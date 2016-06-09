Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Moto Z: Dünyanın en ince amiral gemi akıllı telefonu

Motorola’nın yeni amiral gemi akıllı telefonu Moto Z, 5.2mm kalınlığındaki metal gövdesi ve modüler tarzdaki aksesuar yapısı ile oldukça fazla konuşulacağa benziyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,7b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Motorola’nın bu yıl itibariyle amiral gemi sınıfında piyasaya sunacağı yeni serisi Moto Z, Lenovo Tech World etkinliğinde resmiyet kazandı. En ince amiral gemisi olmasının yanı sıra kısmi modüler kasa tasaırmı ile de dikkat çekiyor.

Tasarım

Moto Z ile ilgili yoğun bir şekilde sızıntılara maruz kaldığımız için telefonun neye benzediğini az çok biliyorduk. Bilmediğimiz ise bu kadar ince bir profile sahip oluşuydu. Genelde çok ince akıllı telefonlarda bazı bileşenlerden fedakarlık yapılır ve bu bakımdan orta seviyeye yakın kalırdı. Moto Z ise, 5.2mm kalınlığındaki gövdeye iddialı bileşenler sığdırmayı başarmış.

Moto X ile beğeni toplayan bir tasarım çizgisine geçiş yapan Motorola, Moto Z ile bu çizgiyi terk etmiş gibi görünüyor. Su tutmayan metal kasa parlak bir görünüm arz ederken, arka kısım ise tutuşu güçlendirmek adına desenli olarak imal edilmiş. Kamera yuvası ile oldukça çıkıntılı. Ön kısımdaki Home butonuna çok hızlı bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Çok ince yapı bir konuda firmayı fedakarlık yapmaya itmiş o da, 3.5mm kulaklık girişi. Bu yıl Android tarafında sıkça rastlayacağımız yeni konseptte, 3.5mm kulaklık girişi yerine USB Type-C bağlantısı kullanılıyor. Yani artık mevcut kulaklıklarınızı Moto Z modelinde kullanamayacaksınız. Bu konuda Motorola bir çevirici adaptör hediye etmeyi planlıyor. USB Type-C üzerinden daha iyi ses aktarımı için standartlaştırma çalışmaları da yapılıyor.

Donanım

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan akıllı telefonda, Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM ile en iyi performans seviyesi yakalanmaya çalışılıyor. İnce yapı nedeniyle batarya 2600mAh kapasitesinde kalmış ancak Motorola, 30 saate kadar kullanım süresi vadediyor.

Cihazdaki kamera, şimdiye kadar ki en iyi Moto akıllı telefon kamerası. Arka kısımdaki 13MP çözünürlüğünde kamera 1.12 mikron piksel büyüklüğüne sahip. F/1.8 diyafram aralığı yanında OIS ve lazer tabanlı otomatik odaklama da yerini almış. Karanlık ortamlarda en iyi performansı sunmak isteyen kamera, 4K video kaydı da yapıyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde ve LED flaş destekli. Cihazın öne çıkan tarafı elbette modüler yapısı.

Modüler Yapı

Moto Z modelinde, MotoMods adında yeni bir bağlantı teknolojisi yer alacak. Apple’ın Smart Connector bağlantısına benzetebileceğimiz MotoMods, 16 pinli bir bağlantı yuvasına sahip. Telefonun belirli bir kısmını çıkarmak yerine, MotoMods modülleri dış taraftan bağlantı kuruyor ve cihazı kapatmaya da gerek olmuyor.

Bağlantı yuvası çok güçlü mıknatıslar ile desteklenmiş. Böylece taktığınız modüllerin düşme veya sallanma ihtimali söz konusu değil. Yine de sert darbelerde düşmeme garantisi yok. Bu bakımdan LG G5 modelinden hatırladığımız modüler yapı biraz daha sağlam duruyor.

