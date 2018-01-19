NASA uzmanından Türkiye’ye uyarı: “Az kar yağacak, çok sel olacak”

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NASA’nın kar uzmanı Dr. Thomas Painter, Türkiye’deki iklim değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Painter “Daha çok sel yaşayacaksınız. Altyapıya yatırım yapın. Bazı yerler ise kuraklık çekecek. Temiz su için baraj inşa edin!” uyarısında bulundu.

NASA’nın İklim Değişikliği Merkezi’nde görev alan kar uzmanı Dr. Thomas Painter, Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Dr. Painter, iç açıcı olmayan bir iklim tablosu çizdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2017 yılının Türkiye için son 44 yılın en kurak yılının olduğunu açıklamıştı. Bunu doğrulayan Dr. Painter, daha çok kuraklık yaşanacağını ve sonrasında birdenbire aşırı yağış gelebileceğini söyledi.

Türkiye’de yaşanan kuraklığın nedeni iklim değişikliği mi?

Dr. Painter buna kesin bir yanıt vermenin zor olduğunu söylüyor. Dr. Painter’ın açıklamasına göre Türkiye’de iklim değişikliği nedeniyle kuraklık daha şiddetli geçiyor. Hava daha sıcak, daha fazla su buharlaşıyor ancak yağmur olarak düşmüyor. Türkiye’deki şu anki yağış durumu Batı Amerika’ya çok benziyor.

Ana su kaynağının kar olduğunu belirten Dr. Painter, “Kar birikerek su deposu işlevi görür. Hava durumunda değişiklik yaşandığı zaman eriyerek devreye girer. Baraj mantığıyla aynı. Karın azalması ve buzulların kaybolmasıyla daha çok yağmur yağar. Yağmurun getirdiği o suyun çoğunu baharda kaybetmiş oluruz. Sonrasında temiz su sıkıntısı yaşanır.” dedi.





Türkiye ılıman ve subtropikal iklim arasında. İklim değişikliği bölgemizi nasıl etkileyecek?

"Muhteşem dağlarınız var. Atmosferdeki sirkülasyonun ortasında duruyorlar, kar rezervleri için çok uygunlar. Fakat küresel ısınma nedeniyle daha az kar daha çok yağmur alıyorlar. Ve kar, haliyle temiz su rezervleriniz azalıyor. Oysaki çok kendine has bir yağış sezonunuz var.

Bunun sonucunda daha fazla sel yaşanacaktır, şehirlere ve limanlara zarar gelmemesi için altyapınıza çok yatırım yapmanız gerek. Ayrıca temiz suyunuzun olması için daha çok baraj inşa etmelisiniz. Çünkü sel, suyu kirletiyor. Bazı bölgelerde sel yaşanırken, diğerleri kuraklık çekecek. Bu da mesela daha fazla orman yangını demek."

Bu kış Türkiye’nin pek çok yerine yeterli kar yağışı düşmedi, özellikle de İstanbul’a. Bunu da tüm bu anlattıklarınız kapsamında değerlendirebilir miyiz?

Bu kadar kısa bir zaman dilimi için konuşmak kolay değil ama mümkün tabii ki. Dediğim gibi yağış seviyeniz aynı kalsa bile, daha çoğu yağmur daha azı kar olacağı için kar rezerviniz azalacak.

Dr. Painter, sözlerinin devamında Türkiye’de ve Dünya'da sık sık sel yaşanacağını, deniz suyu seviyesi artacağını ve bu durumun pek çok şehri etkileyeceğini söyledi.