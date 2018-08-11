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Motorola’nın yüz tanıma uygulaması Moto Face Unlock, kısa sürede oldukça fazla rağbet gördü

Motorola'nın yüz tanıma uygulaması Moto Face Unlock Google Play Store'da çok kısa süre içerisinde yüz binlerce indirme sayısına ulaştı. Daha detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.
9 ay
3,2b
1
7
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Motorola’nın bu hafta Perşembe günü kullanıcıyla buluşmuş olan yüz tanıma uygulaması Moto Face Unlock, çok kısa bir süre içerisinde yoğun ilgi görerek 500.000 üzeri indirme sayısına ulaşarak Play Store’da üst sıralarda yerini almaya başladı. Son çıkan Motorola cihazlarının birçoğu için varsayılan uygulamalar arasında yer alan Moto Face Unlock, kullanıcıların ön kameralarına bakarak telefonlarının kilidini açmalarını sağlayan ücretsiz bir uygulama.
Uygulama şu an için Motorola’nın yalnızca Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 Play, Moto Z3, Moto Z3 Play ve Moto X4 cihazlarında kullanılabilir durumda ancak yeni sistem güncellemeleri ile belki yakın gelecekte markanın diğer cihazları tarafından kullanılabilir hale gelebilir.
Uygulamayı indirmek için cihazınızın Android 8.0 veya daha üstü bir işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Android kullanıcıları uygulamayı buradan indirebilirler.

https://www.androidauthority.com/moto-face-unlock-play-store-894116/ Yorum Yaz
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Francis J. Underwood 9 ay
Motorola
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DH Misafiri 9 ay
Ya ben bulamadım telefonum moto Z Google play storeye yazıyorum çıkmıyor yardim
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Selenophile 9 ay DH Misafiri
Haberin alt kısmında Play Store linki var
Cihazınız Android 8 veya üstüyse indirebilirsiniz.
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xenix 9 ay
Yüz verilerimizide amerikan serverlarına yerleştirdik tam oldu.
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muhamnet 9 ay xenix
Çin...
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OverClocK1ng 9 ay
S9 um var. Karanlıkta bile epey iyi..
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dobrasam 9 ay
Sony xperia xa1 ultra cihazimda var bu özellik ve iyi çalışıyor
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