Ayrıca Bkz. "Android 6.0 ilk kez yüzde 10 barajını geçti"

Motorola, modüller için pek çok üretici ile işbirliğine gitmiş. Örneğin JBL, bir amplifikatör ve stereo hoparlör barındıran SoundBoost modülü geliştirmiş. InstaShare ise 70 inç boyutunda görüntü yansıtabilen mini projeksiyon modülü hazırlamış. Incipio ise, harici batarya modülü ile 22 saate kadar ekstra kullanım süresi sunuyor. Android 6.0 üzerinde çalışan Moto Z, modülleri ile birlikte bir süre Verizon operatörüne özel olarak kalacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Moto-Z-is-now-official-thin-powerful-with-snap-on-modules-for-added-awesomeness_id81999 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 3 yıl en beğenilen
arka kamera klozet kapağına benziyor
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emirhanardgn 3 yıl Batuist
Batuist
emirhanardgn
Şu telefon Türkiyeye gelsin yada yurt dışından alma imkanım olsun s6 yı satıp direk alıcam. Her şeyiyle büyüledi beni. O tasarım nedir arkadaş çok hoş :)

Hakaten ne büyüsü var ama bende mersedesimi satıp bunu alcam. acayip büyülendim ... inanılmaz harika ötesi muhteşem manyak deli acayip birşey herşeyi satıp bunu alcam. olamaz böyle birşey gerekirse böbreğimi satcam.. çok büyülü abi yaaa... 14 yaşımda bu kadar büyüye kapılmamıştım ama kapılanları görüce bende kapıldım şimdi.. çok güzel nasıl bir tasarım o kocaman klozet kapağı gibi çıkıntılı bir kamerası olan telefonu nasıl almam.. acayip büyülü yok yok evimi satıp alcam.. sana hak vermemek elde değil.. çok hoş nasıl bir tasarım ama değil mi?

Tasarımı beğenmemiş olabilirsiniz, bende herkes gibi görüşümü belirttim telefon hakkında. Bu size görüşlerimle dalga geçme hakkını vermez. Lütfen görüşlerimle ilgili düşünecelerinizi kendinize saklayın.
BatuistemirhanardgnŞu telefon Türkiyeye gelsin yada yurt dışından alma imkanım olsun s6 yı satıp direk alıcam. Her şeyiyle...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
| OMG! | 3 yıl
Batuist

emirhanardgnŞu telefon Türkiyeye gelsin yada yurt dışından alma imkanım olsun s6 yı satıp direk alıcam. Her şeyiyle büyüledi beni. O tasarım nedir arkadaş çok hoş :)
Hakaten ne büyüsü var ama bende mersedesimi satıp bunu alcam. acayip büyülendim ... inanılmaz harika ötesi muhteşem manyak deli acayip birşey herşeyi satıp bunu alcam. olamaz böyle birşey gerekirse böbreğimi satcam.. çok büyülü abi yaaa... 14 yaşımda bu kadar büyüye kapılmamıştım ama kapılanları görüce bende kapıldım şimdi.. çok güzel nasıl bir tasarım o kocaman klozet kapağı gibi çıkıntılı bir kamerası olan telefonu nasıl almam.. acayip büyülü yok yok evimi satıp alcam.. sana hak vermemek elde değil.. çok hoş nasıl bir tasarım ama değil mi?


boş boş konuşma.
BatuistemirhanardgnŞu telefon Türkiyeye gelsin yada yurt dışından alma imkanım olsun s6 yı satıp direk alıcam. Her şeyiyle büyü...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
IznickX 3 yıl
Arka kamera çıkıntısı herşeyi berbat etmiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
arkaya denizalti sonari koymuslar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skywalker06 3 yıl
Çok güzel olmuşta verizona özgü kalmaz bu cihaz umarım normal satışa çıkar ve Türkiye'ye gelir özellikle jbl hoparlörü beni benden aldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
Kameranın telefonu var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Fevklade
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 3 yıl
Home butonu yerine ekran daha aşağı inseydi daha güzel bir ön yüz yakalanabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CVenturas 3 yıl
Kamera da incelige engel oluyor o zaman onu da koymayin. Gerizekalilikta sinir tanimiyorlar. Madem sozunuzun erisiniz o zaman iki type c koyun samimiyetinizi gorelim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
| OMG! | 3 yıl
Batuist

emirhanardgnŞu telefon Türkiyeye gelsin yada yurt dışından alma imkanım olsun s6 yı satıp direk alıcam. Her şeyiyle büyüledi beni. O tasarım nedir arkadaş çok hoş :)
Hakaten ne büyüsü var ama bende mersedesimi satıp bunu alcam. acayip büyülendim ... inanılmaz harika ötesi muhteşem manyak deli acayip birşey herşeyi satıp bunu alcam. olamaz böyle birşey gerekirse böbreğimi satcam.. çok büyülü abi yaaa... 14 yaşımda bu kadar büyüye kapılmamıştım ama kapılanları görüce bende kapıldım şimdi.. çok güzel nasıl bir tasarım o kocaman klozet kapağı gibi çıkıntılı bir kamerası olan telefonu nasıl almam.. acayip büyülü yok yok evimi satıp alcam.. sana hak vermemek elde değil.. çok hoş nasıl bir tasarım ama değil mi?


