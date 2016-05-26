Motorola’nın modüler telefonu detaylanıyor

Giriş seviyesine yönelik yeni Moto G4 serisini lanse eden Motorola, asıl bombasını ise sona saklıyor. Firmanın ilk modüler akıllı telefon serisi Moto Z ile ilgili detaylı görseller internete sızdırılmış durumda.
Yıllarca Moto X markası altında standart bir çizgi izleyen Motorola, şimdi üst seviyede yeni bir anlayışa yöneliyor. Tasarım çizgilerinin de değiştiği Moto Z serisi, genişleme aksesuarlarına imkan vermesiyle de dikkat çekiyor.
Modüler Yapı
Moto Z serisinde, gelen bilgilere göre Amps adında yeni bir bağlantı teknolojisi yer alacak. Apple’ın Smart Connector bağlantısına benzetebileceğimiz Amps, 16 pinli bir bağlantı yuvasına sahip. Telefonun belirli bir kısmını çıkarmak yerine, Amps modülleri dış taraftan bağlantı kuracak ve cihazı kapatmaya da gerek olmayacak.
İlk etapta 6 farklı Amps modülünün piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Görselden de görülebileceği gibi optik yakınlaştırma destekli bir kamera modülü bunlar arasında. Ayrıca stereo hoparlör, batarya desteği, piko projeksiyon aparatı gibi farklı aksesuarlar yer alacak. Modüller MotoMod markası altında pazarlanacak.Ayrıca Bkz. "Bir patent kavgası da Huawei ve Samsung arasında başlıyor"
Serinin amiral gemisi Moto Z Style olacak. Moto Z Style modeli 5.2mm kalınlık değeri ile pazarın en ince akıllı telefonlarından birisi olacak. Bu ince profil içerisinde ise 5.5 inçlik 2K AMOLED ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 3GB/4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlüğünde lazer odaklama ve OIS destekli arka kamera, ön parmak izi okuyucu, 2600mAh kapasiteli batarya gibi özellikler yer alıyor.Moto Z Play modeli ise 5.5 inçlik Full HD AMOLED ekran, 8 Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti, 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi veya 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi, ön parmak izi okuyucu, 7mm kalınlık, 3500mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler barındıracak. Yeni seri, 9 Haziran’daki Lenovo etkinliğinde tanıtılacak.
http://www.stuff.tv/news/heres-our-first-look-moto-zs-modular-motomod-add-ons Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dandik sony z2 ve m5 mağduru olduktan sonra. motorolanın kıymetini daha iyi anladım. umarım tekrar türkiyeye gelir. razr xt910 her anlamda şaheserdi ve çok memnundum. dandik sony gibi cebimdeyken bükülmüyodu, kasa kendi kendine çatlamıyodu dağılmıyodu, elde tek parça duruyodu, kamera sensorleri ortalıydı. sony gibi yamuk değildi.
hayır anlamadığım şey şu, rakiplerinden çok daha iyi cihazlar yapıyoken(ki rakipler istese bile senin gibisini yapamaz, teknolojileri ve kafaları yetmez) niye pazara sunmuyosun-reklam yapmıyosun? sendeki teknoloji ve know-how-arge-patent portföyü, yani total'de high tecnology kimde var? hiç bir rakibinde yok. yanına bile yaklaşamazlar teknolojide. bu firma çok yanlış yönetiliyo malesef
buna başarı falan denmez pazarlamanın en büyük hatası denir
hayatında eline 6 mm telefon aldın mı bilmiyorum o bile insana çıt kırıldım gelirken 5.2 mm ye kimse para vermez.Eline alıpta 5.2 mm telefon alacak insan tanımıyorum
Bir Moto tutturmuşlar gidiyorlar...
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