring the system
up to date. Because Gentoo revolves around source code as closely as
possible, Portage doesn't grab precompiled packages from a repository --
it downloads the most recent source code for a given package, compiles
it "on demand" for the platform you're running on, and then adds it to
your system. Because compiling can be slow, especially if you're
compiling a whole system's complement of A-list programs, some major
applications (Firefox, for instance) are available in a precompiled
package.

At this stage you also have the option of tweaking how Portage compiles
packages, such as what optimizations are applied, although you'll
generally want to keep this minimal the first time out. A similar amount
of tweaking can be applied to building the kernel itself, so that
features like multiprocessor/multicore or PC Card support can be enabled
or disabled. Again, be warned that trying to tweak everything the first
time out may only make things worse -- save it for when you've run
through this whole process at least once with as close to a stock
s you're planning to use.

Once you've created the system proper, one of the other key elements you
may work with to further shape Gentoo is USE flags. These flags, set in
an environment variable, are used in conjunction with building packages
-- they let you include or exclude support for specific features from
various packages as a way to streamline or expand your Gentoo build. For
ou're creating a system that doesn't need support for X11
(like a headless server that you're only administering from a command
line), you can use the -X flag to negate compiling in support for X11.

To create a system that you will actually be distributing to others, you need to get some experience with a Gentoo tool named Catalyst,
which is designed specifically for building components of a released
Linux distribution. The stage3 tarball you installed by hand earlier is
one of the things you build with Catalyst. It's also possible to
build a live CD
using Catalyst as one of the tools to accomplish that
(or build one from scratch without Catalyst, which allegedly has slightly more flexibility).

Share And Share Alike

So what's the next step after creating a distribution of your very own?
Aside from "eating your own dog food," as described above, you might
want to share the love: release it to the public.

It's an optional step, but a hugely useful one, and you may realize that
the microdistribution you cobbled together has an audience after all.
If your audience is thoughtful, you'll get valuable feedback on what
works and what doesn't. And even if you have no intention of releasing
the distribution broadly, you may learn things that help you improve
what you're trying to do.
There's a few ways to get a distribution out there. One of the most common is to submit mention of it to
DistroWatch,
probably the single most well-trafficked site that deals with the
panopoly of Linux distributions out there. As I write this, its
submissions form is offline pending some reworking, but DistroWatch can
be contracted via e-mail; also note that it doesn't accept submissions
for certain types of distributions at all (such as those hosted within
Windows).

Actual hosting space for a distribution is another story. SourceForge
generally doesn't accept hosting for Linux distributions due to the size
involved, although it can be used to host the bug-tracking or
discussion lists for such a project as long as the data itself is kept
somewhere else. Fortunately, Web space has become amazingly cheap as of
late, although to make the distribution a little less onerous you may
want to use BitTorrent as a way to offset the bandwidth burden.