boş boş konuşma.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 3 yıl
sırf farklı olacaz derken nasıl saçmalanır görüyoruz. o kameranın kenarları cayır cayır çizilir 3 ay sonra net foto çekmez.kamerada girinti çıkıntı olmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cinemaker 3 yıl
herşeyi buldular pil sorununa çözüm bulamadılar 1000mah ile bir hafta giden bi batarya mesela çok mu zormuş bu batarya işi yemişim inceliği
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8705 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
motorola, motorola moto z ve
5 etiket daha motomods Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple güneş enerjisi satmak için yeni şirket kurdu 3 yıl Popüler bulmaca oyunu Drop Flip, iOS için bir süreliğine ücretsiz 3 yıl Hezarfen Ahmet Çelebi İstanbul semalarında 3 yıl 2si1 "Mutlu Mesut" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Turkcell Superonline kullanıcılarını reklam izlemeye mi zorluyor? 3 yıl Hyundai lüks Genesis alt markası altında elektrikli araçlarını üretecek 3 yıl İLHAM KAYNAĞI BABALARIMIZA… 3 yıl BLOCKS modüler akıllı saat satışa çıkıyor 3 yıl Tetra Pak tamamen yenilenebilir enerjiye geçiyor 3 yıl Windows Store hayal kırıklığına doğru gidiyor 3 yıl Sony PS4 Neo doğrulandı 3 yıl Google Play, abonelik gelirlerinde avantaj sunacak 3 yıl Apple WhatsApp'la yarışmak için iMessage'ı Android'e getiriyor 3 yıl Bluetooth 5.0 ile tanışmaya hazır olun 3 yıl Euro 2016 maçları 4K olarak evinize geliyor 3 yıl 1 milyondan fazla elektrikli araç yollarda 3 yıl Dubai'den dev güneş enerjisi yatırımı 3 yıl Lenovo Phab2 Pro: Dünyanın ilk Project Tango telefonu 3 yıl Moto Z Force: Yine amiral gemisi ancak farkları var 3 yıl Musk-Pentagon gizli görüşmesi: Elon Musk Iron Man mi olacak? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Motorola Moto Z: Dünyanın en ince amiral gemi akıllı telefonu Sonraki HTC Vive kutusundan çıkıyor ön inceleme videosu "BSC Özel" 3 yıl Apple Music Türkçe içerik testi inceleme videosu 3 yıl Samsung SDI elektrlikli araçlar için batarya geliştirme işine odaklanıyor 3 yıl Apple'ın geliştiriciler konferansı WWDC 2016'da bizi neler bekliyor? 3 yıl Silverstone, Strider Essential serisini genişletiyor 3 yıl App Store önemli değişikliklere uğruyor 3 yıl Peugeot'dan yeni elektrikli yardımcı scooter: e-Kick 3 yıl Yolcu taşıyabilen ilk drone bu yıl gökyüzünde olacak 3 yıl Wacom, iF DESIGN AWARDS’dan dört ödül ile döndü 3 yıl Snapdragon 821 mi 823 mü? 3 yıl Rus hacker 32 milyon Twitter hesabını hackledi Deep Web'de satıyor iddiası 3 yıl İşte Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü ve numarası 3 yıl Microsoft, kurumlara yönelik taahhütlü Surface tablet satışlarına başlıyor 3 yıl Facebook Live üzerinde oyun akışları başlıyor 3 yıl McLaren'den 515 bin dolarlık tamamen karbon süper otomobil: MSO Carbon Series LT 3 yıl Euro 2016’da Eyfel Kulesi ülkelerin renklerine bürünecek 3 yıl Mevlana filmi için Leonardo DiCaprio'nun adı geçiyor 3 yıl HP Spectre X360 "Üst segment" 2si1 arada dizüstü incelemesi 3 yıl 10. nesil Honda Civic Hatchback kamuflajlı haliyle görüntülendi 3 yıl Office 365 kullanıcıları için proje yönetim uygulaması Planner indirmeye sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim