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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA ve Avustralya başarılı bir şekilde hipersonik uçuş gerçekleştirdi

NASA, Avustralya Savunma Departmanı ve Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ortaklığında gerçekleştirilen proje ile hipersonik uçuşların temeli atılıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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İnsanların uçak gibi teknolojik araçları kullandığı süre sadece yaklaşık 100 yıl öncesine dayanıyor. Uçmak için kullanılan ilk vasıta olan balonlar kimsenin hızlı olarak tanımlamayacağı süratlerde seyahat ediyorlardı. 1903’te kullanılmaya başlayan uçaklar ise ilk zamanlarda yavaş olarak nitelendirilebilecek hızlara sahiplerdi. Şu anda dahi, insanlı uçuşların büyük bir kısmı ses hızının altında gerçekleşmekte. Sadece en yüksek teknolojiyi kullanan savaş uçakları ses hızı duvarını aşabilmekte.
NASA, Avustralya  Savunma Departmanı ve Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) ile yürüttüğü ortak çalışma ile uçuşun limitlerini derinlemesine araştırmak istiyor. Bu araştırmada test edilen şey ise ses hızının olabildiğince üstüne çıkan araçlar geliştirmek ve bu araçların kullanılabilirliği. Üç kurumun üzerinde çalıştığı bu projenin ismi ise HIFiRE. İngilizcesi "Hypersonic International Flight Research Experimentation Program" olan projenin Türkçesi ise Uluslararası Hipersonik Uçuş Araştırması Deneme Programı olarak adlandırılabilir.
Bu hafta gerçekleştirilen başarılı bir deneme uçuşu sonrasında bir HIFiRE roketi yaklaşık 277 km yüksekliğe fırlatıldı ve bu uçuş sırasında roket, ses hızının 7,5 katına tekabül eden bir hıza ulaştı.
Avustralya Savunma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen başarılı testin insanlığı hipersonik uçuşlara bir adım daha yaklaştırdığını belirten Dr. Zelinsky, üzerinde çalışılmakta olan teknolojinin 2016 Savunma Yol Haritası’nda da yer aldığını ve küresel hava taşmacılığı ve düşük maliyetli uzay uçuşları açısından devrim niteliğinde olduğunu da ekledi. Savunma Departmanı tarafından yapılan açıklamada hipersonik uçuş tanımının ses hızının beş katından daha hızlı olan uçuşlar için kullanılan bir terim olduğu belirtilirken, bu teknolojinin muazzam sosyal ve ekonomik yararları olacağı söylendi.
İleride kullanılma olasılığı olan hipersonik uçakların sunacağı imkanlar gerçekten de muazzam. Bu tür bir uçağın ulaşacağı hızla, uçağı radarlarında tespit eden düşman birimlerinin uçağa karşı karadan önlem alması imkansız hale gelecektir. Bu da, hipersonik casus uçaklarının görüntü yakalamasını, savaş uçaklarının ise neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan bombalama faaliyetleri yürütmesini kolaylaştıracaktır.
HIFiRES programı hakkında NASA’nın 2012 yılında yaptığı açıklama ise şu şekilde: "NASA, AFRL ve Avustrayla Savunma Bilimleri ve Teknoloji Organizasyonu (DSTO) kurumları çeşitli ortaklıklarla HIFiRE programı üzerinde hipersonik uçuşlarda uzmanlaşmak adına çalışmaktadır. Programın amacı hipersonik uçuşları gerçekleştirebilmek için gereken temel teknolojileri keşfetmektir. Hipersonik hızlarda uçuşun sağlanması ile birlikte uzun menzilli ve yüksek hızlı uçuşlarda devrim niteliğinde gelişmeler yaşanabilecek ve uzaya ulaşım uygun maliyetli hale gelebilecektir."

http://www.popsci.com/nasa-and-australia-successfully-test-hypersonic-rocket Yorum Yaz
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bafbaf 3 yıl
Cemal CEMİL
benim bildiğim kadarıyla da concorde uçaklarının istenmemesinin en büyük nedeni aşırı sesli olmaları yoksa hangi ülke böyle bir uçağı istemez ?

Güvenilirliğinin az, yüksek maliyeti ve sınırlı yolcu kapasitesi olduğu için üretimden kaldırılmıştır, yazıyor vikipediada.
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01myavuz 3 yıl
Ses duvarıda ayrı bir güzellik, ses hızında giderken ses orda birikip patlama yada benzeri etki yapıyor.
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Atılgan oo 3 yıl
simdi bu roket 9260 km/s hizina ulasmis.

abd nin en hizli ucagi black bird ise 3530 km/s ile mutlak hiz rekorunu kirmisti.

blackbird belgeseli izlerken adam ucagin roketlerden hizli oldugunu ve kendisine atilan roketten sadece hizlanarak bile kurtulabilecegini soylemisti.

