Milli uçağımız Hürkuş silahlandı, 2018’de etkin göreve başlıyor!

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F-16’ların uçuş maliyetinin bütçede yarattığı yükü hafifletmesi ve özellikle ülkemizdeki coğrafyaya uygun kullanım imkânı sayesinde Hürkuş-C Türk Silahlı Kuvvetleri’nde önemli bir misyon üstlenecek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terör operasyonlarında çok daha etkili, pratik ve düşük maliyetli olacak olan uçak, Amerika’nın Rockwell OV-10 uçaklarını 2015 yılında modernize ederek Irak’ta kullanmasına benzer bir amaçla envantere girecek.

Savunma Sanayi Bakanlığı’nın 2018 yılında envantere gireceğini açıkladığı uçakla ilgili hem TAI tarafından hem de müsteşarlıktan bazı görseller paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde makineli tüfek veya benzeri bir teknoloji göremedik ancak Asellir-300 (Wescam MX-15 de olabilir), UMTAS (2’li batarya) ve Cirit (dörtlü modül halinde) füzeleri ile winglet monteli olduğu açık bir şekilde anlaşılıyor.

Yakın hava desteğinde önemli rol oynayacak olan Hürkuş-C bilindiği üzere Hürkuş-A prototipinden modifiye edilerek hazırlandı. Körfez ülkelerine de ihraç edilmesi yönünde çeşitli görüşmeler yapıldığı bilinen uçak, 1500kg yük taşıyabilme kapasitesine sahip. Bu nedenle TEBER 82’yi veya SOM gibi füze ağırlığı 600kg, harp başlığı 230kg olan etkili havadan karaya füzeleri taşıyamayacaktır. Zaten atılacak yükseklik ve hız da kullanım için uygun olmayacaktır.

Özellikle kullanım amacı düşünüldüğünde askeri anlamda çok ciddi bir açığı karşılayacak olan Hürkuş-C dileriz çok yakın zamanda terörle mücadelede ATAK helikopterinde olduğu gibi etkin rol oynamaya kısa sürede başlar.