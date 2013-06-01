NVIDIA SHIELD, Haziran'da Tegra 4 destekli 25 oyunla dağıtılmaya başlayacak

Android işletim sistemli taşınabilir oyun konsolunu piyasaya sürmeye hazırlanan NVIDIA, aygıtın çıkış tarihi ve Tegra 4'lü donanımları bekleyen Tegra HD etiketli yapımlar hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Firmanın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Rob Csongor'un Barclays Global Technology konferansında Shield'in Ağustos'ta satılmaya başlayacağı yönünde bir beyanda bulunması sonrası teknoloji dünyasında Tegra 4'ün çıkışının 2013 üçüncü çeyreğine kadar sarktığı düşüncesi oluşmuştu. Bu yanlışlığı ilk olarak Fudzilla.com'a konuşan NVIDIA EMAI 'nın halkla ilişikilerden sorumlu ismi Igor Stanek, konsolun Haziran'da geleceğini yeniden onayladı. Resmi NVIDIA blogunda yayınlanan son paylaşımda da Shield için aynı zaman dilimi işaret edildi.

11-13 Haziran tarihlerinde ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek E3 2013 etkinliğinden sonra Shield ön siparişleri dağıtılmaya başlayacak. Konsola satışa çıktığı günlerde Tegra HD etiketli Tegra 4'e özel görsel iyileştirmeleri bünyesinde barındıran 25 oyun eşlik edecek. Bu oyunlardan bazıları halihazırda Tegra 3 çipsetli cihaz kullanıcıları tarafından da edinilebiliyor. 1.9GHz hızında dört çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci, 96 GFLOPS seviyesinde bir performans sergileyen 72 çekirdekli GeForce grafik birimli 28nm'lik Tegra 4, ABD merkezli yarı iletken geliştiricisinin son mobil yongada sistem çözümü olarak tüketicilerin karşısına çıkacak. Shield'in piyasaya sürülmesinin ardından ilk Tegra 4 yongalı akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar resmiyet kazanacak. Bu aygıtlar için özel grafik efektleriyle donatılan yapımlardan üçünü aşağıda bulabilirsiniz.





2009'da Kuju Entertainment tarafından PlayStation 3 için yayınlanan Burn Zombies Burn, Doublesix'in geliştirdiği orijinal PS3 sürümüyle Tegra çipsetli donanımlara uyarlanmıştı. PlayStation sürümüyle aynı grafiklere sahip oyunun THD versiyonu, halihazırda Tegra 3'lü cihazlarda tecrübe edilebiliyor. Zombilerle mücadele edilen oyunda oyuncunun amacı; kontrol ettiği Bruce isimli karakter ile en yüksek puanı elde etmek. Burn Zombies Burn'un Project SHIELD üzerinde gerçekleştirilen oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.









Zombi temalı TPS türündeki Dead on Arrival 2 de Tegra 4 geliştirmelerine sahip olacak yapımlar arasında yer alıyor. N3V Games tarafından geliştirilip dağıtımı gerçekleştirilecek oyun, halihazırda yayınlanmış değil. Oyunun test aşaması için resmi internet sitesinden Android'li cihaz sahiplerine seslenen oyun stüdyosu, şanslı oyun severleri Dead on Arrival 2'nin geliştirilme faaliyetlerine dahil ederek son çalışmalarını tamamlayacak. Shield'in çıkışına kadar hazır hale gelmesi beklenen oyunun ilk tanıtım videosu yukarıdadır.

http://blogs.nvidia.com/2013/05/big-games-for-android-devices/