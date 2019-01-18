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NASA, Ultima Thule'un muhteşem bir videosunu yayınladı

New Horizons'un yakaladığı muhteşem fotoğraflar Dünya'ya ulaşmaya devam ediyor. NASA 1 Ocak'ta çekilen fotoğrafları birleştirerek Ultima Thule'un kısa bir videosunu hazırladı.
4 ay
5,3b
1
11
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın ünlü uzay aracı New Horizons, bu ayın başarında bir Kuiper Kuşağı cismi olan Ultima Thule'a ulaşarak çok önemli bir başarıya imza atmıştı. Tarihin en uzak yakın geçişini gerçekleştiren New Horizons, bu görevi sırasında elde ettiği verileri yavaş yavaş Dünya'ya göndermeye devam ediyor. NASA şimdi de Ultima Thule'un kısa bir videosunu yayınladı.


Ultima Thule'un kendi etrafındaki dönüşünü görebildiğimiz video, 1 Ocak'ta TSİ 04.00-13.00 saatleri arasında çekilmiş fotoğrafların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. NASA'nın yaptığı açıklamalarda,"Videodaki fotoğraflar tarihi yakın geçişin hemen öncesinde çekilmişti. Uzay aracının Ultima Thule'a olan uzaklığı video sırasında 500 bin kilometre ile 28 bin kilometre arasında değişiyor." ifadeleri kullanılmış.

Uzay ajansı ayrıca Ultima Thule'un kendi etrafındaki bir tam dönüşünün 16 saat sürdüğünü açıkladı. Yani videoda bunun yaklaşık yarısını görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı"

New Horizons'un veri gönderme hızı: 125bayt/saniye


Dünya'dan 6.4 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Ultima Thule, 34 kilometrelik bir uzunluğa sahip. New Horizons, 1 Ocak'ta gerçekleşen yakın geçişinde Ultima Thule'a 3500 kilometre kadar yaklaşmıştı. New Horizons'un yakın geçişi sırasında elde ettiği verilerin Yeryüzü'ne ulaşmasını hem NASA hem de tüm uzay meraklıları çok büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak uzay aracının inanılmaz uzak bir konumda bulunması nedeniyle veri transferi maalesef çok yavaş bir hızda gerçekleşiyor

NASA'nın yaptığı açıklamalara göre New Horizons'un veri gönderme hızı saniyede sadece 125 bayt seviyesinde. Uzay ajansı, yakın geçiş verilerinin tamamıyla Dünya'ya ulaşması için yaklaşık 20 ay gibi bir süre gerektiğini söylüyor. Yani 2020'nin sonlarına kadar transfer süreci devam edecek.

Güneş Sistemi'nin sırlarını ortaya çıkarabilir


Ultima Thule, Güneş'ten milyarlarca kilometre uzaklıkta, karanlık ve soğuk bir bölge olan Kuiper Kuşağı'nda yer alıyor. Buradaki cisimler Güneş Sistemi oluştuğundan bu yana donmuş bir halde bozulmadan duruyorlar. Dolayısıyla bilim insanları Ultima Thule ve benzeri cisimlerin bir zaman kapsülü görevi görebileceğini ve Güneş Sistemi'nin oluşum yıllarına ışık tutabileceğini düşünüyor.

Yakın geçiş öncesinde bir basın konferansı sırasında konuşan New Horizons görevi baş araştırmacısı Alan Stern,"Ultima Thule bizi dört buçuk milyar yıl geçmişe götürecek bir zaman kapsülü. Herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olacak. Ekip olarak duyduğumuz heyecanı kelimelerle ifade etmemiz gerçekten de mümkün değil." sözlerini kullanmıştı.
https://www.space.com/43023-ultima-thule-spin-propeller-flyby-video.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KaleyDeskop 4 ay
yanlış anlamışsın hocam, zaten benim yorumları inceleseydiniz bile anlardınız, ayrıca imzamda ne yazıyor bir bakın isterseniz. Allah'a şükür hiç bir zaman yoldan sapmadık... Selametle.....
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津波 4 ay
Muhteşem falan denmiş ama inan benim için hiçbirşey ifade etmiyor. Gökblimine karşı acayip yabancıyım :(
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muuzoo 4 ay
Yanlış hesaplamadı isem dünyadan gönderilen bir sinyalin ,(ışık hızında) araca ulaşması 6 saat civarında sürüyor. O mesafeden bu hızla veri çekmeleri bile başlı başına bir iş.
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Seyrim 4 ay
Bunları gördükçe koca uzayda bizden başka canlının yaşadığı gezegen yok gibi geliyor..
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sericik 4 ay
Şu amerikan züppelerinin yayınladığı hiç bir şeye inanmıyorum
daha sen beyaz saray da misafirin önüne hamburgeri zor koyuyorsun
hiç bir bilimsel veriye dayanmayan önümüze attığın kemik misali düzmece videolarınla kandıramazsın
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KaleyDeskop 4 ay
Allah insanoğlunu karanlık uzayda yanlız bırakmamış ya ne kadar şükür etsek azdır.
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FONTEN LA 4 ay KaleyDeskop
Kendince ironi mi yapıyorsun? Dini değerleri aşağılamak moda oldu dini yorum kisvesi altında...
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selahattın ısık 4 ay
Milyonlarca km uzaktaki cismi goruntuleyecek kadar modern
Videosunu 125b/s ile transfer edecek kadar ilkeliz..
(Yorumlar sonrasi edit)
Okudugumuzu anlamayacak kadar da cahiliz.
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V4LKyR 4 ay selahattın ısık
Doğru dedin reis üstad, bu hız çok düşük, henüz NASA bunun farkına varmamış olabilir. Hemen evde güzel bir algoritma geliştirip bu hızı arttırmalıyız.
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ONY86 4 ay selahattın ısık
ciddi ciddi bu yorumu mu yaptın?
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darkaura 4 ay selahattın ısık
o uzaklikdan koca pluton bilardo topu cozunurlugunde gozukurken bazilari kuiper belediyesi neden buralara wifi cekmemis diye sikayet ediyor.
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nasa, new horizons ve
5 etiket daha uzay araştırmaları ultima thule Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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