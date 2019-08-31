Motorola One Zoom'un teknik özellikleri sızdırıldı

Motorola'nın yakın zamanda tanıtması beklenen ve kamera yetenekleriyle ön plana çıkacak olan orta seviye modeli One Zoom'a dair son günlerde pek çok sızıntı yaşanıyor. Geçmiş sızıntılarla cihazın tasarım dili hakkında yeterince bilgi sahibi olmuştuk ve donanımına dair ufak tefek bazı detayları da öğrenmiştik.

Yaşanan en son sızıntı ise cihaza dair neredeyse tüm detayları açık açık ortaya koyuyor.

Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan cihaz, 4 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

One Zoom, 6,4 inç genişliğinde ve 19:9 en-boy oranına sahip Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekranda f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 25 MP'lik bir özçekim kamerasına ev sahipliği yapan küçük bir çentik yer alıyor. Ayrıca cihaz, ekrana gömülü bir parmak izi sensörü ile geliyor.

Cihazın dörtlü arka kamera kurulumundan söz edecek olursak, dörtlüde 30FPS'de 4K video ve 60FPS'de 1080p video kaydetme özelliğine sahip 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor.

48 MP'lik ana kameraya, 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir sensör ile 3x optik zoom ve 5x hibrit zoom sunan 8 MP'lik telefoto lensi eşlik ediyor. Dördüncü sensörün ise derinlik sensörü olması bekleniyor.

Cihaz, 18W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Android Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, isimlendirilişinin aksine Android One programına dahil olmayacak. Ayrıca derin Alexa entegrasyonu ile birlikte gelecek.

190 gram ağırlığında olan cihaz, P2i nano kaplama ile geliyor. Bu da cihazın suya karşı üst düzeyde dirençli olduğu anlamına geliyor.

https://www.gsmarena.com/motorola_one_zoom_full_specs-news-38968.php

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bir fiyat etiketine sahip olması beklenen cihazın, ilerleyen tarihlerdeadında'lı bir varyantı da satışa sunulacak.