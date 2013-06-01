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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NVIDIA SHIELD, Haziran'da Tegra 4 destekli 25 oyunla dağıtılmaya başlayacak

5 yıl
1,4b
1
42
Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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NVIDIA SHIELD, Haziran'da Tegra 4 destekli 25 oyunla dağıtılmaya başlayacak
Android işletim sistemli taşınabilir oyun konsolunu piyasaya sürmeye hazırlanan NVIDIA, aygıtın çıkış tarihi ve Tegra 4'lü donanımları bekleyen Tegra HD etiketli yapımlar hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Firmanın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Rob Csongor'un Barclays Global Technology konferansında Shield'in Ağustos'ta satılmaya başlayacağı yönünde bir beyanda bulunması sonrası teknoloji dünyasında Tegra 4'ün çıkışının 2013 üçüncü çeyreğine kadar sarktığı düşüncesi oluşmuştu. Bu yanlışlığı ilk olarak Fudzilla.com'a konuşan NVIDIA EMAI'nın halkla ilişikilerden sorumlu ismi Igor Stanek, konsolun Haziran'da geleceğini yeniden onayladı. Resmi NVIDIA blogunda yayınlanan son paylaşımda da Shield için aynı zaman dilimi işaret edildi.
11-13 Haziran tarihlerinde ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek E3 2013 etkinliğinden sonra Shield ön siparişleri dağıtılmaya başlayacak. Konsola satışa çıktığı günlerde Tegra HD etiketli Tegra 4'e özel görsel iyileştirmeleri bünyesinde barındıran 25 oyun eşlik edecek. Bu oyunlardan bazıları halihazırda Tegra 3 çipsetli cihaz kullanıcıları tarafından da edinilebiliyor. 1.9GHz hızında dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, 96 GFLOPS seviyesinde bir performans sergileyen 72 çekirdekli GeForce grafik birimli 28nm'lik Tegra 4, ABD merkezli yarı iletken geliştiricisinin son mobil yongada sistem çözümü olarak tüketicilerin karşısına çıkacak. Shield'in piyasaya sürülmesinin ardından ilk Tegra 4 yongalı akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar resmiyet kazanacak. Bu aygıtlar için özel grafik efektleriyle donatılan yapımlardan üçünü aşağıda bulabilirsiniz.
NVIDIA SHIELD, Haziran'da Tegra 4 destekli 25 oyunla dağıtılmaya başlayacak

2009'da Kuju Entertainment tarafından PlayStation 3 için yayınlanan Burn Zombies Burn, Doublesix'in geliştirdiği orijinal PS3 sürümüyle Tegra çipsetli donanımlara uyarlanmıştı. PlayStation sürümüyle aynı grafiklere sahip oyunun THD versiyonu, halihazırda Tegra 3'lü cihazlarda tecrübe edilebiliyor. Zombilerle mücadele edilen oyunda oyuncunun amacı; kontrol ettiği Bruce isimli karakter ile en yüksek puanı elde etmek. Burn Zombies Burn'un Project SHIELD üzerinde gerçekleştirilen oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


Zombi temalı TPS türündeki Dead on Arrival 2 de Tegra 4 geliştirmelerine sahip olacak yapımlar arasında yer alıyor. N3V Games tarafından geliştirilip dağıtımı gerçekleştirilecek oyun, halihazırda yayınlanmış değil. Oyunun test aşaması için resmi internet sitesinden Android'li cihaz sahiplerine seslenen oyun stüdyosu, şanslı oyun severleri Dead on Arrival 2'nin geliştirilme faaliyetlerine dahil ederek son çalışmalarını tamamlayacak. Shield'in çıkışına kadar hazır hale gelmesi beklenen oyunun ilk tanıtım videosu yukarıdadır.

http://blogs.nvidia.com/2013/05/big-games-for-android-devices/ Yorum Yaz
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napolyon94 5 yıl en beğenilen slark11
slark11
türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle siz onuda yapamazsınız en azında ustream gibi siteleri kullanabilirsiniz ama ondada inatçısınız illa kendi uyduruk serverlerimizden birşey yaparsak yaparız diyorsunuz.(live stream yada video yükleme)

