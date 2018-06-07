Motorola Moto Z3 Play tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Genelde amiral gemisinin müjdeleyicisi konumunda olan Moto Z Play serisi üçüncü nesli ile karşınızda. Moto Z3 Play modeli özellikle kamera tarafında önemli yenilikler ile geliyor.

Motorola Moto Z3 Play özellikleri ve fiyatı

6.01 inçlik Super AMOLED ekranında 2160x1080 piksel çözünürlük sunan model 6000 serisi alüminyum çerçeveye sahip. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Arka kısımda 2.5D kavisli cam kaplama yer alıyor. Ekran çerçeveleri biraz daha inceltilmiş ve yüzde 80 civarında ekran-kasa oranı elde edilmiş.

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Qualcomm’un özelleştirilmiş çekirdeklerle donattığı Snapdragon 636 yonga setinden gücünü alan modele 4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. 3000mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenmiş. Ayrıca ilk müşterilere 2000mAh kapasiteli batarya barındıran Moto Mod hediye ediliyor.

Kamera tarafında 12MP çözünürlüğünde f/1.7 lensli ana sensör ve 5MP çözünürlüğünde yardımcı sensör yer alıyor. Kaliteli çekimlere imkân tanıyan kombinasyon ayrıca başarılı bulanıklık efekti de uyguluyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. 4K 30fps video kayıt yapabilen cihaz Google Lens entegreli.

USB Type-C portu, NFC, Bluetooth 5.0, Android 8.1 işletim sistemi, Face Unlock yüz tanıma gibi özelliklere sahip olan Moto Z3 Play modeli için 499$ başlangıç fiyatı belirlenmiş. Satışlar kısa süre içerisinde başlıyor.