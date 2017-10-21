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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mitsubishi 2020'ye kadar 6 yeni model piyasaya sürecek

Renault-Nissan İttifakı bünyesine giren Mitsubishi, büyüme çalışmalarını kamuoyuna duyurdu. Şirket planında, 2019 yılına kadar piyasaya 6 yeni model sunmayı hedefliyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mitsubishi büyüme odaklı 3 yıllık planını duyurdu, plan 6 adet yeni araç barındırıyor. Planda yıllık araç satışının %30 artarak 1,3 milyon adete ulaşması yer alırken,  2019 yılı sonunda yüzde 6 veya daha fazla işletme kar marjı hedefleniyor.
Planı üç ana madde etrafında toplayan üretici bunları ürün yenileme, gelir artışını sağlamak için çekirdek pazarlara odaklanma ve maliyet optimizasyonu oluşturuyor.
Planın ilk maddesi olan ürün yenilemesinde altı farklı aracın varlığından söz edilirken, bu araçlar tamamen yeni modeller olacak. Bu altı araçlar arasında son dönemde ortaya çıkan Eclipse Cross SUV ve Xpander modelleri de yer alıyor. Mitsubishi bu üç yılın sonunda dünya çapında satış hacminin %70'ini oluşturan en çok satan beş modelinin SUV, 4×4 ve prizli hibrit araçların (PHEV) karışımından olmasını bekliyor.
Planın ikinci parçası olan çekirdek pazarlara ağırlık verme kısmında ise marka Endonezya'da açacağı yeni fabrika ile Güneydoğu Asya ülkeleri pazarlarına ağırlık verecek. Güneydoğu Asya ticaretinin grubun en büyük ve en karlı operasyonu olduğunu belirten Mitsubishi, o bölgedeki satışın yılda 206.000'den 2019'da 310.000'e yükselmesini bekliyor.
Planın son parçası olan maliyet optimazyonunda ise Mitsubishi, harcamaları yılda yüzde 1,3 oranında azaltmak amacıyla üretim maliyetlerini "sıkı bir şekilde yöneteceğini" söylüyor. Bunun yanısıra üretici aynı dönemde AR-GE harcamalarını da %50 oranında arttıracak.

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Fiat S.p.A. 1 yıl en beğenilen
Evo ve lancer’ı bitirmiş markadan bi yol olmaz

Mitsubishi klima yapsın yada kumda oynasın
4 Yanıt Yanıtla +24
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Mand1ra_Hekimi 1 yıl
6 tane de tasarımdan anlayan adam alsa iyi olur
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coskunserce 1 yıl
Mitsubishi'nin bir de Galant'ı vardı ki, off off. Şu tasarımlardan nerelere gelmiş firma.
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manisa_tr 1 yıl
mitsubishi yüzünden lancerimi sattım. bu firmadan bi cacık olmaz.
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Çocuk Adam 1 yıl
ne yapacaklarmış, yeni attrage, space star filan mı yapacaklarmış

sen evo'na sahip çıkaydın önce, lancer'a sahip çıkaydın önce. gerek yok yeni modele elindekilerin kıymetini bil o bile yeterdi biz japon otomobili severlere... kendisini imha etti zavallı mitsubishi. fto'lardan, gt 3000'lerden, galant vr4'lerden nerelere...
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blindmind 1 yıl
Japon arabalarının tasarımları neredeyse aynı. Hepside rezalet. Mazda hariç.
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TSY 1 yıl
bu ne böyle honda ile ortak araba üretecekler sanırım.
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fotifoti 1 yıl
Önü crv'ye benzettim ama arkayı bir şeye benzetemedim :) maksat görüşü engellesin diye mi konulmuş o kanat
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kadirirdem 1 yıl
Eski arabaları çok daha iyi bu firmanın
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redferrari 1 yıl FRAPS_TR
eskiler herzaman iyidir,, şimdiki güncel audi, bmw , mercedes yanına çek hepsi bunun yanında sırıtır :D
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AO 1 yıl
SSangYong tan adammı transfer etmişler bunlar. Bu modellerle dikiş tutturamazlarsa Firmanın sonu olur.
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amasseia 1 yıl
Fotoğraftaki araç bence gayet güzel... Biraz yeniliklere ve degisikliklere bira açık olun her yerde ayni tip kopya arabalari görmekten sıkılmadınız mı!
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