Ergen
slark11türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle siz onud...
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Yanıtla +29
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Bilal Akgündüz 5 yıl
slark11

türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle siz onuda yapamazsınız en azında ustream gibi siteleri kullanabilirsiniz ama ondada inatçısınız illa kendi uyduruk serverlerimizden birşey yaparsak yaparız diyorsunuz.(live stream yada video yükleme)


Türkiye devrime gidiyor, DH haber yap diyorsunuz da; ben bir donanimhaber yazarı olarak Şanlıurfa'da oturuyorum. Haberi yapsam nereye yapıyorum, burada bir sorun yok. Üç-beş yerde yaşanan taşkınlıkları Türkiye geneline yaymak isteyenlerin bir listesini oluşturup bakın. Şimdiye kadar düşmanımız dediklerimiz bu olayları savunuyor. Üzüldüm gerçekten bu oyunlara inanmanıza.
slark11türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle si...
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3 Yanıt Yanıtla +10
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foz54 5 yıl slark11
slark11
türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle siz onuda yapamazsınız en azında ustream gibi siteleri kullanabilirsiniz ama ondada inatçısınız illa kendi uyduruk serverlerimizden birşey yaparsak yaparız diyorsunuz.(live stream yada video yükleme)

Birader sana tavsiyem biraz sakin ol, etrafa at gözlükleriyle bakma.
İstanbul'da kaç milyon insan var kaçı eylem yapıyor? Diğer yerlerdeki eylemlerden bahsetmiyorum bile.bu mu devrim? Medya herzaman aykırı olanı(haber değeri olanı) çeker, 1kişi eylem yapıyorsa 1000 kişi olaylara gülüp geçiyor işinde gücünde.
İşi gücü olan, çalışan bir adam günlerdir çadır kurup eylem yaparmı? Bu insanlar zaten kadrolu eylemci, dikkat edersen üniversitelerde eylem yapan tayfalar, tkp gibi Tayyip düşmanları, chp gibi her fırsatta muhalefet olanlar vs. Tabi olayın özü "ağaçlar kesilmesin" olunca sayı artar çünkü bizim milletimiz doğayı çok sever ve korur(!)
Neyse bu fikirlere karşıysan herzamanki gibi akp yancısı deyip geçebilirsiniz :)
slark11türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle siz onud...
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'OttomanWarrior' 5 yıl
Bu aletin fiyatı ne kadar olcak ?
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paxal 5 yıl
cagdas cocuklar kendilerinden olmayan birini bulmuslar ve hirslarindan catlayip iftiralara ve hkaretlere baslamislar yine
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yagami201 5 yıl
Bir kere yazdım ipleyen olmadı, ikinciye yazıyorum o zaman.

Bu site siyasi bir site değil.Bu site bir teknoloji sitesi, dolayısıyla da eylemlerin yayınlanmasını bekleyemezdik zaten.

Ama burada bir şey farkettim.



Bu işleri engellemesi gereken adam (moderatör.) gelmiş burada kendi fikrini belirtiyor, insanlarla tartışıyor.

Hoş mu bu yapılan ? Kavga ediliyor sitede bu konu yüzünden, ve konuyu kapatmakla, buranın siyasi bir yer olmadığını hatırlatmakla yükümlü moderatör de görevini yapmak yerine taraf tutuyor, tartışmaya giriyor.

Malum kişinin yaşından dolayı bu tip bir durum beni şaşırtmıyor ; ama işi bu tartışmaları engellemek olan adam tartışmada taraf tutuyorsa bu işe uygun bir adam olmadığı anlamına gelir bu.


Hangi tarafı tuttuğunun önemi yok.Ortada bir tartışma var ve tartışmayı kapatması gereken adam yangına körükle gidiyor.Durumun özeti bu.
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yagami201 5 yıl
Bilal Akgündüz
FRAPS 3 5 yerde yaşanan taşkınlık mı ? Bu kadar insan oyunlara inandığı için değil , koyun olmadığı ve kendine ait bir düşüncesi olduğu için tepki gösteriyor. Kendinize ait bir düşünceniz bile yok ,başkası benim yerime karar versin diyorsunuz.Bu olaylar 2 tane kıçı kırık android oyunundan daha önemlidir. Öyle yada böyle bu devletin kanını emen keneler başımızdan gidecek....
Sizin düşüncelerinize karşı çıkılınca bağırıyorsunuz da bana düşüncesiz deme hakkını nereden alıyorsunuz? Lütfen ifadelerinize dikkat edin. Benim inandığım dinde devrim yapacağım diye ortalığı yakıp yıkmak, Müslüman kardeşime saldırmak yoktur. İşte benim görüşüm de budur.

Arkadaş haksız, çünkü burası bir teknoloji sitesi.Burada siyaset konuşmak siteye kavga getirmekten başak bir işe yaramaz.
Sen haksızsın ; Çünksü sen moderatörsün.Senin insanlara ''arkadaşlar, burası bir teknoloji sitesi.İnsanlar buraya siyaset konuşmaya girmez.Kavga etmeye hiç girmez.Burası tarafsızdır.'' demen gerekirken sen de tarafını belli edip gezi parkı olaylarının haksız olduğunu söylemişsin.
Sizin amacınızın sitede kavga çıkmaması olmasını beklerdim ; fakat demek ki sizin amacınız sitede sadece bir fikrin sesinin çıkmasını sağlamak , ötekini ise susturmakmış.Madem siz gezi parkının aptalca olduğunu düşünüp bunu belirtebiliyorsunuz ; o zaman neden gezi parkının aptalca olmadığını düşünüp söyleyenlerin mesajları silindi, banlandı, ve uzaklaştırıldılar ?
Siz basbaya bir kitlenin sesini kendi keyfinize göre kesmeye çalışıyorsunuz, sizi buradan kutluyorum.Zaten aynı zamanda eylemcilere terörist diyen de bir arkadaş daha vardı değil mi sitede ? (Kim olduğunu iyi bilirsiniz.)
Kavgaları önlemek sizin görevinizken siz insanları provake ediyorsunuz .
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alemburda34 5 yıl
Yorumlar bambaşka yere gitmiş konu ile zerre alakası yok yönetime sesleniyorum tartışmaya neden olacak yada konu dışı mesajlar silinsin. Konuya gelecek olursak ben Nvdia Shield alma taraftarıydım ki fiyatı duyana kadar umarım alınacak seviyeye gelirde bir deneriz.
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Rubisco 5 yıl
Cortex A12 çıkarken satıcak yeri hareket alanı kalmıyor lol. Hiçmi bilgi yoktu ellerinde.
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Bilal Akgündüz 5 yıl
FRAPS

3 5 yerde yaşanan taşkınlık mı ? Bu kadar insan oyunlara inandığı için değil , koyun olmadığı ve kendine ait bir düşüncesi olduğu için tepki gösteriyor. Kendinize ait bir düşünceniz bile yok ,başkası benim yerime karar versin diyorsunuz.Bu olaylar 2 tane kıçı kırık android oyunundan daha önemlidir. Öyle yada böyle bu devletin kanını emen keneler başımızdan gidecek....


Sizin düşüncelerinize karşı çıkılınca bağırıyorsunuz da bana düşüncesiz deme hakkını nereden alıyorsunuz? Lütfen ifadelerinize dikkat edin. Benim inandığım dinde devrim yapacağım diye ortalığı yakıp yıkmak, Müslüman kardeşime saldırmak yoktur. İşte benim görüşüm de budur.
1 Yanıt Yanıtla +2
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gladiotor 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

FRAPS

3 5 yerde yaşanan taşkınlık mı ? Bu kadar insan oyunlara inandığı için değil , koyun olmadığı ve kendine ait bir düşüncesi olduğu için tepki gösteriyor. Kendinize ait bir düşünceniz bile yok ,başkası benim yerime karar versin diyorsunuz.Bu olaylar 2 tane kıçı kırık android oyunundan daha önemlidir. Öyle yada böyle bu devletin kanını emen keneler başımızdan gidecek....


