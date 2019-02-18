NASA, Rus roketleriyle 2020 yılına kadar devam edecek

Uzay araştırmalarının dünyadaki en büyük ismi Amerika Birleşik Devletleri, bildiğiniz gibi uzay mekiği programının Barack Obama tarafından 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Bu alanda tam 8 yıldır Rusya'nın Soyuz roketi ve Soyuz uzay kapsüllerine muhtaç kalan NASA, bir süre daha bu şekilde devam etme kararı aldı. Uzay ajansı şu anda Soyuz kapsüllerinde yeni koltuklar ayırmaya çalışıyor.
NASA, uzayda Rusya bağımlılığını ortadan kaldırmak için kendisi uzay araçları geliştirmek yerine özel sektöre yönelmiş ve Boeing ve SpaceX ile anlaşmalar yapmıştı. Bu doğrultuda 2014 yılında iki şirkete milyarlarca dolarlık yatırım yapan uzay ajansı, 2017'ye kadar kapsüllerinin hazır hale getirilmesini istemişti. Ancak birbiri ardına gelen erteleme haberlerinin ardından bugün 2019'a girmiş olmamıza rağmen kapsüller hala hazır değil. Hatta SpaceX-Boeing ikilisi henüz test uçuşlarına bile başlamadı.
Tabi durum böyle olunca NASA için de tehlike çanları çalmaya başladı. Zira NASA-Roskosmos arasındaki Soyuz kapsülü anlaşması bu yıl kasım ayında sona eriyor. Crew Dragon (SpaceX) ve Starliner (Boeing) kapsüllerinin o tarihe kadar yetişmesi ise mümkün değil. Yani NASA'nın bir çözüm üretmemesi halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda en az bir yıl boyunca Amerikan astronotunun yer almaması gibi bir olasılık söz konusu.
Bu potansiyel tehlikenin farkında olan NASA, şu anda Roskosmos ile görüşmelere başlamış durumda. ArsTechnica'dan Eric Berger'in haberine göre uzay ajansı, 2019'un sonbahar ayları ve 2020'nin ilkbahar ayları için birer koltuk ayırmaya çalışıyor. Bu şekilde Eylül 2020'ye kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir ABD varlığı olmaya devam edecek.
Diğer taraftan SpaceX-Boeing ikilisinin Crew Dragon ve Starliner kapsüllerinin testlerine önümüzdeki mart ayında başlaması bekleniyor. Ancak ilk testler insansız bir şekilde gerçekleştirilecek. Sonrasında ise yaz aylarında insanlı testlere geçiş yapılacak. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda 2020'nin sonu gibi resmi uçuşların başlaması bekleniyor.
NASA, Soyuz kapsüllerinde bir koltuk ayırmak için Rusya'ya tam 81 milyon dolar ödüyor.
https://arstechnica.com/science/2019/02/nasa-moves-to-buy-more-soyuz-seats-for-late-2019-early-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NASA, uzayda Rusya bağımlılığını ortadan kaldırmak için kendisi uzay araçları geliştirmek yerine özel sektöre yönelmiş ve Boeing ve SpaceX ile anlaşmalar yapmıştı. Bu doğrultuda 2014 yılında iki şirkete milyarlarca dolarlık yatırım yapan uzay ajansı, 2017'ye kadar kapsüllerinin hazır hale getirilmesini istemişti. Ancak birbiri ardına gelen erteleme haberlerinin ardından bugün 2019'a girmiş olmamıza rağmen kapsüller hala hazır değil. Hatta SpaceX-Boeing ikilisi henüz test uçuşlarına bile başlamadı.
ABD'nin uzaydaki varlığı tehlike altında
Tabi durum böyle olunca NASA için de tehlike çanları çalmaya başladı. Zira NASA-Roskosmos arasındaki Soyuz kapsülü anlaşması bu yıl kasım ayında sona eriyor. Crew Dragon (SpaceX) ve Starliner (Boeing) kapsüllerinin o tarihe kadar yetişmesi ise mümkün değil. Yani NASA'nın bir çözüm üretmemesi halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda en az bir yıl boyunca Amerikan astronotunun yer almaması gibi bir olasılık söz konusu.
Bu potansiyel tehlikenin farkında olan NASA, şu anda Roskosmos ile görüşmelere başlamış durumda. ArsTechnica'dan Eric Berger'in haberine göre uzay ajansı, 2019'un sonbahar ayları ve 2020'nin ilkbahar ayları için birer koltuk ayırmaya çalışıyor. Bu şekilde Eylül 2020'ye kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir ABD varlığı olmaya devam edecek.
Diğer taraftan SpaceX-Boeing ikilisinin Crew Dragon ve Starliner kapsüllerinin testlerine önümüzdeki mart ayında başlaması bekleniyor. Ancak ilk testler insansız bir şekilde gerçekleştirilecek. Sonrasında ise yaz aylarında insanlı testlere geçiş yapılacak. Her şeyin yolunda gitmesi durumunda 2020'nin sonu gibi resmi uçuşların başlaması bekleniyor.
NASA, Soyuz kapsüllerinde bir koltuk ayırmak için Rusya'ya tam 81 milyon dolar ödüyor.
https://arstechnica.com/science/2019/02/nasa-moves-to-buy-more-soyuz-seats-for-late-2019-early-2020/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle