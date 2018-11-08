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Milli muharip uçak için motor geliştirme çalışmalarında sözleşme imzalandı

Milli Muharip Uçak Özgün Motor Geliştirme Programı Çerçeve Sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile TRMOTOR arasında imzalandı. Konuya ilişkin detaylar yazımızda.
6 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli muharip uçak için motor geliştirme çalışmalarında sözleşme imzalandı
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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından daha önce de paylaşılan bilgiler ışığında milli muharip uçağın yerli motor ile uçacağı daha önce aktarılmıştı. Özellikle TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in hemen her fırsatta dile getirdiği konuya ilişkin resmi sözleşme imzalandı.
İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ifadeleri şöyle: "Milli muharip uçağının motorunun yerli olması için nihai hedefimiz var. Bunun için şirket kurduk. Amacımız uçağın motorunun yerli ve milli olması. Teknolojik açıdan tüm unsurlara hakim olmamız çok önemli. Fikri mülkiyet haklarının da bize ait olması çok önemli.  Milli muharip uçağı projesi kapsamında yabancı bazı motor şirketlerine kapı kapatılmış değil. Sürenin uzunluğu göz önünde bulundurularak bu şirketlerin yaptığı teklifler inceleniyor."


TRMOTOR tarafından gerçekleştirilecek motor geliştirme çalışmaları ile TAI tarafından İngiltere’den de alınan mühendislik desteği ile Türk mühendisler tarafından tasarlanıp geliştirilecek ve sonrasında ülkemizde üretilip yerli motor ile uçacak olan TF-X projesi için alt yapı çalışmaları da tamamlanmaya başladı.

Turbofan tasarım, geliştirme, test alt yapısı gibi pek çok teknolojik kazanım noktasında çalışmalar başlamış durumda. Motorun kritik alt sistem ve parça tasarımları yerli olarak geliştirilecek. Motor konusunda tecrübe sahip iki önemli firmanın da iştiraki ile kurulan TRMOTOR, ülkemizdeki motor çalışmalarına öncülük edecek bir şirket vizyonuyla hayata geçirildi.


Şirketin %55’i ana sermayedar olan BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojiler A.Ş.’ye ait. TAI’nin ise %35 oranında bir hissesi bulunuyor. Geri kalan %10’luk kısım ise SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.’ye ait. SSTEK, Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olarak kurulan özel bir şirket konumunda.

* Görsel, Milli Muharip Uçak'ta yer alacak yerli motor ile benzerlikler taşıyabileceği tahmin edilen EJ200'e aittir. Temsili olarak eklenmiştir.
 

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Last Troll Bender 6 ay en beğenilen
Yerli otomobilimiz göklerde.
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sonofmana 6 ay
Saman ithal ediyoruz saman saman... Millet 17000 tl lik iphone alamıyor neden bunları haber yapmıyorsun DH?
Ben anlamam motor, uçak felan... Cebime girene bakarım. Diyenleri engelleme postu.
Saman ithal ediyoruz saman saman... Millet 17000 tl lik iphone alamıyor neden bunları haber yapmıyorsun DH?Ben anlamam motor, uçak felan... Cebime girene b...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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MustafaC53 6 ay
Hadi inşallah, olacak bu iş.
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ilkerinanç 3 ay
Tank ihalesinin Koç grubuna verilmemesi bence çok iyi oldu.
Ne yapacağı belli olmaz onların yarın öbür gün.
Bence yerinde bir hareket ,geç olsun güç olamsın.
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Parsbey 3 ay
Otokar seri üretime hazırım dedi tank ihalesinde. Ona verilmiş olsa şuan envantere girmeye başlamıştı tankımız.
Otokar ın teklifi pahalı denildi peki bmc nin teklifi ne?
Fabrikası bile olmayan bmc ye ihale neden verildi?
Fabrika kurmayı beceremeyince neden devletin fabrikası peşkeş çekiliyor?
Bu soruların cevabını biz biliyoruz. Rant.
Bakalım akplilerin cevabı ne olacak.
Dolayısı ile daha tank motorunu yapmaktan çok çok uzak olan bmc motor işinin zirve noktası olan muharip uçak motorunu mu yapacak?
100 yıldır uçak yapan ruslar bile su57 için yeni nesil motor yapmakta hala başarılı olamadılar.
O yüzden rüya görmeyin. Yerli uçağımız göklerde misali bu da bir seçim gazı.
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DH Misafiri 6 ay
Yurdumun güzel insanları ne yapmaya çalşıyorsunuz anlayamadım sorun bende galiba ülkedeki gelişmeyi büyük dönüşümü görmüyormusunuz göremiyormusunuz yoksa görmekmi istemiyorsunuz TSK kendi envanterinin yüzde 67 sini türkiyeden yerli imkanlarla karşılıyor bunu zeytindalı harekatında ıspatladı zaten.yani söylemden ibaret değil gören görüyor dünya görüyor ön şartsız tarafsız bakan görür.Saygılarımla.
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Gt95 6 ay
bu Millet Belediye hizmetine oy veriyor bu haberler seçimi etkilemez
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Gt95 6 ay
oldu mu şimdi bu haber Allah aşkına milli motor değil diye aşağılayanlar için kötü bir haber artık onada muhalefet edemeyecekler herşey Milli oluyor :)
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Morichannnn 6 ay
Kaç yıldır daha Tank yapılamadı, bu mu yapılacak? Lütfen güldürmeyiniz.
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harbidenmi 6 ay
Zatem milli uçağımız uçmuyormuydu alın onun motorunu kullanın ne o yoksa o damı yalandı




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tacimmüdür 6 ay
şu motoru yapında dilinizden kurtulalım artık
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bluedevil866 6 ay
Alman lisansli kore cakmasi tank yapiyorduk kardesim?
ne oldu o is?
2017 de seri uretime geciyorduk panpalar...
ingilizler ucak motorlarini mevcut teknolojileri ile yukseltecekleri zaman bile projeye 10 milyar pound aktariyor.
bizimkiler yiyip icip , ayirdiklari 5-10 milyon dolarla yerli ucak urettiklerini cok da guzel yediriyor millete.
Tusas denilen firma amerikan General`in yan sanayisi konumunda. kime neyi anlatiyorsunuz siz birader? sacma sapan yorumlar var. adam ertugrulu izleyip gaza geliyor. bu kiytirik video ile yarin edirne yolundan almanyayi fethe kalkar biraz daha gazlasan...
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Umiyy231 6 ay bluedevil866
Kardeş taman bunları hepsi doğru diyelim sıfırdan uçak tank üretmek nasıl olacak yıllardır çinliler kopyala yapıyor bir şey kaybetti mı hiç olmasa ürüne kimse karışamıyor benim için yerlilik bu ürünü tüm yazılımı bize olmasıdır
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Parsbey 6 ay
Tei dururken %49u katara ait olan bir firmaya uçak motoru işini vermek.
Rant kokuları geliyor yine.
Altay tankını yapsın önce bmc. Orada da pis kokular geliyor.
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McLaren64 6 ay Parsbey
TEI'nin %49'u kimin? GE'nin %49 ortaklığı var TEI'de.
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