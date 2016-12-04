Minecraft Pocket Edition 5.yılını kutluyor

Popüler oyun Minecraft 5.yılını kutluyor ve bunun için Windows 10 ve Pocket Edition sürümlerine The Ender güncellemesini yayınlayacak.
The Ender
Mojang'ın Minecraft'ı yayınlamasının üzerinden 5 sene geçti gidiyor. Bu önemli başarıyı 1.0 sürümü The Ender ile kutluyor. The Ender güncellemesiyle birlikte Minecraft Pocket Edition için yeni bir bölüm açılacak.
Yapılan açıklama "The Ender güncellemesi oyunu büyük 1.0 sürümüne yükseltecek ve Minecraft için 'tam oyun döngüsünü' tamamlamış olacak. Size The End -Son- getirmiş olacak olsak da Pocket Edition'ı bitirmekten hala çok uzağız." şeklinde.
http://www.phonearena.com/news/Minecraft-Pocket-Edition-celebrates-5-years-with-a-new-trailer-for-the-Ender-Dragon-update_id88582 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Görüntü olarak atari vari pixel görüntüsü o kadar ön yargı oluşturuyor ki anlatamam. Aynı sizin önyargılarınız dahil.
Bilgisayar mühendisliği veya elektronik ile ilgili bölüm okuyanlar, Mantık Devreleri (LOGIC GATES) dersini almıştır.
Bir oyun düşünün ki mantık devrelerindeki AND, OR, NOR, XOR kapılarının hepsi tasarlanabilsin. Oyun öyle yenilikçi bir mimariye sahip ki, logic gates ile devre tasarımı yapan programların yaptığı şeyi oyunda yaptırıyor. Bu oyunu OYNAYARAK CPU tasarlayan adamlar var.
Çoğu kişinin oyunu oynamaya kapasitesi yetmediği için çok yaftalıyor. 27 yaşında Bilgisayar Mühendisi adamım, benimde anlamadığım bir çok yanı var oyunun ancak, "-bu oyunu oynayanlar ne kadar salak" manasına gelecek bir cümle kurmuyorum ki, kurarsam bu benim bilgisizliğimi ve cehaletimi gösterir.
parca parca saticaz diye pc deki seyleri portlamayi maharet gosteriyolar