demek bu deneme citayi bayaa yukege tasimis.
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Firaristt 3 yıl
Editör arkadaşın bilgi hatası veya bilgi eksiği var. Concorde gibi ses hızının üzerinde sehir hızına sahip yolcu uçakları mevcut. Çeşitli sebeplerden dolayı da yasaklandılar. Bu sebeplerin başında uçağın ses hızını geçerken oluşan ses patlamaları var. Havaalanları yakınında hatta yüzlerce kilometre uzağında olan yerlerde bile şiddetli bir patlama sesi duymak hoş olmasa gerek. Şu anda yolcu uçakları 1000km hız ile sınırlandırılmış durumda ancak ekstrem koşullarda yine ses hızını geçme durumu var.
Radar ve günümüzdeki bazı silahlarda hedefe kitlenme, hedef saptama sistemleri lazer ve benzeri, ışık hızında çalışan teknolojileri kullanıyor. Işık hızının yanında da bu bahsettiğimiz hızlar Dünya vs karınca gibi bir şey. Sadece karşılık verilmesi için daha az zaman kalır ama imkansız değil.
Şöyle diyeyim, mevcut füzeler atıyorum 1000km/s hızla gidiyorsa IŞİD'in sistemleri onu fark edip füzeyi nişan alıp fırlatıp o füzeyi etkisiz hale getirebilir. Ama 7500km/s hızla füzeyi yollarsan senin füzeni fark edip nişan alana kadar onları vurmuş olursun. Böyle teknolojiler geliştirilirken buna karşı koyacak teknoloji de geliştirilir ki bir gün silah yanlış ellere geçerse şansları olsun.
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Degisken 3 yıl Firaristt
Firaristt

Editör arkadaşın bilgi hatası veya bilgi eksiği var. Concorde gibi ses hızının üzerinde sehir hızına sahip yolcu uçakları mevcut. Çeşitli sebeplerden dolayı da yasaklandılar. Bu sebeplerin başında uçağın ses hızını geçerken oluşan ses patlamaları var. Havaalanları yakınında hatta yüzlerce kilometre uzağında olan yerlerde bile şiddetli bir patlama sesi duymak hoş olmasa gerek. Şu anda yolcu uçakları 1000km hız ile sınırlandırılmış durumda ancak ekstrem koşullarda yine ses hızını geçme durumu var.

Radar ve günümüzdeki bazı silahlarda hedefe kitlenme, hedef saptama sistemleri lazer ve benzeri, ışık hızında çalışan teknolojileri kullanıyor. Işık hızının yanında da bu bahsettiğimiz hızlar Dünya vs karınca gibi bir şey. Sadece karşılık verilmesi için daha az zaman kalır ama imkansız değil.

Şöyle diyeyim, mevcut füzeler atıyorum 1000km/s hızla gidiyorsa IŞİD'in sistemleri onu fark edip füzeyi nişan alıp fırlatıp o füzeyi etkisiz hale getirebilir. Ama 7500km/s hızla füzeyi yollarsan senin füzeni fark edip nişan alana kadar onları vurmuş olursun. Böyle teknolojiler geliştirilirken buna karşı koyacak teknoloji de geliştirilir ki bir gün silah yanlış ellere geçerse şansları olsun.

Süpersonik yolcu uçakları piyasada var demişsiniz, Concorde örneği vermişsiniz ve sonrasında Concorde'un kullanımının durduğunu söylemişsiniz. Bu durumda herhangi bir süpersonik yolcu uçağı "şu anda" kullanılmamakta. Dolayısıyla bilgimde bir hata veya eksiklik yok, çelişkiye düşmüşsünüz. Concorde'un tedavülden kalkmasının ise tek bir sebebi yok. Operasyonel maliyetler, Concorde'un sistemlerinin eskimiş olması ve yenileme maliyetlerinin altına hiçbir şirketin girmemesi, Concorde'un yaygınlaşmaması vb. sebepler Concorde'un kullanımdan çıkmasının nedenleriydi ve süpersonik taşımacılığın/ulaşımın yaygınlaşmamasının hâlâ yukarıda saydığım nedenlerden veya benzeri sebeplerden kaynaklandığı da bir gerçek. En basitinden wikipedia'dan SST diye aratırsanız İngilizce güzel bir kaynak bulmuş olursunuz. Hatta dilerseniz ileride bu kaynağı Türkçe'ye çevirerek burada haber olarak da yayınlayabiliriz.

Askeri konuya gelecek olursak; dediğiniz gibi kilitlenme ve saptama gibi sistemler çok hızlı bir şekilde yürütülebiliyor ancak henüz hipersonik bir füze geliştirilebilmiş değil. Bu konuda da elbette çeşitli ülkelerin, çeşitli çalışmaları devam ediyor (Bkz: Brahmos-II). Ancak yazıda bahsedilen durum, kara sistemlerinin genel anlamda özellikle casusluk operasyonları için hantal kalacağı yönünde. Füzeler içinse bugünkü füzelerin kullanıldığı bir durum varsayılmış, dolayısıyla haber içinde bir mantık hatası yok ancak füze sistemlerinin gelişmeyeceği varsayılarak bir çelişkiye düşülmüş.
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