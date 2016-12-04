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Minecraft Pocket Edition 5.yılını kutluyor

Minecraft 5. yılını The Ender güncellemesiyle kutluyor. Pocket Edition ve Windows 10 Edition'a yakında yayınlanacak güncelleme oyunu büyük 1.0 sürümüne yükseltecek.
2 yıl
8b
1
8
Oyunlar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Popüler oyun Minecraft 5.yılını kutluyor ve bunun için Windows 10 ve Pocket Edition sürümlerine The Ender güncellemesini yayınlayacak.

The Ender

 Mojang'ın Minecraft'ı yayınlamasının üzerinden 5 sene geçti gidiyor. Bu önemli başarıyı 1.0 sürümü The Ender ile kutluyor. The Ender güncellemesiyle birlikte Minecraft Pocket Edition için yeni bir bölüm açılacak.
 Yapılan açıklama "The Ender güncellemesi oyunu büyük 1.0 sürümüne yükseltecek ve Minecraft için 'tam oyun döngüsünü' tamamlamış olacak. Size The End -Son- getirmiş olacak olsak da Pocket Edition'ı bitirmekten hala çok uzağız." şeklinde.
 

http://www.phonearena.com/news/Minecraft-Pocket-Edition-celebrates-5-years-with-a-new-trailer-for-the-Ender-Dragon-update_id88582 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ccguven 2 yıl en beğenilen
Oyunu tasarlayan bile bu oyunu bu insanlar nasıl oynuyor diye soruyordur eminim. Yeğenler oynuyor, onlar bebek tamam. Ok. Peki diğerleri?
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 2 yıl
Bilgisayar surumunde end kaç sene önce çıktı şimdi 1.11 de farklı şeyler geldi daha yeni end i getiriyorlar
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esmerbuyucu 2 yıl
Madem hala bitiremediniz neden hala sürüm numarasını 1.0 yapıyorsunuz ki? Algı yanıltması uygulamaktan başka bir şey değil.
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Onurmsq 2 yıl
Bu oyunu oynayan cocuk kör olmus.
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Colouse 2 yıl
PC'de 25 € veriyorsun ama daha fazla kazanmak zorundalar, Play Store'a da 15 TL ödemen gerekiyor. Kaldı ki Play Store'daki oyun daha tam sürüm bile değil, birçok eksiklik var. İndirim falan zaten yok. Almadım, almayacağım.
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ccguven 2 yıl en beğenilen
Oyunu tasarlayan bile bu oyunu bu insanlar nasıl oynuyor diye soruyordur eminim. Yeğenler oynuyor, onlar bebek tamam. Ok. Peki diğerleri?
1 Yanıt Yanıtla +5
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DraGonS 2 yıl ccguven
Orijinalden alıntı: ccguven

Oyunu tasarlayan bile bu oyunu bu insanlar nasıl oynuyor diye soruyordur eminim. Yeğenler oynuyor, onlar bebek tamam. Ok. Peki diğerleri?

Görüntü olarak atari vari pixel görüntüsü o kadar ön yargı oluşturuyor ki anlatamam. Aynı sizin önyargılarınız dahil.
Bilgisayar mühendisliği veya elektronik ile ilgili bölüm okuyanlar, Mantık Devreleri (LOGIC GATES) dersini almıştır.
Bir oyun düşünün ki mantık devrelerindeki AND, OR, NOR, XOR kapılarının hepsi tasarlanabilsin. Oyun öyle yenilikçi bir mimariye sahip ki, logic gates ile devre tasarımı yapan programların yaptığı şeyi oyunda yaptırıyor. Bu oyunu OYNAYARAK CPU tasarlayan adamlar var.

Çoğu kişinin oyunu oynamaya kapasitesi yetmediği için çok yaftalıyor. 27 yaşında Bilgisayar Mühendisi adamım, benimde anlamadığım bir çok yanı var oyunun ancak, "-bu oyunu oynayanlar ne kadar salak" manasına gelecek bir cümle kurmuyorum ki, kurarsam bu benim bilgisizliğimi ve cehaletimi gösterir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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lapatid 2 yıl
sanki yenilik getiriyolar
parca parca saticaz diye pc deki seyleri portlamayi maharet gosteriyolar
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