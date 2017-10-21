Mitsubishi 2020'ye kadar 6 yeni model piyasaya sürecek

Mitsubishi büyüme odaklı 3 yıllık planını duyurdu, plan 6 adet yeni araç barındırıyor. Planda yıllık araç satışının %30 artarak 1,3 milyon adete ulaşması yer alırken, 2019 yılı sonunda yüzde 6 veya daha fazla işletme kar marjı hedefleniyor.

Planı üç ana madde etrafında toplayan üretici bunları ürün yenileme, gelir artışını sağlamak için çekirdek pazarlara odaklanma ve maliyet optimizasyonu oluşturuyor.

Planın ilk maddesi olan ürün yenilemesinde altı farklı aracın varlığından söz edilirken, bu araçlar tamamen yeni modeller olacak. Bu altı araçlar arasında son dönemde ortaya çıkan Eclipse Cross SUV ve Xpander modelleri de yer alıyor. Mitsubishi bu üç yılın sonunda dünya çapında satış hacminin %70'ini oluşturan en çok satan beş modelinin SUV, 4×4 ve prizli hibrit araçların (PHEV) karışımından olmasını bekliyor.

Planın ikinci parçası olan çekirdek pazarlara ağırlık verme kısmında ise marka Endonezya'da açacağı yeni fabrika ile Güneydoğu Asya ülkeleri pazarlarına ağırlık verecek. Güneydoğu Asya ticaretinin grubun en büyük ve en karlı operasyonu olduğunu belirten Mitsubishi, o bölgedeki satışın yılda 206.000'den 2019'da 310.000'e yükselmesini bekliyor.

Planın son parçası olan maliyet optimazyonunda ise Mitsubishi, harcamaları yılda yüzde 1,3 oranında azaltmak amacıyla üretim maliyetlerini "sıkı bir şekilde yöneteceğini" söylüyor. Bunun yanısıra üretici aynı dönemde AR-GE harcamalarını da %50 oranında arttıracak.