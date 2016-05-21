NASA ve Avustralya başarılı bir şekilde hipersonik uçuş gerçekleştirdi

İnsanların uçak gibi teknolojik araçları kullandığı süre sadece yaklaşık 100 yıl öncesine dayanıyor. Uçmak için kullanılan ilk vasıta olan balonlar kimsenin hızlı olarak tanımlamayacağı süratlerde seyahat ediyorlardı. 1903’te kullanılmaya başlayan uçaklar ise ilk zamanlarda yavaş olarak nitelendirilebilecek hızlara sahiplerdi. Şu anda dahi, insanlı uçuşların büyük bir kısmı ses hızının altında gerçekleşmekte. Sadece en yüksek teknolojiyi kullanan savaş uçakları ses hızı duvarını aşabilmekte.

NASA, Avustralya Savunma Departmanı ve Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) ile yürüttüğü ortak çalışma ile uçuşun limitlerini derinlemesine araştırmak istiyor. Bu araştırmada test edilen şey ise ses hızının olabildiğince üstüne çıkan araçlar geliştirmek ve bu araçların kullanılabilirliği. Üç kurumun üzerinde çalıştığı bu projenin ismi ise HIFiRE. İngilizcesi "Hypersonic International Flight Research Experimentation Program" olan projenin Türkçesi ise Uluslararası Hipersonik Uçuş Araştırması Deneme Programı olarak adlandırılabilir.

Bu hafta gerçekleştirilen başarılı bir deneme uçuşu sonrasında bir HIFiRE roketi yaklaşık 277 km yüksekliğe fırlatıldı ve bu uçuş sırasında roket, ses hızının 7,5 katına tekabül eden bir hıza ulaştı.

Avustralya Savunma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen başarılı testin insanlığı hipersonik uçuşlara bir adım daha yaklaştırdığını belirten Dr. Zelinsky, üzerinde çalışılmakta olan teknolojinin 2016 Savunma Yol Haritası’nda da yer aldığını ve küresel hava taşmacılığı ve düşük maliyetli uzay uçuşları açısından devrim niteliğinde olduğunu da ekledi. Savunma Departmanı tarafından yapılan açıklamada hipersonik uçuş tanımının ses hızının beş katından daha hızlı olan uçuşlar için kullanılan bir terim olduğu belirtilirken, bu teknolojinin muazzam sosyal ve ekonomik yararları olacağı söylendi.

İleride kullanılma olasılığı olan hipersonik uçakların sunacağı imkanlar gerçekten de muazzam. Bu tür bir uçağın ulaşacağı hızla, uçağı radarlarında tespit eden düşman birimlerinin uçağa karşı karadan önlem alması imkansız hale gelecektir. Bu da, hipersonik casus uçaklarının görüntü yakalamasını, savaş uçaklarının ise neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan bombalama faaliyetleri yürütmesini kolaylaştıracaktır.

HIFiRES programı hakkında NASA’nın 2012 yılında yaptığı açıklama ise şu şekilde: "NASA, AFRL ve Avustrayla Savunma Bilimleri ve Teknoloji Organizasyonu (DSTO) kurumları çeşitli ortaklıklarla HIFiRE programı üzerinde hipersonik uçuşlarda uzmanlaşmak adına çalışmaktadır. Programın amacı hipersonik uçuşları gerçekleştirebilmek için gereken temel teknolojileri keşfetmektir. Hipersonik hızlarda uçuşun sağlanması ile birlikte uzun menzilli ve yüksek hızlı uçuşlarda devrim niteliğinde gelişmeler yaşanabilecek ve uzaya ulaşım uygun maliyetli hale gelebilecektir."

http://www.popsci.com/nasa-and-australia-successfully-test-hypersonic-rocket