Remember to distribute the source tree as well. I'm assuming for the
sake of argument that the distribution you'll be creating, and its
component packages, are GPLed, so remember to also distribute the source
code. The source doesn't have to be provided in the same package as the
binaries, especially since the source tree can be quite large; several
gigabytes isn't unheard of. What matters is that you make it available
and document that fact, especially if you end up making any changes to
the source.
Finally, speaking of documentation, that's something else you may want
to provide with your new distribution. Whether it's just a simple set of
README pages or a full wiki, you'll want to take the time to talk about
what's special about your distro -- quirks you've noticed, things to
try (or not try!), and ideas for where you're going with it in future
builds. A distribution is, after all, always a work in progress.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AngryGamer 8 ay
paket yoneticisini tekrar pisi yaparlarsa kullanirim belki, onun disinda herhangi bir debian tabanli isletim sisteminden farki yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vonderplanitz 8 ay AngryGamer
﻿
Gerçek bir Unix kullanıcısı paket yönetici olmadan istediği yazılımı kurabilmeli. Örneğin ben Raspberry Pi'de paket yöneticisi olmadan Nginx web sunucu, pure-ftpd FTP sunucu, PHP'yi paket yöneticisi olmadan kaynak dosyalarından derleyerek kuruyorum. Unix'in asıl esprisi de budur zaten, istediğiniz özelliklerde yazılımı derleyip kurmak.
Paket yöneticisi ile başkasının derlediği bir şeyi kurmuş oluyorsunuz ki o da gereksiz özelliklerin eklenmesi ile boyutu şişmiş bir yazılım anlamına geliyor ayrıca paket repertuarında çoğu kez istediğiniz ekstra/custom özellikler olmuyor. Power user iseniz eninde sonunda yazılımı kendiniz derlemek zorunda kalabiliyorsunuz.
Ben şu anda istesem Raspberry Pi 'de çalışacak şekilde Firefox'u bile derleyebilirim, masaüstü Ubuntu sistemimde Firefox 'u Rasppian ARM host-system olacak şekilde cross-compile ile derleyerek (cunku 256MB RAM'li Raspberry'de Firefox derlemeye yetecek güç yok :)
macOS 'de Homebrew adlı paket yöneticisi cok popüler fakat macOS 'de istediğiniz yazılımı kurabilmek için Homebrew tabi ki şart değil. Benim Mac bilgisayarlarda birçok yazılım Homebrew kullanmadan derleyerek kuruyorum. Unix bu işler için cok uygun. pisi veya başka paket yöneticilerine bu kadar bağlanmak gereksiz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tostu kaça kıstırin 8 ay
pardus wallpaperli windowstur o..pardus olsa duramazsin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hendrik Johannes Cruijff 8 ay
Yerli bir arama motoru vardı ne oldu iş tabi çakma idi değil mi ulan varya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12815 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
pardus, tübitak ve
5 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Türkiye’nin yeni uyduları Airbus işbirliği ile yapılacak 1 yıl DARPA drone-robot ordusu için fikir arıyor 1 yıl Bazı Galaxy S8 modelleri için Oreo Beta güncellemesi haftaya yayınlanacak 1 yıl Google ve Cisco, Kubernetes odaklı bulut altyapısı kuruyor 1 yıl Parrot çiftçilere ve itfaiyecilere yönelik Drone geliştirdi 1 yıl Samsung’un yeni nesil NVMe SSD kartları görünmeye başladı 1 yıl AMD’den madencilere sevindirici haber: 12 karta kadar destek geldi 1 yıl Ameliyatlarda robot kullanımı ameliyatın sonucunu etkilemiyor 1 yıl 10 soruda Turkcell'in yeni arama motoru Yaani hakkında merak edilenler 1 yıl Uber kendi kredi kartını kullanıma sunuyor 1 yıl Facebook'ta 4K video testleri başladı 1 yıl Sony Xperia Hello robot hoparlör duyuruldu 1 yıl NuTonomy firmasını satın alan Delphi otonom sürüş yarışında iddialı 1 yıl Vadaa ve Selpak fili gibi eşsiz karakterlerin tasarımcısı Ozan Kaygısız ile buluştuk 1 yıl Apple, iPhone X'in üretimi için kolaya kaçtı iddiası [Güncelleme] 1 yıl Daimler elektrikli kamyonunu Tesla'dan önce sahneye çıkardı 1 yıl Google Lens ilk nesil Pixel telefonlarına geldi 1 yıl Rusya'nın yeni nükleer füzesi Satan 2 test için hazır 1 yıl 8 çekirdek 16 izlekli devler kapışıyor! i7 7820X vs Ryzen 7 1800X! 1 yıl Apple'ın Safari tarayıcısı artık daha az bellek tüketiyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Milli işletim sistemi Pardus tekrar ayağa kaldırıldı Sonraki Samsung, kablosuz şarj menzilini arttıran yeni bir patent başvurusunda bulundu 1 yıl Türk yapımı PC oyunu Tartarus 21 Kasım'da çıkacak 1 yıl Yeni nesil Sony robot köpek gelecek yıl bizlerle 1 yıl iMac Pro için AMD Radeon Pro Vega üretimi hızlanıyor 1 yıl Apple CEO'su Tim Cook görevini bırakmaya mı hazırlanıyor? 1 yıl Yerli jet motoru için anlaşma tamam, çalışmalar başlıyor! 1 yıl Apple kablosuz şarj konusunda uzmanlaşmış PowerbyProxi'yi satın aldı 1 yıl Bad Rabbit fidye yazılımı Türkiye'yi de hedef alıyor 1 yıl Nintendo'nun Animal Crossing oyunu kamp temasıyla mobil platforma geliyor 1 yıl Teknotel Kurumsal Kısa 1 yıl Bitcoin'de yeni çatallanma: Bitcoin Gold ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın ilk raysız treni denemelere başladı 1 yıl Netflix'ten Stranger Things için Barış Manço'lu fragman 1 yıl Instagram canlı yayınlarına yeni bir özellik eklendi 1 yıl AMD yıllar sonra kara geçmeyi başardı 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi dünyanın en hızlı alerji testini onayladı 1 yıl Yerli arama motoru Yaani resmen tanıtıldı! İşte tüm detaylar: 1 yıl HTC U11 Plus kablosuz şarj özelliğiyle mi geliyor? 1 yıl Huawei sadece 9 ayda 100 milyon akıllı telefon sattı 1 yıl MasterCard'dan blockchain tabanlı ödeme imkanı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim