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NASA uzmanından Türkiye’ye uyarı: “Az kar yağacak, çok sel olacak”

Türkiye'de 2017 yılı son 44 yılın en kurak yılı olarak geçti. NASA uzmanı Dr. Thomas Painter, Türkiye'deki iklim değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi tehlikenin beklediğini söyledi
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
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NASA uzmanından Türkiye’ye uyarı: “Az kar yağacak, çok sel olacak”
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NASA’nın kar uzmanı Dr. Thomas Painter, Türkiye’deki iklim değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Painter “Daha çok sel yaşayacaksınız. Altyapıya yatırım yapın. Bazı yerler ise kuraklık çekecek. Temiz su için baraj inşa edin!” uyarısında bulundu.

NASA’nın İklim Değişikliği Merkezi’nde görev alan kar uzmanı Dr. Thomas Painter, Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Dr. Painter, iç açıcı olmayan bir iklim tablosu çizdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2017 yılının Türkiye için son 44 yılın en kurak yılının olduğunu açıklamıştı. Bunu doğrulayan Dr. Painter, daha çok kuraklık yaşanacağını ve sonrasında birdenbire aşırı yağış gelebileceğini söyledi.

Türkiye’de yaşanan kuraklığın nedeni iklim değişikliği mi?

Dr. Painter buna kesin bir yanıt vermenin zor olduğunu söylüyor. Dr. Painter’ın açıklamasına göre Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle kuraklık daha şiddetli geçiyor. Hava daha sıcak, daha fazla su buharlaşıyor ancak yağmur olarak düşmüyor. Türkiye’deki şu anki yağış durumu Batı Amerika’ya çok benziyor.

Ana su kaynağının kar olduğunu belirten Dr. Painter, “Kar birikerek su deposu işlevi görür. Hava durumunda değişiklik yaşandığı zaman eriyerek devreye girer. Baraj mantığıyla aynı. Karın azalması ve buzulların kaybolmasıyla daha çok yağmur yağar. Yağmurun getirdiği o suyun çoğunu baharda kaybetmiş oluruz. Sonrasında temiz su sıkıntısı yaşanır.” dedi.


Türkiye ılıman ve subtropikal iklim arasında. İklim değişikliği bölgemizi nasıl etkileyecek?

"Muhteşem dağlarınız var. Atmosferdeki sirkülasyonun ortasında duruyorlar, kar rezervleri için çok uygunlar. Fakat küresel ısınma nedeniyle daha az kar daha çok yağmur alıyorlar. Ve kar, haliyle temiz su rezervleriniz azalıyor. Oysaki çok kendine has bir yağış sezonunuz var.

Bunun sonucunda daha fazla sel yaşanacaktır, şehirlere ve limanlara zarar gelmemesi için altyapınıza çok yatırım yapmanız gerek. Ayrıca temiz suyunuzun olması için daha çok baraj inşa etmelisiniz. Çünkü sel, suyu kirletiyor. Bazı bölgelerde sel yaşanırken, diğerleri kuraklık çekecek. Bu da mesela daha fazla orman yangını demek."

Bu kış Türkiye’nin pek çok yerine yeterli kar yağışı düşmedi, özellikle de İstanbul’a. Bunu da tüm bu anlattıklarınız kapsamında değerlendirebilir miyiz?

Bu kadar kısa bir zaman dilimi için konuşmak kolay değil ama mümkün tabii ki. Dediğim gibi yağış seviyeniz aynı kalsa bile, daha çoğu yağmur daha azı kar olacağı için kar rezerviniz azalacak.

Dr. Painter, sözlerinin devamında Türkiye’de ve Dünya'da sık sık sel yaşanacağını, deniz suyu seviyesi artacağını ve bu durumun pek çok şehri etkileyeceğini söyledi.


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1ses1 1 yıl zotacing
Orijinalden alıntı: zotacing

Yahu orman yok edip Saray yapan bir ülke, bu dediklerinize güler ancak.

Akepe son 15 sene de ülkenin iklimine bile zarar verip bozdu, ülkenin oynamadıkları yeri kalmadı.

