NASA, Ultima Thule'un muhteşem bir videosunu yayınladı

Ayrıca Bkz.

"Çin, Ay'ın uzak yüzünden panoramik fotoğraf paylaştı"

New Horizons'un veri gönderme hızı: 125bayt/saniye

Güneş Sistemi'nin sırlarını ortaya çıkarabilir

https://www.space.com/43023-ultima-thule-spin-propeller-flyby-video.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

NASA'nın ünlü uzay aracı New Horizons, bu ayın başarında bir Kuiper Kuşağı cismi olan Ultima Thule'a ulaşarak çok önemli bir başarıya imza atmıştı. Tarihin en uzak yakın geçişini gerçekleştiren New Horizons, bu görevi sırasında elde ettiği verileri yavaş yavaş Dünya'ya göndermeye devam ediyor. NASA şimdi de Ultima Thule'un kısa bir videosunu yayınladı.Ultima Thule'un kendi etrafındaki dönüşünü görebildiğimiz video, 1 Ocak'ta TSİ 04.00-13.00 saatleri arasında çekilmiş fotoğrafların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. NASA'nın yaptığı açıklamalarda,"Videodaki fotoğraflar tarihi yakın geçişin hemen öncesinde çekilmişti. Uzay aracının Ultima Thule'a olan uzaklığı video sırasında 500 bin kilometre ile 28 bin kilometre arasında değişiyor." ifadeleri kullanılmış.Uzay ajansı ayrıca Ultima Thule'un kendi etrafındaki bir tam dönüşünün 16 saat sürdüğünü açıkladı. Yani videoda bunun yaklaşık yarısını görüyoruz.Dünya'dan 6.4 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Ultima Thule, 34 kilometrelik bir uzunluğa sahip. New Horizons, 1 Ocak'ta gerçekleşen yakın geçişinde Ultima Thule'a 3500 kilometre kadar yaklaşmıştı. New Horizons'un yakın geçişi sırasında elde ettiği verilerin Yeryüzü'ne ulaşmasını hem NASA hem de tüm uzay meraklıları çok büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak uzay aracının inanılmaz uzak bir konumda bulunması nedeniyle veri transferi maalesef çok yavaş bir hızda gerçekleşiyorNASA'nın yaptığı açıklamalara göre New Horizons'un veri gönderme hızı saniyede sadece 125 bayt seviyesinde. Uzay ajansı, yakın geçiş verilerinin tamamıyla Dünya'ya ulaşması için yaklaşık 20 ay gibi bir süre gerektiğini söylüyor. Yani 2020'nin sonlarına kadar transfer süreci devam edecek.Ultima Thule, Güneş'ten milyarlarca kilometre uzaklıkta, karanlık ve soğuk bir bölge olan Kuiper Kuşağı'nda yer alıyor. Buradaki cisimler Güneş Sistemi oluştuğundan bu yana donmuş bir halde bozulmadan duruyorlar. Dolayısıyla bilim insanları Ultima Thule ve benzeri cisimlerin bir zaman kapsülü görevi görebileceğini ve Güneş Sistemi'nin oluşum yıllarına ışık tutabileceğini düşünüyor.Yakın geçiş öncesinde bir basın konferansı sırasında konuşan New Horizons görevi baş araştırmacısı Alan Stern,"Ultima Thule bizi dört buçuk milyar yıl geçmişe götürecek bir zaman kapsülü. Herhangi bir uzay görevinde ziyaret ettiğimiz en bozulmamış yer olacak. Ekip olarak duyduğumuz heyecanı kelimelerle ifade etmemiz gerçekten de mümkün değil." sözlerini kullanmıştı.