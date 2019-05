Motorola One Power Geekbench’de Android 9 Pie ile görüntülendi

Motorola’nın geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürdüğü Android One cihazı Motorola One Power, görünüşe bakılırsa çok yakın gelecekte Android 9 Pie güncellemesi alacak. Hali hazırda Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olan cihaz, performans testi ve cihaz karşılaştırma platformu Geekbench’de Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 9 Pie ile görüntülendi.

Bu da demek oluyor ki, çok büyük ihtimalle şu an test aşamasında olan Android Pie güncellemesi çok yakın gelecekte Motorola One Power kullanıcıları ile buluşacak. Güncellemenin kullanıcılar ile ne zaman buluşacağına dair şu an için ne yazık ki bilgimiz yok. Ancak çok büyük ihtimalle bir ay içerisinde kullanıcılara ulaşmış olacak.

Android 9 Pie güncellemesi ile Motorola One Power, yeni bir arayüze, adaptif batarya ve adaptif ekran parlaklığına, daha gelişmiş bir güvenlik sistemine ve daha çok yeni özelliğe kavuşacak.

Cihaz Özellikleri

Cihazın teknik özelliklerinden de biraz söz edecek olursak, 6.2 inç genişliğinde ve 2246 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, gücünü Snapdragon 636 yonga setinden alıyor. 3 GB, 4 GB ve 6 GB’lık üç adet RAM seçeneğine sahip olan cihaz, ayrıca 32 GB ve 64 GB’lık 2 adet dahili depolama seçeneğine sahip.

https://telecomtalk.info/motorola-one-power-android-pie/183007/

'lik iki adet arka kamera sensörüne sahip olan cihaz,'lik bir adet de ön kamera sensörüne sahip. Çentikli tasarımı ile dikkat çeken cihaz, ayrıcagücünde dev bir bataryaya sahip.