Onlar kestide sen kaçtane diktin.
14 yılda 4 milyara yakın ağaç dikildi 4 Milyona yakında ağaç kesildi. Ben hala ağaç ekerim meyveydi çalıydı çırpıydı. Bu kadar duyarlı oluptu sizi tenzih ederek yazıyorum bir fidan bile dikmeyip duyarlıyım havasında olanlara.
Akp en çok eleştirenlerden biriyim ama yaptığı doğru işleride göz ardı edemem.
Orijinalden alıntı: zotacingYahu orman yok edip Saray yapan bir ülke, bu dediklerinize güler ancak.Akepe son 15 sene de ülkenin iklim...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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zotacing 1 yıl 1ses1
1ses1
zotacing

Yahu orman yok edip Saray yapan bir ülke, bu dediklerinize güler ancak.

Akepe son 15 sene de ülkenin iklimine bile zarar verip bozdu, ülkenin oynamadıkları yeri kalmadı.

Onlar kestide sen kaçtane diktin.

Lise ve üniversite zamanlarımda Çevre Koruma Kulübü ve Tema vakfı üyesiydim, hafta sonları gönüllü olarak gidip fidan dikiyorduk. Ankara'da ki çoğu hatıra ormanında imzam vardır.
Ben vatandaş olarak üzerime düşeni 100 defa yaptım yani.
Ağaç kesip fidan dikmek çevre katliamıdır, ama boş araziye fidan dikmek çevre dostu bir işlemdir.
1ses1zotacingYahu orman yok edip Saray yapan bir ülke, bu dediklerinize güler ancak.Akepe son 15 sen...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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1 Avatar
awaqado 1 yıl
Skorsky, Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı (HAARP) olarak açıklanan ABD projesine de dikkat çekti. Projenin iklim kontrol ve yapay deprem silahı olarak tasarlandığını savunan Skorksy, "Sadece bununla da sınırlı değildir. Bu proje bir silahtır. Bu silahla bir savaş uçağının radyomanyetik sinyallerle kontrol etmek, düşürmek mümkündür. Bu sistem daha bir çok kötü amaç için de kullanılabilir. Rusya da benzer bir proje geliştirmektedir" açıklamasını yaptı. milliyet.com.tr/...
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BatuhanXxX 1 yıl
İnsanoğlu geleceği kurtarmak istiyor ise Sabah akşam ağaç dikmeli. Ağaç Dikmek Askerlik gibi zorunlu olmalı.
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fbahadir07 1 yıl
bir agaç dikmeyenler hadi cevre duyarlılıgı yapsın burda gülelim eğlenelim. koyun kuzularla :Daa pardon önce akpye sallıycaklar :D
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kadirirdem 1 yıl
Mevsimler iyice mala bağladı.
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Guest-45EC824A4 1 yıl
Bu haber üstüne Nalartın, Godzillanın gözleri yaşlı
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DH Misafiri 1 yıl
Nasa dediğin kurumun Dünya yörüngesinde kaç tane ilklim uydusu bulunuyordur. Bu bilgilerden aldıkları verileri bizimle paylaşmış ve uyarıda bulunmuş. Kendi coğrafyasını bizden çok düşünüyorlar elbette ama bu bilgileri ciddiyet içinde dünyayla paylaşıyor. o yüzden saygı duy dostum. Nasa'ya duymasandan Bilgiye duy.
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DH Misafiri 1 yıl
bu nasıl bir zihniyettir yine olayı dine siyasete bağlamışlar aklım almıyor bu nasıl bir kin nefrettir ki her konu amacından sapıyor!..
biraz edep yahu..
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nehuse 1 yıl
Elin Gavuru taa Amerikadan nerden bilecek sallamış inanmayın çekemiyorlar bizi ondan hep bunlar :))
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gxhero 1 yıl
2019 seçimleri için yeni slogan "Hem su da, hem kara da giden ötübüslerimiz yollarda" yanıda yürü yeayyip arkandayız yazdılar mı %51in limbik sistem rahatlar oylar garanti. :D
(Ulan yorum diye trolden başka bir şey yapamıyoruz ne yazsak engelleniyor yada başkası hakaret ediyor)
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ssbrutality 1 yıl
Yetmez, daha fazlası lazımki bunlara akıllansın.
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