Sizin düşüncelerinize karşı çıkılınca bağırıyorsunuz da bana düşüncesiz deme hakkını nereden alıyorsunuz? Lütfen ifadelerinize dikkat edin. Benim inandığım dinde devrim yapacağım diye ortalığı yakıp yıkmak, Müslüman kardeşime saldırmak yoktur. İşte benim görüşüm de budur.

helal olsun hocam


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ST4LK3R 5 yıl
Aslında Vita'ya Android getirseleer asıl devrim o zaman olur.
Bu arada Donanım Haber ailesini ve moderatölerinden bazılarını tebrik etmek gerek. Yunanlı, Avrupalı, Amerikalı dostlarımızın bizi yanlız bırakmadığı bu günde sağduyulu davranışlar görmek güzel.
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realteco 5 yıl
slark11
türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle siz onuda yapamazsınız en azında ustream gibi siteleri kullanabilirsiniz ama ondada inatçısınız illa kendi uyduruk serverlerimizden birşey yaparsak yaparız diyorsunuz.(live stream yada video yükleme)

Hhahaha, ben üniversitedeyken edebiyat fakültesinin önünde çok devrimci olurdu,
yeşil çimenlerde kıçlarını devirip biz devrimci olduk diye türkü söylerlerdi.
Onlar aklıma geldi :)
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carter 5 yıl
Tutması çok zor. Millet böyle şeylere para kaptırmaz hele ki yeni konsollar gelirken.
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Bilal Akgündüz 5 yıl
slark11

3-5 yermi? sosyal medyayı takip etmiyorsunuz sanırım, türkiyenin heryerinde patlak veriyor ve polis orantısız güç kullanıyor. gaz bombalarını insanların direk kafalarına sıkıyorlar amaçları belli öldürmeye çalışıyorlar, zaten birsürü kişi beyin travması geçiriyor bu yuzden. şimdide diyeceksinizki sosyal medyaya inanma peki neye inanalım? bütün tv kanalları sansürlü ve saçmasapan dizileri gösteriyorlar. zaman geçtikçe vahşet dahada açığa çıkıcak insnalar boş durmuyor herkezde kamera var ve uyanmaya başladılar.


Hakikatler birgün ortaya çıkacak zaten. Neden bu kadar hırslı olduğunuzu anlayamadım sadece. İyi geceler.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Umutcan 5 yıl
Android olduktan sonra böyle ekstra bir cihaza ve cihazı taşımaya ne gerek var ki ? Herhangi bir android cihaza zaten xbox veya ps3 gamepad'i bağlayarak oyunlarda kullanabiliyorsunuz.
Psp gibi apayrı platform olsa tamam diyeceğim ama tegranın kendine özel oyunları dahil root ile tüm android cihazlarda çalışıyor. (zamanında mali gpu ile az çalıştırmadık)
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sabarra 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz
slark11

3-5 yermi? sosyal medyayı takip etmiyorsunuz sanırım, türkiyenin heryerinde patlak veriyor ve polis orantısız güç kullanıyor. gaz bombalarını insanların direk kafalarına sıkıyorlar amaçları belli öldürmeye çalışıyorlar, zaten birsürü kişi beyin travması geçiriyor bu yuzden. şimdide diyeceksinizki sosyal medyaya inanma peki neye inanalım? bütün tv kanalları sansürlü ve saçmasapan dizileri gösteriyorlar. zaman geçtikçe vahşet dahada açığa çıkıcak insnalar boş durmuyor herkezde kamera var ve uyanmaya başladılar.


Hakikatler birgün ortaya çıkacak zaten. Neden bu kadar hırslı olduğunuzu anlayamadım sadece. İyi geceler.

bilal anlamiyomusun anlamamazliktanmi geliyosun...
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Bilal Akgündüz 5 yıl
slark11

türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle siz onuda yapamazsınız en azında ustream gibi siteleri kullanabilirsiniz ama ondada inatçısınız illa kendi uyduruk serverlerimizden birşey yaparsak yaparız diyorsunuz.(live stream yada video yükleme)


