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Milli uçağımız Hürkuş silahlandı, 2018’de etkin göreve başlıyor!

Türk mühendislerinin ürünü milli uçağımız Hürkuş’un silahlı versiyonu olan Hürkuş-C uçuş için gün saymaya başladı. 2018 yılında TSK envanterine girecek uçağın detayları ve paylaşılan resmi görüntüler.
2 yıl
19,1b
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353
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli uçağımız Hürkuş silahlandı, 2018’de etkin göreve başlıyor!
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F-16’ların uçuş maliyetinin bütçede yarattığı yükü hafifletmesi ve özellikle ülkemizdeki coğrafyaya uygun kullanım imkânı sayesinde Hürkuş-C Türk Silahlı Kuvvetleri’nde önemli bir misyon üstlenecek. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terör operasyonlarında çok daha etkili, pratik ve düşük maliyetli olacak olan uçak, Amerika’nın Rockwell OV-10 uçaklarını 2015 yılında modernize ederek Irak’ta kullanmasına benzer bir amaçla envantere girecek.

Savunma Sanayi Bakanlığı’nın 2018 yılında envantere gireceğini açıkladığı uçakla ilgili hem TAI tarafından hem de müsteşarlıktan bazı görseller paylaşıldı. Paylaşılan görsellerde makineli tüfek veya benzeri bir teknoloji göremedik ancak Asellir-300 (Wescam MX-15 de olabilir), UMTAS (2’li batarya) ve Cirit (dörtlü modül halinde) füzeleri ile winglet monteli olduğu açık bir şekilde anlaşılıyor.

Yakın hava desteğinde önemli rol oynayacak olan Hürkuş-C bilindiği üzere Hürkuş-A prototipinden modifiye edilerek hazırlandı. Körfez ülkelerine de ihraç edilmesi yönünde çeşitli görüşmeler yapıldığı bilinen uçak, 1500kg yük taşıyabilme kapasitesine sahip. Bu nedenle TEBER 82’yi veya SOM gibi füze ağırlığı 600kg, harp başlığı 230kg olan etkili havadan karaya füzeleri taşıyamayacaktır. Zaten atılacak yükseklik ve hız da kullanım için uygun olmayacaktır.

Özellikle kullanım amacı düşünüldüğünde askeri anlamda çok ciddi bir açığı karşılayacak olan Hürkuş-C dileriz çok yakın zamanda terörle mücadelede ATAK helikopterinde olduğu gibi etkin rol oynamaya kısa sürede başlar.


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reguse 2 yıl en beğenilen
Referandum çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor
7 Yanıt Yanıtla +323
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ferfecir66 2 yıl
Gelmis gene istemezukculer
Millet ucak yaparken biz basbakan asip darbelerle ugrasiyiduk ha bide ucak fabrikalarini kapatiyoduk
2 Yanıt Yanıtla +264
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Sta1ker 2 yıl
Azılı muhalifler çekememezliğe başlamışlar. Forum resmen devlet düşmanı dolu sanki, pkklı leşi alacak diye bu yaygara forumda
2 Yanıt Yanıtla +222
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yunus626emre 2 yıl
Motoru çalıştırmak için amerikadan izin isteyeceğiz :)
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akustika 2 yıl yunus626emre
yunus626emre
Motoru çalıştırmak için amerikadan izin isteyeceğiz :)

Eğer motorun projesine para verip, üretimini burda yapsaydık lisans hakları açısından dediğin doğruydu. Ama bu motor aslında devşirme bir motor. Devrim arabalarının motoru gibi düşün. Kopya bir motor ama hesaplarıyla mühendislik olarak doğrulanmış bir motor. Kimseye bağımlı değiliz.
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akustika 2 yıl
Arkadaşlar motordan yürümüşsünüz iyi güzel hoşta; bu uçağın motoru yerli. TEI'nin pistonlu motorlar departmanı tarafından tasarlandı ve üretiliyor.
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BlackGhost12 2 yıl
Motoru yerli mi? (NOKTA)
Her yıl bir sonraki yıl yada 10 yıl ilerisine tarih atıyorlar. Sadece kandırmaca.
Evet belki bu uçak yapılır ama bu ülke 5. Nesil uçak yapmaya uğraşmaz. O kadar babayiğit siyasetçi,idareci yok...
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basturk9027 2 yıl
Silahli teyyare animasyonumu görüyorum banamı öyle geliyor ?
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ali_ihsan21 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Amerikadaki Lockheed Martin fabrikasının fotoğrafını Aselsan diye paylaşmışlar, referandum çalışmaları tam gaz hatta turbo.
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DARBE 2 yıl
Ben bixi nişancısıydım. pas, yağmur, çamur, kar, buz, toz, toprak hiçbirşey onu engelleyemezdi. G3 de kullandım tabi. Çok sorun yaşatıyordu, özellikle operasyon dağ taş ortamında. Yoksa karakol, sınır mevzi nöbetlerinde tercih edilebilir, bakımlı tuttuktan sonra.
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DH Misafiri 2 yıl
çok gereksiiizz olmuşşşş.
dünya gider marsa biz mersine
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Krone 2 yıl
Şaka bir yana A10 tarzı yakın hava desteği sağlayabilen bir uçak olursa güzel olabilir. 20 yada 30 mm'lik bir silah lazım.
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PAUL WALKER 2 yıl
3D model uçağa silahlandırmışlar


İroni tabi ki seçim yatırımı
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gokhyildiz 2 yıl
donanım haber ile ne alakası var bu ve bunun gibi haberlerin ben o ilişkiyi kuramıyorum?
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-Atletli 2 yıl gokhyildiz
gokhyildiz
donanım haber ile ne alakası var bu ve bunun gibi haberlerin ben o ilişkiyi kuramıyorum?

O uçakta donanım yazılım yokmu ?
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