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Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te

E-Devlet'in kapsamı genişlemeye devam ediyor. Artık e-Devlet'ten Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'a yeni mobil hat başvurusunda bulunabiliyor. Herhangi bir evrak gerekmeden başvuru yapılabiliyor.
1 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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E-Devlet’in hizmet sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Fiziksel evraklar ile yapılan işlemlerin tek tık ile dijital ortamda yapılabilmesini sağlayan e-Devlet platformuna 'Yeni Mobil Hat Başvuru' özelliği eklendi.

Vatandaşlar artık, mobil hat abonelik başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a yeni mobil hat başvurusunda bulunulabiliyor.

Başvuru yapabilmek için elektronik imza gerekiyor. E-Devlet şifresi, bu özelliği kullanabilmek için tek başına yeterli olmuyor.

Yeni mobil hat başvurusunda bulunurken, yeni abonelere uygun tarifeleri görüntüleyebiliyor ve bunlardan birisini seçebiliyoruz. Tarifeyi seçtikten sonra başvuru tamamlanıyor. Kimlik ve ikametgah bilgileriniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden alınarak otomatik olarak sisteme ekleniyor. Bu sayede herhangi bir evrak gerekmeden yeni hat başvurusunda bulunmuş oluyorsunuz.



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Schiaz 1 ay en beğenilen
E-Sim için çok güzel bir hazırlık olmuş. Bakalım uygulaması sıkıntısız olacak mı...
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esmerbuyucu 1 ay
Bir an önce e-sim desteği gelmeli. Daha ne kadar geri kalmak zorundayız, gelişmiş ülkelerde hep var.
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Hz.haha 1 ay programmer_onur
Elktronik imza için para isteyecekler. Ben ne anladım bu hizmetten? Gider şubede bedava yaparım. Ülkede zaten ne ücretsiz ki? Şimdi @Binali Yıldırım çıkmış Davutoğlu gibi ücretsiz internet vaadi veriyor. Sanki önceki vaatlerini yerine getirdiler de.
Elktronik imza için para isteyecekler. Ben ne anladım bu hizmetten? Gider şubede bedava yaparım. Ülkede zaten ne ücretsiz ki? Şimdi@Binali Yıldırım...
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
E sim. Patlar gibime. Geliyor
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alper_love 1 ay
Bence numara taşıma olsa daha faydalı olurdu..
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AMC 1 ay
Bide e imza çıktı başımıza.
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minur 1 ay
Boş iş şimdilik,imza bakımından..
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emeldi 1 ay yeni yorumcu
çok iyi bir olay acaba cayma bedeli gibi şeyler de görünüyor mu mevcut hat için ?
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ApsinteX 1 ay
E-imza sıkıntı.. Üstelik E-imza ücretleri bir eylem. Ve sadece BTK'nın verdiği yetki ile çalışan elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından ücretli yıllık paketler olarak satın alınabilmektedir. O yüzden çok meşakkatlidir. Onun yerine ayaklarımızı veya araçlarımızı biraz çalıştırıp bayi kanalından daha kolay ve basit bir şekilde işlem gerçekleştirilebilir.
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JESKO 1 ay
E-imza nasıl çıkartılır nereye başvurulur kaç paradır en ufak bir rehber yok hiçbir yerde. Var mı bilgi sahibi kimse?
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kenbalx 1 ay
Bu olay başladıktan sonra E-devlet şifrenizi iyi koruyun. Kötü niyetli kişiler adınıza hat çıkartıp hatta hatta taksitle telefon alıp sizi yüklü bi borca sokabilirler.
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Proprietor 1 ay kenbalx
E imza gerekiyor
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mcrew 1 ay
Bu e-sim in gelmesiyle vodafone Atatürk Havalimanında 350 liraya turiste hat satamayacak mi artık. Yazık oldu.
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Askaparta 1 ay
E-imzamız var ama yeni hatta ihtiyacım yok. Güzel uygulama.
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