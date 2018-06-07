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Motorola Moto Z3 Play tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Super AMOLED ekran, çift arka kamera, yapay zekâ desteği, ince ekran çerçeveleri ile Motorola Moto Z3 Play tanıtıldı. Motorola Moto Z3 Play özellikleri ve fiyatı haberimizde.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde amiral gemisinin müjdeleyicisi konumunda olan Moto Z Play serisi üçüncü nesli ile karşınızda. Moto Z3 Play modeli özellikle kamera tarafında önemli yenilikler ile geliyor.

Motorola Moto Z3 Play özellikleri ve fiyatı

6.01 inçlik Super AMOLED ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan model 6000 serisi alüminyum çerçeveye sahip. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Arka kısımda 2.5D kavisli cam kaplama yer alıyor. Ekran çerçeveleri biraz daha inceltilmiş ve yüzde 80 civarında ekran-kasa oranı elde edilmiş.

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Qualcomm’un özelleştirilmiş çekirdeklerle donattığı Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan modele 4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenmiş. Ayrıca ilk müşterilere 2000mAh kapasiteli batarya barındıran Moto Mod hediye ediliyor.

Kamera tarafında 12MP çözünürlüğünde f/1.7 lensli ana sensör ve 5MP çözünürlüğünde yardımcı sensör yer alıyor. Kaliteli çekimlere imkân tanıyan kombinasyon ayrıca başarılı bulanıklık efekti de uyguluyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 4K 30fps video kayıt yapabilen cihaz Google Lens entegreli.

USB Type-C portu, NFC, Bluetooth 5.0, Android 8.1 işletim sistemi, Face Unlock yüz tanıma gibi özelliklere sahip olan Moto Z3 Play modeli için 499$ başlangıç fiyatı belirlenmiş. Satışlar kısa süre içerisinde başlıyor.

 

https://www.androidheadlines.com/2018/06/motorola-moto-z3-play-everything-you-need-to-know.html Yorum Yaz
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Issızbiradam 11 ay en beğenilen
Sansi hic yok.Ozellikle mi8 se zenphone5 hatta mi8 gibi rakipleri varken
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thorismund 11 ay
500 dolar başlangiç fiyatı ile hiç rekabetçi değil malesef...
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Johan Elmander 11 ay
Ve sonunda Motorola Nexus 6'nın ekran kasa oranına erişir.
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a_y_k_u_t 11 ay
Güzel olmuş ama fiyatı çok fazla. Zenfone 5, Xiaomi 6x falan varken bu alınmaz.
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ali.semiz 11 ay
Parmak izi sensörünü görmedim ekranamı gömülü acaba
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esmerbuyucu 11 ay ali.semiz
Yan tarafta.
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intel7mix 11 ay
Cihazın önü güzel, arkası o kadarda iyi değil
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Issızbiradam 11 ay en beğenilen
Sansi hic yok.Ozellikle mi8 se zenphone5 hatta mi8 gibi rakipleri varken
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thorismund 11 ay
500 dolar başlangiç fiyatı ile hiç rekabetçi değil malesef...
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ceo-tr 11 ay
güzel olmuş. saçma bir çentik yok. çerçeveler gayet güzel ve orantılı. donanımı gayet yeterli. android 8.1 var. iyi bir fiyattan giriş yaparsa alınabilecek bir telefon olmuş.
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