Türkiye devrime gidiyor, DH haber yap diyorsunuz da; ben bir donanimhaber yazarı olarak Şanlıurfa'da oturuyorum. Haberi yapsam nereye yapıyorum, burada bir sorun yok. Üç-beş yerde yaşanan taşkınlıkları Türkiye geneline yaymak isteyenlerin bir listesini oluşturup bakın. Şimdiye kadar düşmanımız dediklerimiz bu olayları savunuyor. Üzüldüm gerçekten bu oyunlara inanmanıza.
3 Yanıt Yanıtla +10
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FRAPS 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

slark11

türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle siz onuda yapamazsınız en azında ustream gibi siteleri kullanabilirsiniz ama ondada inatçısınız illa kendi uyduruk serverlerimizden birşey yaparsak yaparız diyorsunuz.(live stream yada video yükleme)


Türkiye devrime gidiyor, DH haber yap diyorsunuz da; ben bir donanimhaber yazarı olarak Şanlıurfa'da oturuyorum. Haberi yapsam nereye yapıyorum, burada bir sorun yok. Üç-beş yerde yaşanan taşkınlıkları Türkiye geneline yaymak isteyenlerin bir listesini oluşturup bakın. Şimdiye kadar düşmanımız dediklerimiz bu olayları savunuyor. Üzüldüm gerçekten bu oyunlara inanmanıza.

3 5 yerde yaşanan taşkınlık mı ? Bu kadar insan oyunlara inandığı için değil , koyun olmadığı ve kendine ait bir düşüncesi olduğu için tepki gösteriyor.

Kendinize ait bir düşünceniz bile yok ,başkası benim yerime karar versin diyorsunuz.Bu olaylar 2 tane kıçı kırık android oyunundan daha önemlidir.
Öyle yada böyle bu devletin kanını emen keneler başımızdan gidecek....
2 Yanıt Yanıtla
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Drakoid 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

slark11

türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle siz onuda yapamazsınız en azında ustream gibi siteleri kullanabilirsiniz ama ondada inatçısınız illa kendi uyduruk serverlerimizden birşey yaparsak yaparız diyorsunuz.(live stream yada video yükleme)


Türkiye devrime gidiyor, DH haber yap diyorsunuz da; ben bir donanimhaber yazarı olarak Şanlıurfa'da oturuyorum. Haberi yapsam nereye yapıyorum, burada bir sorun yok. Üç-beş yerde yaşanan taşkınlıkları Türkiye geneline yaymak isteyenlerin bir listesini oluşturup bakın. Şimdiye kadar düşmanımız dediklerimiz bu olayları savunuyor. Üzüldüm gerçekten bu oyunlara inanmanıza.

Türkiye devrime gitmiyor lakin yorumunuz en saygılı deyişle iğrenç.
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umut_baris 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

slark11

türkiye devrime gidiyor sen uyu DH, en azından bir canlı yayın yaparak katkınız olabilirdi. ha pardon kıytırık serverlerinizle siz onuda yapamazsınız en azında ustream gibi siteleri kullanabilirsiniz ama ondada inatçısınız illa kendi uyduruk serverlerimizden birşey yaparsak yaparız diyorsunuz.(live stream yada video yükleme)


Türkiye devrime gidiyor, DH haber yap diyorsunuz da; ben bir donanimhaber yazarı olarak Şanlıurfa'da oturuyorum. Haberi yapsam nereye yapıyorum, burada bir sorun yok. Üç-beş yerde yaşanan taşkınlıkları Türkiye geneline yaymak isteyenlerin bir listesini oluşturup bakın. Şimdiye kadar düşmanımız dediklerimiz bu olayları savunuyor. Üzüldüm gerçekten bu oyunlara inanmanıza.

Bu konu silinecek baştan belli onu öncelikle söyleyeyim.

Suriye, İran, Rusya, Almanya mı bizim düşmanımızdı? Büyük oyunu bozmaya gidin o zaman miting alanları sizi bekler.

Seç-sis ile yıllardır hile yapılıyor yeterince zaten. Siz oynamayın bari.
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cagataykoroglu 5 yıl
A.S.İ
Tegra4 yeterli olacakmı acaba

Neye?
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Psydia 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
A.S.İ
Tegra4 yeterli olacakmı acaba

Neye?

Ciddi mi sordun bu soruyu?
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