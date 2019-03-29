Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te

E-Devlet’in hizmet sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Fiziksel evraklar ile yapılan işlemlerin tek tık ile dijital ortamda yapılabilmesini sağlayan e-Devlet platformuna 'Yeni Mobil Hat Başvuru' özelliği eklendi.

Vatandaşlar artık, mobil hat abonelik başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a yeni mobil hat başvurusunda bulunulabiliyor.

Başvuru yapabilmek için elektronik imza gerekiyor. E-Devlet şifresi, bu özelliği kullanabilmek için tek başına yeterli olmuyor.

Yeni mobil hat başvurusunda bulunurken, yeni abonelere uygun tarifeleri görüntüleyebiliyor ve bunlardan birisini seçebiliyoruz. Tarifeyi seçtikten sonra başvuru tamamlanıyor. Kimlik ve ikametgah bilgileriniz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden alınarak otomatik olarak sisteme ekleniyor. Bu sayede herhangi bir evrak gerekmeden yeni hat başvurusunda bulunmuş oluyorsunuz.