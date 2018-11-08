Milli muharip uçak için motor geliştirme çalışmalarında sözleşme imzalandı

TRMOTOR tarafından gerçekleştirilecek motor geliştirme çalışmaları ile TAI tarafından İngiltere’den de alınan mühendislik desteği ile Türk mühendisler tarafından tasarlanıp geliştirilecek ve sonrasında ülkemizde üretilip yerli motor ile uçacak olan TF-X projesi için alt yapı çalışmaları da tamamlanmaya başladı.
Turbofan tasarım, geliştirme, test alt yapısı gibi pek çok teknolojik kazanım noktasında çalışmalar başlamış durumda. Motorun kritik alt sistem ve parça tasarımları yerli olarak geliştirilecek. Motor konusunda tecrübe sahip iki önemli firmanın da iştiraki ile kurulan TRMOTOR, ülkemizdeki motor çalışmalarına öncülük edecek bir şirket vizyonuyla hayata geçirildi.
Şirketin %55’i ana sermayedar olan BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojiler A.Ş.’ye ait. TAI’nin ise %35 oranında bir hissesi bulunuyor. Geri kalan %10’luk kısım ise SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.’ye ait. SSTEK, Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki olarak kurulan özel bir şirket konumunda.
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Ben anlamam motor, uçak felan... Cebime girene bakarım. Diyenleri engelleme postu.