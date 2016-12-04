Minecraft Pocket Edition 5.yılını kutluyor

Popüler oyun Minecraft 5.yılını kutluyor ve bunun için Windows 10 ve Pocket Edition sürümlerine The Ender güncellemesini yayınlayacak.

The Ender

Mojang'ın Minecraft'ı yayınlamasının üzerinden 5 sene geçti gidiyor. Bu önemli başarıyı 1.0 sürümü The Ender ile kutluyor. The Ender güncellemesiyle birlikte Minecraft Pocket Edition için yeni bir bölüm açılacak.

Yapılan açıklama "The Ender güncellemesi oyunu büyük 1.0 sürümüne yükseltecek ve Minecraft için 'tam oyun döngüsünü' tamamlamış olacak. Size The End -Son- getirmiş olacak olsak da Pocket Edition'ı bitirmekten hala çok uzağız." şeklinde.

http://www.phonearena.com/news/Minecraft-Pocket-Edition-celebrates-5-years-with-a-new-trailer-for-the-Ender-Dragon-update_id88582