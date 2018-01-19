NASA uzmanından Türkiye’ye uyarı: “Az kar yağacak, çok sel olacak”

NASA’nın İklim Değişikliği Merkezi’nde görev alan kar uzmanı Dr. Thomas Painter, Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Dr. Painter, iç açıcı olmayan bir iklim tablosu çizdi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2017 yılının Türkiye için son 44 yılın en kurak yılının olduğunu açıklamıştı. Bunu doğrulayan Dr. Painter, daha çok kuraklık yaşanacağını ve sonrasında birdenbire aşırı yağış gelebileceğini söyledi.
Türkiye’de yaşanan kuraklığın nedeni iklim değişikliği mi?
Dr. Painter buna kesin bir yanıt vermenin zor olduğunu söylüyor. Dr. Painter’ın açıklamasına göre Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle kuraklık daha şiddetli geçiyor. Hava daha sıcak, daha fazla su buharlaşıyor ancak yağmur olarak düşmüyor. Türkiye’deki şu anki yağış durumu Batı Amerika’ya çok benziyor.
Ana su kaynağının kar olduğunu belirten Dr. Painter, “Kar birikerek su deposu işlevi görür. Hava durumunda değişiklik yaşandığı zaman eriyerek devreye girer. Baraj mantığıyla aynı. Karın azalması ve buzulların kaybolmasıyla daha çok yağmur yağar. Yağmurun getirdiği o suyun çoğunu baharda kaybetmiş oluruz. Sonrasında temiz su sıkıntısı yaşanır.” dedi.
Türkiye ılıman ve subtropikal iklim arasında. İklim değişikliği bölgemizi nasıl etkileyecek?
"Muhteşem dağlarınız var. Atmosferdeki sirkülasyonun ortasında duruyorlar, kar rezervleri için çok uygunlar. Fakat küresel ısınma nedeniyle daha az kar daha çok yağmur alıyorlar. Ve kar, haliyle temiz su rezervleriniz azalıyor. Oysaki çok kendine has bir yağış sezonunuz var.
Bu kış Türkiye’nin pek çok yerine yeterli kar yağışı düşmedi, özellikle de İstanbul’a. Bunu da tüm bu anlattıklarınız kapsamında değerlendirebilir miyiz?
Bu kadar kısa bir zaman dilimi için konuşmak kolay değil ama mümkün tabii ki. Dediğim gibi yağış seviyeniz aynı kalsa bile, daha çoğu yağmur daha azı kar olacağı için kar rezerviniz azalacak.
Dr. Painter, sözlerinin devamında Türkiye’de ve Dünya'da sık sık sel yaşanacağını, deniz suyu seviyesi artacağını ve bu durumun pek çok şehri etkileyeceğini söyledi.
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Onlar kestide sen kaçtane diktin.
14 yılda 4 milyara yakın ağaç dikildi 4 Milyona yakında ağaç kesildi. Ben hala ağaç ekerim meyveydi çalıydı çırpıydı. Bu kadar duyarlı oluptu sizi tenzih ederek yazıyorum bir fidan bile dikmeyip duyarlıyım havasında olanlara.
Akp en çok eleştirenlerden biriyim ama yaptığı doğru işleride göz ardı edemem.
Lise ve üniversite zamanlarımda Çevre Koruma Kulübü ve Tema vakfı üyesiydim, hafta sonları gönüllü olarak gidip fidan dikiyorduk. Ankara'da ki çoğu hatıra ormanında imzam vardır.
Ben vatandaş olarak üzerime düşeni 100 defa yaptım yani.
Ağaç kesip fidan dikmek çevre katliamıdır, ama boş araziye fidan dikmek çevre dostu bir işlemdir.