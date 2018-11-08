Milli muharip uçak için motor geliştirme çalışmalarında sözleşme imzalandı

Tam Boyutta Gör



Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından daha önce de paylaşılan bilgiler ışığında milli muharip uçağın yerli motor ile uçacağı daha önce aktarılmıştı. Özellikle TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in hemen her fırsatta dile getirdiği konuya ilişkin resmi sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ifadeleri şöyle: "Milli muharip uçağının motorunun yerli olması için nihai hedefimiz var. Bunun için şirket kurduk. Amacımız uçağın motorunun yerli ve milli olması. Teknolojik açıdan tüm unsurlara hakim olmamız çok önemli. Fikri mülkiyet haklarının da bize ait olması çok önemli. Milli muharip uçağı projesi kapsamında yabancı bazı motor şirketlerine kapı kapatılmış değil. Sürenin uzunluğu göz önünde bulundurularak bu şirketlerin yaptığı teklifler inceleniyor."



TRMOTOR tarafından gerçekleştirilecek motor geliştirme çalışmaları ile TAI tarafından İngiltere’den de alınan mühendislik desteği ile Türk mühendisler tarafından tasarlanıp geliştirilecek ve sonrasında ülkemizde üretilip yerli motor ile uçacak olan TF-X projesi için alt yapı çalışmaları da tamamlanmaya başladı.

Turbofan tasarım, geliştirme, test alt yapısı gibi pek çok teknolojik kazanım noktasında çalışmalar başlamış durumda. Motorun kritik alt sistem ve parça tasarımları yerli olarak geliştirilecek. Motor konusunda tecrübe sahip iki önemli firmanın da iştiraki ile kurulan TRMOTOR, ülkemizdeki motor çalışmalarına öncülük edecek bir şirket vizyonuyla hayata geçirildi.





Şirketin %55’i ana sermayedar olan BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojiler A.Ş.’ye ait. TAI’nin ise %35 oranında bir hissesi bulunuyor. Geri kalan %10’luk kısım ise SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.’ye ait. SSTEK, Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olarak kurulan özel bir şirket konumunda.

* Görsel, Milli Muharip Uçak'ta yer alacak yerli motor ile benzerlikler taşıyabileceği tahmin edilen EJ200'e aittir. Temsili olarak eklenmiştir.