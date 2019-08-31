Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola One Zoom'un teknik özellikleri sızdırıldı

Motorola One Zoom'un teknik özelliklerinden büyük bir kısmı ortaya çıktı. Cihaz, Snapdragon 675 yonga seti, 48 MP çözünürlüğünde ana kamera sensörü ve ekrana gömülü parmak izi okuyucu ile geliyor.
10 dk.
16
30
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola'nın yakın zamanda tanıtması beklenen ve kamera yetenekleriyle ön plana çıkacak olan orta seviye modeli One Zoom'a dair son günlerde pek çok sızıntı yaşanıyor. Geçmiş sızıntılarla cihazın tasarım dili hakkında yeterince bilgi sahibi olmuştuk ve donanımına dair ufak tefek bazı detayları da öğrenmiştik.
Yaşanan en son sızıntı ise cihaza dair neredeyse tüm detayları açık açık ortaya koyuyor.
Snapdragon 675 yonga setinden gücünü alan cihaz, 4 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor.
One Zoom, 6,4 inç genişliğinde ve 19:9 en-boy oranına sahip Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekranda f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 25 MP'lik bir özçekim kamerasına ev sahipliği yapan küçük bir çentik yer alıyor. Ayrıca cihaz, ekrana gömülü bir parmak izi sensörü ile geliyor.
Cihazın dörtlü arka kamera kurulumundan söz edecek olursak, dörtlüde 30FPS'de 4K video ve 60FPS'de 1080p video kaydetme özelliğine sahip 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor.
48 MP'lik ana kameraya, 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir sensör ile 3x optik zoom ve 5x hibrit zoom sunan 8 MP'lik telefoto lensi eşlik ediyor. Dördüncü sensörün ise derinlik sensörü olması bekleniyor.
Cihaz, 18W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Android Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan cihaz, isimlendirilişinin aksine Android One programına dahil olmayacak. Ayrıca derin Alexa entegrasyonu ile birlikte gelecek.
190 gram ağırlığında olan cihaz, P2i nano kaplama ile geliyor. Bu da cihazın suya karşı üst düzeyde dirençli olduğu anlamına geliyor.
399 euroluk bir fiyat etiketine sahip olması beklenen cihazın, ilerleyen tarihlerde One Pro adında Android One'lı bir varyantı da satışa sunulacak.

https://www.gsmarena.com/motorola_one_zoom_full_specs-news-38968.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oguzhan diric 2 dk.
Çok pahalıymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Motorola One Zoom'un teknik özellikleri sızdırıldı Sonraki CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor 1 sa. Mobil Renoir APU’lar 4266 MHz LPDDR4X bellekleri destekleyebilir 2 sa. Nubia Red Magic 3S'in tanıtılacağı tarih belli oldu 2 sa. Intel Elkhart Lake işlemcileri Gen11 GPU ile geliyor 3 sa. Otomobillerde emisyon değerlerine ilişkin değişiklik Resmi Gazete’de yayınlandı 4 sa. Youtube, Eylül ayında kanalların tam abone sayısını göstermeyi durduracak 5 sa. Garmin güneş enerjisi ile çalışan Fenix 6 serisi akıllı saatini tanıttı 6 sa. Çocukların gizliliğini ihlal eden Youtube yaklaşık 200 milyon dolar ceza ödeyecek 6 sa. Epic Store yine bombaları patlattı: Celeste ve Inside ücretsiz 7 sa. Spotify şarkılarınızı Facebook hikayelerde paylaşabilirsiniz 8 sa. Haftaya BİM marketlerde HP ürünleri geçidi var 8 sa. Jack Dorsey’in Twitter hesabı yine hacklendi 9 sa. 2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu 10 sa. Samsung Galaxy A90 5G’nin basın görseli ortaya çıktı 10 sa. Xiaomi, 10000 mAh kapasiteli Black Shark powerbank tanıttı 11 sa. Stranger Things 3: The Game mobil platformlarda yerini aldı 20 sa. Ghost Recon Breakpoint betası ile ilgili detaylar paylaşıldı 21 sa. Sigaralar üzerine yazılan uyarı mesajları sigara tüketimini azaltıyor 22 sa. Redmi ilk 5G özellikli telefonu için tarih verdi 23 sa. Xperia 2 olduğu düşünülen bir Sony modelinin görüntüleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
Bölüm Sonu Canavarı
bu bekçiler ne işe yarıyor?
DH Forum
Yıllar Süren Araştırma Sonuçlandı: İşte İlk İnsanın Görüntüsü
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim