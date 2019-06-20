NASA, Bennu asteroitinin 'şimdiye kadarki en detaylı' görselini yayınladı

2019'un başlarında Bennu asterotinin yörüngesine yerleşerek tarihi bir başarıya imza atan OSIRIS-REx uzay aracı, göktaşındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. OSIRIS-REx şimdi de Bennu'nun şimdiye kadarki en detaylı fotoğrafını yakalamayı başardı.
NASA'nın yaptığı açıklamalara göre OSIRIS-REx yukarıdaki fotoğrafı yüzeyden yalnızca 700 metre yükseklikte çekmiş. Fotoğrafta Bennu'nun kaya parçalarıyla kaplı yüzeyi dikkat çekiyor Özellikle de sol taraftaki büyük kapa parçası enteresan durmuş. Araştırmacılar fotoğrafta 0,5 metreye kadar tüm detayların rahatlıkla seçilebildiğini söyledi. Fotoğrafın orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "İşte Dünya'ya en çok benzeyen gezegen! Sadece 12 ışık yılı uzaklıkta"
OSIRIS-REx şu anda Bennu'yu en ince detaylarına kadar inceleyip haritasını çıkarmaya çalışıyor. Uzay aracı Ocak ayında yüzeyden yaklaşık 1,6 kilometre yükseklilkte yer alıyordu. Son olarak geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir manevrayla bu yükseklik 700 metreye kadar indirildi. Ayrıca önümüzdeki Ağustos ayında yine yüzeye biraz daha yaklaşılacak.
OSIRIS-REx, 1 Ocak'ta Bennu asterotinin yörüngesine yerleşmişti. Bennu çok küçük boyutlara sahip olduğu için (sadece 500 metre genişliğinde) yörüngeye yerleşme süreci biraz zorlu geçti. Ancak nihayetinde NASA bu zorlu görevi kusursuz bir şekilde tamamlamayı başardı. OSIRIS-REx şu anda 'en küçük cisim yörüngesinde dönen uzay aracı' rekorunu elinde bulunduruyor.
NASA'nın Eylül 2016'da uzaya fırlattığı OSIRIS-REx, yaklaşık 28 ay süren dev uzay yolculuğunun ardından nihayet 1 Ocak'ta Bennu'nun yörüngesine yerleşmişti. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen uzay aracı, önümüzdeki iki yıl boyunca Bennu'da bilimsel araştırmalar yapacak ve örnek maddeler toplamaya çalışacak. OSIRIS-REx'in 2021 yılında Bennu'dan ayrılması ve 2023'te de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.
https://www.theverge.com/2019/6/17/18682578/nasa-osiris-rex-asteroid-sampling-mission-closest-orbit-bennu Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NASA'nın yaptığı açıklamalara göre OSIRIS-REx yukarıdaki fotoğrafı yüzeyden yalnızca 700 metre yükseklikte çekmiş. Fotoğrafta Bennu'nun kaya parçalarıyla kaplı yüzeyi dikkat çekiyor Özellikle de sol taraftaki büyük kapa parçası enteresan durmuş. Araştırmacılar fotoğrafta 0,5 metreye kadar tüm detayların rahatlıkla seçilebildiğini söyledi. Fotoğrafın orijinal haline buradan ulaşabilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "İşte Dünya'ya en çok benzeyen gezegen! Sadece 12 ışık yılı uzaklıkta"
OSIRIS-REx şu anda Bennu'yu en ince detaylarına kadar inceleyip haritasını çıkarmaya çalışıyor. Uzay aracı Ocak ayında yüzeyden yaklaşık 1,6 kilometre yükseklilkte yer alıyordu. Son olarak geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir manevrayla bu yükseklik 700 metreye kadar indirildi. Ayrıca önümüzdeki Ağustos ayında yine yüzeye biraz daha yaklaşılacak.
OSIRIS-REx, 1 Ocak'ta Bennu asterotinin yörüngesine yerleşmişti. Bennu çok küçük boyutlara sahip olduğu için (sadece 500 metre genişliğinde) yörüngeye yerleşme süreci biraz zorlu geçti. Ancak nihayetinde NASA bu zorlu görevi kusursuz bir şekilde tamamlamayı başardı. OSIRIS-REx şu anda 'en küçük cisim yörüngesinde dönen uzay aracı' rekorunu elinde bulunduruyor.
Göktaşında örnekler toplayıp Dünya'ya getirecek
NASA'nın Eylül 2016'da uzaya fırlattığı OSIRIS-REx, yaklaşık 28 ay süren dev uzay yolculuğunun ardından nihayet 1 Ocak'ta Bennu'nun yörüngesine yerleşmişti. 800 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen uzay aracı, önümüzdeki iki yıl boyunca Bennu'da bilimsel araştırmalar yapacak ve örnek maddeler toplamaya çalışacak. OSIRIS-REx'in 2021 yılında Bennu'dan ayrılması ve 2023'te de Dünya'ya ulaşması bekleniyor.
12 Nisan'da çekilen bir başka fotoğraf:
https://www.theverge.com/2019/6/17/18682578/nasa-osiris-rex-asteroid-sampling-mission-closest-orbit-bennu Yorum Yaz Paylaş Tweetle