Motorola Moto Z: Dünyanın en ince amiral gemi akıllı telefonu

Motorola’nın bu yıl itibariyle amiral gemi sınıfında piyasaya sunacağı yeni serisi Moto Z, Lenovo Tech World etkinliğinde resmiyet kazandı. En ince amiral gemisi olmasının yanı sıra kısmi modüler kasa tasaırmı ile de dikkat çekiyor.

Tasarım

Moto Z ile ilgili yoğun bir şekilde sızıntılara maruz kaldığımız için telefonun neye benzediğini az çok biliyorduk. Bilmediğimiz ise bu kadar ince bir profile sahip oluşuydu. Genelde çok ince akıllı telefonlarda bazı bileşenlerden fedakarlık yapılır ve bu bakımdan orta seviyeye yakın kalırdı. Moto Z ise, 5.2mm kalınlığındaki gövdeye iddialı bileşenler sığdırmayı başarmış.

Moto X ile beğeni toplayan bir tasarım çizgisine geçiş yapan Motorola, Moto Z ile bu çizgiyi terk etmiş gibi görünüyor. Su tutmayan metal kasa parlak bir görünüm arz ederken, arka kısım ise tutuşu güçlendirmek adına desenli olarak imal edilmiş. Kamera yuvası ile oldukça çıkıntılı. Ön kısımdaki Home butonuna çok hızlı bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Çok ince yapı bir konuda firmayı fedakarlık yapmaya itmiş o da, 3.5mm kulaklık girişi. Bu yıl Android tarafında sıkça rastlayacağımız yeni konseptte, 3.5mm kulaklık girişi yerine USB Type-C bağlantısı kullanılıyor. Yani artık mevcut kulaklıklarınızı Moto Z modelinde kullanamayacaksınız. Bu konuda Motorola bir çevirici adaptör hediye etmeyi planlıyor. USB Type-C üzerinden daha iyi ses aktarımı için standartlaştırma çalışmaları da yapılıyor.

Donanım

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefonda, Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM ile en iyi performans seviyesi yakalanmaya çalışılıyor. İnce yapı nedeniyle batarya 2600mAh kapasitesinde kalmış ancak Motorola, 30 saate kadar kullanım süresi vadediyor.

Cihazdaki kamera, şimdiye kadar ki en iyi Moto akıllı telefon kamerası. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğünde kamera 1.12 mikron piksel büyüklüğüne sahip. F/1.8 diyafram aralığı yanında OIS ve lazer tabanlı otomatik odaklama da yerini almış. Karanlık ortamlarda en iyi performansı sunmak isteyen kamera, 4K video kaydı da yapıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve LED flaş destekli. Cihazın öne çıkan tarafı elbette modüler yapısı.

Modüler Yapı

Moto Z modelinde, MotoMods adında yeni bir bağlantı teknolojisi yer alacak. Apple’ın Smart Connector bağlantısına benzetebileceğimiz MotoMods, 16 pinli bir bağlantı yuvasına sahip. Telefonun belirli bir kısmını çıkarmak yerine, MotoMods modülleri dış taraftan bağlantı kuruyor ve cihazı kapatmaya da gerek olmuyor.

Bağlantı yuvası çok güçlü mıknatıslar ile desteklenmiş. Böylece taktığınız modüllerin düşme veya sallanma ihtimali söz konusu değil. Yine de sert darbelerde düşmeme garantisi yok. Bu bakımdan LG G5 modelinden hatırladığımız modüler yapı biraz daha sağlam duruyor.

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Motorola, modüller için pek çok üretici ile işbirliğine gitmiş. Örneğin JBL, bir amplifikatör ve stereo hoparlör barındıran SoundBoost modülü geliştirmiş. InstaShare ise 70 inç boyutunda görüntü yansıtabilen mini projeksiyon modülü hazırlamış. Incipio ise, harici batarya modülü ile 22 saate kadar ekstra kullanım süresi sunuyor. Android 6.0 üzerinde çalışan Moto Z, modülleri ile birlikte bir süre Verizon operatörüne özel olarak kalacak.