Motorola’nın yüz tanıma uygulaması Moto Face Unlock, kısa sürede oldukça fazla rağbet gördü

Motorola’nın bu hafta Perşembe günü kullanıcıyla buluşmuş olan yüz tanıma uygulaması Moto Face Unlock, çok kısa bir süre içerisinde yoğun ilgi görerek 500.000 üzeri indirme sayısına ulaşarak Play Store’da üst sıralarda yerini almaya başladı. Son çıkan Motorola cihazlarının birçoğu için varsayılan uygulamalar arasında yer alan Moto Face Unlock, kullanıcıların ön kameralarına bakarak telefonlarının kilidini açmalarını sağlayan ücretsiz bir uygulama.

Uygulama şu an için Motorola’nın yalnızca Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 Play, Moto Z3, Moto Z3 Play ve Moto X4 cihazlarında kullanılabilir durumda ancak yeni sistem güncellemeleri ile belki yakın gelecekte markanın diğer cihazları tarafından kullanılabilir hale gelebilir.

Android 8.0 veya daha üstü bir işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Android kullanıcıları uygulamayı Uygulamayı indirmek için cihazınızınveya daha üstü bir işletim sistemine sahip olması gerekiyor.kullanıcıları uygulamayı buradan indirebilirler.

https://www.androidauthority.com/moto-face-unlock-play-store-894116/